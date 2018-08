Schlussmann Florian Schäfers (rechts, im Spiel gegen den Blumenthaler SV) wechselte altersbedingt in den Kader des Bremen-Ligisten SG Aumund-Vegesack. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Das Verbandsliga-Team musste vor dem Beginn der Winterrunde in der Verbandsliga Bremen den Abgang von 18 Akteuren verkraften. Einzig Jonathan Schäfer ist noch übrig. „Das wird eine ganz schwierige Saison“, prophezeit JFV-Trainer Luis Serrano Leonor.

Einige Spieler wechselten altersbedingt in den Herrenbereich. Dazu gehören Torhüter Florian Alexander Schäfers und Fahruddin Ramic, die künftig nur noch für das erste Team der SG Aumund-Vegesack in der Bremen-Liga auflaufen. Dort hatten sie bereits in der vergangenen Saison immer mal wieder ausgeholfen. Timon Zydel und Danny Küllmar schnüren ihre Stiefel künftig für den SV Grohn in der Landesliga. Ali Harb, Kevin Jasarevic und Kevin Schönawa spielen nun für dessen Ligarivalen SV Lemwerder. Alexander Kop wird zudem für die zweite Formation der SG Aumund-Vegesack kicken.

Für Herren nicht spielberechtigt

Robin Hilker schloss sich dem Osterholzer Bezirksligisten ATSV Scharmbeckstotel an. Eren Kaya sei mit dem Versprechen zum Bremer SV gelockt worden, dort langsam an den Herrenbereich des oftmaligen Bremen-Liga-Meisters herangeführt zu werden, so Leonor.

Vorerst muss sich der 17-Jährige aber mit den dortigen A-Junioren begnügen, weil er für die Herren noch gar nicht spielberechtigt wäre. Berkay Isik bestreitet nun Punktspiele für die A-Junioren des JFV Bremerhaven. Hinzu kommen noch Maurice-Pascal Hesseling, Larry-Francklin Gogbe, Denis Chinaka, Ertan Kilic und Rojhat Torba, die es allesamt zum Lokal- und Ligarivalen Blumenthaler SV verschlug. „Diese fünf Kicker wurden mit der Aussicht, Regionalliga zu spielen, nach Blumenthal gelockt. Sie haben auch daran geglaubt. Nun spielen sie auch dort nur in der Verbandsliga“, sagt Luis Serrano Leonor.

Die Art und Weise des Wechsels finde er sehr schade. „Aber letztendlich sucht jeder Verein neue Spieler. Diese müssen schließlich auch selbst wissen, für welchen Verein sie spielen möchten“, bewertet Luis Serrano Leonor die Abgänge. Diese folgten seinem bisherigen Trainerkollegen Bernhard Andre zum Nachbarn. Oft würden kostenlose Fußballschuhe oder eine beitragsfreie Vereinszugehörigkeit für die Spieler den Ausschlag für einen Wechsel geben. „Letztlich tun sich alle Vereine schwer, neue Spieler zu gewinnen“, so Leonor.

Die Abgänge Nummer 17 und 18 sind Nico Imhoff und Christoph Wittmershaus. Während sich Imhoff auf sein Abitur an einem Gymnasium in Delmenhorst konzentrieren möchte, schafft es Wittmershaus wegen einer Ausbildung bei einer Krankenkasse nicht mehr, Beruf und Hobby unter einen Hut zu bringen. „Christoph muss dabei auch viel fahren und hat deshalb nicht mehr die Zeit für den Fußball“, bestätigt Luis Serrano Leonor. Die B-Junioren Leon Föge, Williams Lewisgton Noukpetor, Joshua Watson und Tjorven Bruns, die bereits regelmäßig bei den A-Junioren des Jugendfördervereins aushalfen, sollen in erster Linie bei den ersten B-Junioren kicken, die von Sören Seidel, Stephanie Schäfer und Yimin Ehlers trainiert werden.

„Wir hatten einmal eine super Mannschaft, die sehr kompakt als Einheit aufgetreten ist. Nun fangen wir wieder bei null an“, bedauert Serrano Leonor. Er wird in den nächsten Wochen versuchen, noch einige alte Spieler zu reaktivieren. Neuzugänge gibt es ansonsten keine. Die Nordbremer müssen sich mit ehemaligen B-Junioren und mit Spielern aus der zweiten A-Jugend begnügen. „Es ist viel kaputtgegangen“, stellt Leonor fest. Wenigstens kann der 46-Jährige weiter auf die Unterstützung von Cuma Kut bauen, der sich als Co-Trainer um die Konditionsarbeit kümmert.

„Das macht er auch richtig gut“, lobt der Metallbauer und Konstruktionstechniker den Akteur des SV Grohn. Leonor selbst wird weiterhin das Training leiten und sich der Taktik und der Aufstellung widmen. „Unser einziges Ziel ist es, in der Liga zu bleiben“, betont Luis Serrano Leonor. Dabei wollen die Nordbremer erst einmal bis zur Winterpause durchhalten. Dann werden zumindest Leon Föge, Williams Lewisgton Noukpetor, Joshua Watson und Tjorven Bruns jahrgangsbedingt wieder fest zu den A-Junioren stoßen. „Vielleicht bekommen wir im Winter dann auch noch den einen oder anderen weiteren Spieler dazu“, hofft Serrano Leonor. Er werde aber nicht von seinen Prinzipien abweichen und deshalb nicht aktiv Spieler von anderen Vereinen abwerben.

„Die Spieler müssen schon freiwillig von sich aus zu uns kommen“, betont der Übungsleiter. Diesem bleibt in der Winterrunde zumindest die Doppelbelastung mit den A- und B-Junioren erspart. Leonor wird sich von nun an voll und ganz den A-Junioren zuwenden. Er ist davon überzeugt, dass die beiden Absteiger aus der Regionalliga Nord, JFV Bremerhaven und TuS Komet Arsten gemeinsam mit dem Sommerrunden-Vizemeister FC Union 60 Bremen den Titel unter sich ausmachen werden. Den dritten Regionalliga-Absteiger Blumenthaler SV hat er dagegen nicht in dieser Hinsicht auf dem Zettel: „An den Blumenthaler SV glaube ich nicht. Da sind einfach zu viele Spieler weggegangen.“

Wer die unteren Plätze belegen wird, könne Luis Serrano Leonor hingegen nur sehr schwer einschätzen: „Da alle Spieler aus dem Geburtsjahrgang 1999 jetzt raus sind, werden die Karten neu gemischt. Viele Mannschaften werden ein neues Gesicht haben. Da muss man erst einmal gucken, wie es sich entwickelt“, erklärt der 46-Jährige. Er rechne aber mit dem Bremer SV als direktem Konkurrenten im Ringen um den Klassenverbleib. Auch die SG Findorff und der ATS Buntentor standen in der Sommerrunde der Verbandsliga noch hinter dem JFV Bremen.

„Wir müssen zusehen, uns irgendwie in der Liga zu halten“ (Luis Serrano Leonor). Dabei hofft er auf die Unterstützung der B-Junioren. Auch der eine oder andere Spieler aus dem zweiten A-Junioren-Team von Coach Veysel Yasak muss wohl zwischendurch mal ran.