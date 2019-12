Bremen-Nord. Das Wiedersehen mit Holstein Kiel ist angesichts eines zu absolvierenden Rückspiels unumgänglich und nun gilt es ein, ein Dé­jà-vu zu vermeiden. Schließlich hatte sich der JFV Bremen in seinem ersten Spiel in der Fußball-Regionalliga Nord der B-Junioren Ende August auf dem Heidberg eine 0:9-Packung eingefangen. Nun also will sich der Tabellenzwölfte an diesem Sonnabend ab 15.45 Uhr im Citti Fußball Park Projensdorf besser verkaufen. Dass die Schleswig-Holsteiner die Nordbremer seinerzeit vom Platz gefegt haben, war absolut kein Strohfeuer. Holstein Kiel ist souveräner Tabellenführer – und ungeschlagen überdies.

Aber. Die „Störche“ haben vor zwei Wochen nur 3:3 gegen den Hamburger SV II gespielt, und gegen den wiederum präsentierte sich der JFV Bremen am vergangenen Wochenende beim 0:2 über weite Strecken ebenbürtig. Sein Team solle mit der Leidenschaft, dem Selbstbewusstsein und dem Offensivdrang aus den zweiten 40 Minuten der HSV-Partie antreten und zeigen „dass wir besser geworden sind“, wünscht sich Trainer Sören Seidel, der die Reise an die Förde beruflich bedingt nicht mit antreten kann. Die Rolle des Underdogs aus Bremen-Nord beschreibt der Ex-Profi so: „Wenn man gegen eine Mannschaft zehnmal klar verliert, erwischt man sie vielleicht beim elften Mal.“ Vielleicht geschieht das elfte Mal ja in diesem Falle schon beim zweiten Aufeinandertreffen. So will Seidel sein Team vor der „sauschweren Aufgabe“ letztlich dafür sensibilisieren, die Partie nicht schon vor dem Abpfiff abzuschenken und die Chance zu ergreifen, wenn sie sich ergeben sollte.

Personell sieht es deutlich besser aus als in der Vorwoche gegen den HSV. Die kurzfristig mit Fieber aus der Startelf gerutschten Nikolas Doye und Jan Spengemann stehen wieder zur Verfügung, der Einsatz von Mannschaftskapitän Linus Schäfer ist wegen einer leichten Zerrung fraglich. Seidel: „Wir wissen noch nicht, ob wir das Risiko eingehen sollen.“