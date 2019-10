Kevin Standhartinger gehört zu den etablierten Kräften der Sportschützen Bremen, die in ihre zweite Saison in der 2. Luftgewehr-Bundesliga gehen. (Christian Kosak)

Lesum. Die Sportschützen Bremen starten am Sonntag mit einem Heimwettkampf in die neue Saison der 2. Luftgewehr-Freihand-Bundesliga Nord. Auf der Anlage des Blumenthaler SV Am Rosenbusch in Beckedorf erwarten die Lesumer dabei zunächst um 10 Uhr den Erstliga-Absteiger SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt. Nach einer längeren Pause geht es dann um 15.15 Uhr weiter mit der Partie gegen die BSG Braunschweig II. „Für die Saison haben wir natürlich das Ziel, den Klassenerhalt zu erreichen und wenn möglich, im Mittelfeld zu landen“, sagt der Sportschützen-Vorsitzende Andreas Brenneke vor der zweiten Serie in der zweithöchsten Klasse.

Die Sportschützen Bremen haben mit Jens Hinrichs vom SV Petersfehn einen Neuzugang zu verzeichnen. „Ich habe Jens bei den Landesmeisterschaften angesprochen, ob er nicht Lust hätte, bei uns 2. Bundesliga zu schießen“, informiert Brenneke. Hinrichs habe vor ein paar Jahren bereits für den SV Leuchtenburg Erfahrungen in der 2. Bundesliga gesammelt. Er deutete beim Triumph beim Liga-Cup des SV Nieder Ochtenhausen auch bereits an, dass er eine Verstärkung für die „Schaafschützen“ darstellen könnte. „Jens wird am Sonntag auch im Aufgebot stehen und im ersten Durchgang starten“, kündigt Andreas Brenneke an.

Den ersten Kontakt zu Hinrichs hatte Guido Flierbaum aus der Mannschaft der Sportschützen Bremen hergestellt. „Wir haben bei den Landesverbandsmeisterschaften zusammen das Finale bestritten und uns da bereits gut verstanden“, lässt Flierbaum wissen. Die Heimmannschaft kann am Sonntag vermutlich in Bestbesetzung antreten, sodass auch die Nummer eins, Nicklas Kildehøj aus Dänemark, dabei sein wird. „Nach den starken Auftritten von Eyleen Heuwinkel im Liga-Cup wird es an der Spitze der Setzliste aber wohl eng zugehen“, prophezeit Brenneke einen spannenden Kampf um den ersten Platz.

Durch das Mitwirken von Nicklas Kildehøj muss Cecillia van Dongen zum Saisonauftakt passen. Die Niederländerin hatte zwar in der Vorbereitung vollauf überzeugt, ist aber ein „Opfer“ der Regelung, dass pro Team nur ein Ausländer starten darf. Deshalb ist auch van Dongens Landsmann Jelle Wind erst einmal außen vor. Zum Kader gehören außerdem weiterhin die seit vielen Jahren etablierten Kräfte Kevin Standhartinger und Birgit Querfurth. Nicht mehr dabei sind hingegen Tim Becker und Annemarie Meffert. Becker hat gerade geheiratet und ein Haus gekauft. „Der Zeitaufwand für die 2. Bundesliga ist schon recht hoch“, zeigt Guido Flierbaum Verständnis für Beckers Rückzug.

„Es werden während der Saison alle Schützen aus dem Kader eingesetzt“, verspricht Andreas Brenneke schon einmal. Brennecke zählt den Auftaktgegner SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt zu den Topfavoriten auf den Aufstieg in die Beletage des deutschen Schützenverbandes. „Zu den weiteren Favoriten zähle ich die SGi Steinkirchen und die SB Freiheit II“, sagt Brenneke.

Wenn Nicklas Kildehøj es sich einrichten könne, sei der Däne laut Brennecke gesetzt. „Nicklas ist schließlich unter unseren ausländischen Aktiven der stärkste und konstanteste Schütze“, meint Andreas Brenneke. Kildehøj werde deshalb auch am Sonntag bei beiden Wettkämpfen auflaufen. Dies dürfte wohl auch auf Eyleen Heuwinkel zutreffen, wenn sie im ersten Duell gegen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt ihre ausgezeichnete Frühform bestätigt. Der Youngster lehrte die Konkurrenz in Nieder Ochtenhausen mit tollen Ergebnissen das Fürchten. Beim 5:0-Sieg über die Gastgeber fehlte Heuwinkel nur ein Ring zu optimalen 400 Ringen. Im Finale von Nieder Ochtenhausen trafen die Nordbremer dann auf jenen SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt, der am Sonntag zu Gast in Beckedorf ist. Hier legte Eyleen Heuwinkel mit einem 391:390-Erfolg über Camilla Hansen den Grundstein für einen etwas überraschenden 4:1-Triumph der Sportschützen. In dieser Begegnung ragte Nicklas Kildehøj heraus (398). Die Lesumer sind also auch gegen einen der großen Titelaspiranten nicht chancenlos.

Die erste Saison in der 2. Bundesliga Nord hatten die Sportschützen mit einem hervorragenden vierten Platz abgeschlossen. Vor den „Schaafschützen“ waren neben dem Meister und jetzigen Erstligisten KKS Nordstemmen nur noch die SGi Steinkirchen und die SB Freiheit II, die deshalb auch wieder hoch gehandelt werden. Guido Flierbaum möchte aber nichts von einem eventuellen Titelkampf wissen: „Unser Ziel ist der Klassenerhalt. Wir sind schließlich erst im zweiten Jahr dabei.“ Der 36-Jährige hat sich zwar gerade erst von einer Schulterverletzung erholt, gehört aber gegen den SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt zu den fünf Schützen, die um den Heimsieg kämpfen werden. „Ich möchte nach meiner zweimonatigen Zwangspause wieder in den 390er-Bereich kommen. Das wird aber noch ein hartes Stück Arbeit“, so Flierbaum, der auch auf viele Zuschauer hofft.