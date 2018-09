Vegesack. Stark ersatzgeschwächt bestritt die SG Aumund-Vegesack II in der Fußball-Bezirksliga Bremen ihr Gastspiel beim SC Borgfeld II. Letztlich mussten die Schützlinge des Trainerduos Manuel Broekmann und Michael Leopold eine 1:3 (0:1)-Auswärtsniederlage hinnehmen.

„Aber auch mit diesem Team hätten wir mindestens ein Unentschieden erreichen können. Wir haben nicht verloren, weil wir die schlechtere Mannschaft waren. Wenn wir hier in Führung gehen, wird das bestimmt ein anderes Spiel. Aber wir müssen jetzt einfach positiv bleiben“, sagte Broekmann.

Die Gäste aus Bremen-Nord mussten in dieser Begegnung zum Beispiel auf die beiden Innenverteidiger Aras Ahmad und Maurice Lange verletzungsbedingt verzichten. Diesen Part übernahmen so Kevin Jasarevic und Manuel Broekmann. „Das war nur eine Notlösung, und wir hatten zudem nur noch mit dem angeschlagenen Nils Dettmering einen Auswechselspieler an Bord“, fügte Broekmann an.

Die Vegesacker kamen in Borgfeld ganz gut aus den Startlöchern und hatten zu Beginn auch zwei sehr gute Möglichkeiten durch Mohamed Ghandi und Hillel Tladi. Besser machten es die Hausherren. Nach einem leicht abgefälschten Freistoß erzielte der SC-Akteur Noah Meixner die 1:0-Führung (18.). Die Nordbremer mussten nach dem Seitenwechsel dann auch noch das 0:2 durch Bastian Henschke hinnehmen (53.).

Nach dem 1:2-Anschlusstor durch Veysel Yasak (58.) schöpften die Gäste kurzzeitig Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis. „In dieser Phase waren wir wieder im Spiel, machten Druck und hatten erneut zwei Großchancen durch Kevin Jasarevic und Hillel Tladi – die wir wieder nicht nutzten“, so Broekmann. Letztlich machte dann aus Sicht der Borgfelder Lukas Kahrs in der 81. Minute – nach einer Unkonzentriertheit von SAV-Mannschaftsführer Veysel Yasak – den Deckel zum 3:1-Endstand drauf. „Wir haben gerade extreme Verletzungssorgen. Ich hoffe, das ist nur eine kurze Phase. Vielleicht können wir ja jetzt im nächsten Spiel am Sonntag daheim gegen den SV Türkspor für eine Überraschung sorgen“, sagte Broekmann.