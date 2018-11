Der SAV-Spitzenakteur Jakob Guzmann ließ in Wremen nicht viel anbrennen, doch zum Gästesieg reichte es nicht ganz. (M. von Lachner)

Vegesack. Das Abschluss-Doppel der SG Aumund-Vegesack hatte es quasi in der Hand. Ein Pünktchen fehlte also noch zum 9:7-Auswärtssieg. Das SAV-Duo Jakob Guzmann/Tobias Burkhardt sollte es zum Schluss im Spitzendoppel gegen die Wremer Peter Frick/Stefano Curione richten.

Die Vegesacker Guzmann/Burkhardt, die zu Beginn sich gegen Marjasov/Lochmann mit 3:2 durchsetzten (9:11, 11:3, 11:5, 10:12, 11:8), führten in diesem Entscheidungsspiel mit 1:0 (11:8), kämpften in den folgenden drei Sätzen verbissen, konnten aber letztlich kein Happy End feiern (10:12, 8:11, 9:11).

So fuhren Guzmann und Co. mit einem Unentschieden nach Hause. Dieser Punktverlust war für die Nordbremer, die aufgrund der mehr absolvierten Partien die Tabellenführung (9:1 Zähler) vor dem Post SV Stade II (8:0) übernommen haben, umso ärgerlicher, als sie nach zehn Begegnungen klar mit 7:3 in Führung lagen. Nach dem 1:2-Rückstand in den Doppeln, Patrick Jahic/Gregor Grzesik (11:9, 9:11, 5:11, 12:10, 4:11) und Marcus Kunte/Klaus-Peter Lenz (11:7, 7:11, 11:9, 7:11, 5:11) verloren jeweils hauchdünn mit 2:3, drehten die Gäste mächtig auf die Tube.

So konnten nach der 2:3-Einzelniederlage von Tobias Burkhardt gegen den Seestädter Spitzenspieler Peter Frick (13:11, 5:11, 11:5, 7:11, 6:11) gleich sechs Vegesacker Akteure jubeln. Den Anfang machte Vegesacks Nummer eins Jakob Guzmann, der den Ex-Rönnebecker Vlad Marjasov mit 3:1 in Schach hielt (12:10, 5:11, 11:3, 11:4).

Weiter ging es im mittleren Paarkreuz. Das Duell gegen den ehemaligen Hammersbecker Stefano Curione entschied der Vegesacker Marcus Kunte mit 3:0 für sich (11:5, 11:9, 11:9) und Patrick Jahic setzte sich ebenfalls gegen den Gastgeber-Akteur Timo Dreher mit 3:0 durch (11:7, 11:3, 11:8).

Die tolle SAV-Punktejagd setzten dann auch Klaus-Peter Lenz mit einem 3:1-Sieg gegen Michael Lochmann (7:11, 11:9, 11:4, 11:6) und sein Teamkollege Gregor Grzesik (11:9, 11:8, 2:11, 11:7) im unteren Paarkreuz fort. Als auch noch Jakob Guzmann im Spitzeneinzel gegen den TuS-Spieler Peter Frick mit 3:0 siegte (11:8, 11:9, 11:9), konnte doch in Sachen Auswärtssieg nicht mehr viel passieren. 7:3 stand es zu diesem Zeitpunkt für die Vegesacker. Doch die Hausherren gaben sich noch nicht geschlagen und bei SAV schien es so, als wenn einer kurzzeitig den Stecker rausgezogen hatte.

Vlad Marjasov gewann gegen Tobias Burkhardt mit 3:2 (11:13, 11:6, 7:11, 11:6, 11:5), Stefano Curione mit 3:0 gegen Patrick Jahic (11:8, 12:10, 11:7) und Timo Dreher gegen Marcus Kunte mit 3:2 (8:11, 11:7, 15:13, 8:11, 11:5). Plötzlich hatten die Seestädter auf 6:7 verkürzt. Alles war nun wieder offen. Doch Vegesacks Mannschaftsführer Gregor Grzesik hielt sich wie auch Jakob Guzmann auch in seinem zweiten Einzel gegen Michael Lochmann schadlos und siegte mit 3:2 (11:6, 6:11, 11:7, 11:13, 11:3). Somit hatten die Nordbremer doch noch zwei Matchbälle. Doch beide konnten Guzmann und Co. nicht nutzen.

Zuerst verlor Klaus-Peter Lenz sein Einzel gegen Frank Stoldt mit 0:3 (7:11, 3:11, 6:11) und dann ließ ja auch noch das SAV-Doppel Guzmann/Burkhardt Federn. So ärgerten sich die Gäste am Ende, dass sie nach drei Stunden und 45 Minuten nicht mit zwei Punkten die Heimreise nach Bremen-Nord antreten konnten. „Das war schon ein gerechtes Remis. In der ersten Hälfte passten die Paarungen bei uns auf jeden Fall besser zusammen“, meinte Gregor Grzesik.

Weitere Informationen

TuS Wremen – SG Aumund-Vegesack 8:8: Frick/Curione – Jahic/Grzesik 3:2 (9:11, 11:9, 11:5, 10:12, 11:4), Marjasov/Lochmann – Guzmann/Burkhardt 2:3 (11:9, 3:11, 5:11, 12:10, 8:11), Dreher/Stoldt – Kunte/Lenz 3:2 (7:11, 11:7, 9:11, 11:7, 11:5), Frick – Burkhardt 3:2 (11:13, 11:5, 5:11, 11:7, 11:6), Marjasov – Guzmann 1:3 (10:12, 11:5, 3:11, 4:11), Curione – Kunte 0:3 (5:11, 9:11, 9:11), Dreher – Jahic 0:3 (7:11, 3:11, 8:11), Lochmann – Lenz 1:3 (11:7, 9:11, 4:11, 6:11), Stoldt – Grzesik 1:3 (9:11, 8:11, 11:2, 7:11), Frick – Guzmann 0:3 (8:11, 9:11, 9:11), Marjasov – Burkhardt 3:2 (11:13, 11:6, 7:11, 11:6, 11:5), Curione – Jahic 3:0 (11:8, 12:10, 11:7), Dreher – Kunte 3:2 (8:11, 11:7, 15:13, 8:11, 11:5), Lochmann – Grzesik 2:3 (6:11, 11:6, 7:11, 13:11, 3:11), Stoldt – Lenz 3:0 (11:7, 11:3, 11:6), Frick/Curione – Guzmann/Burkhardt 3:1 (8:11, 12:10, 11:8, 11:9) OSH