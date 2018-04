Die HSG-Akteurin Claudia Losch (Mitte) wird in dieser Szene von gleich zwei SVGO-Spielerinnen in die Zange genommen. (KALKA)

Bremen-Nord. Der SV Grambke-Oslebshausen II entledigte sich zudem mit einem 19:16-Erfolg beim Nachbarn HSG Lesum/St. Magnus seiner größten Abstiegssorgen.

Die Lesumerinnen müssen dagegen weiter um den Verbleib in der Klasse zittern. Die HSG Vegesack/Hammersbeck wahrte trotz des Fehlens beider Torfrauen dank eines 23:18-Sieges über die SG Buntentor/Neustadt ihre wenn auch nur noch theoretische Chance auf den Gewinn der Meisterschaft.

HSG Lesum/St. Magnus – SV Grambke-Oslebshausen II 16:19 (7:15): „Wir haben die erste Halbzeit verschlafen. Zu viele leichtfertige Fehler in der Abwehr bescherten dem SVGO II einen komfortablen Sieben-Tore-Vorsprung zur Halbzeitpause“, teilte HSG-Trainer Oliver Bergmann mit. Ehe sich die Gastgeberinnen versahen, hatten Sabrina Grieme und Stephanie Siuts den Gast auch schon mit 2:0 in Führung gebracht.

Diesen Vorsprung baute Jana Voß nach sieben Minuten sogar auf 4:1 aus. Doch dann fingen sich die Lesumerinnen. Stephanie Fleckenstein verkürzte auch nach elf Minuten mit einem verwandelten Siebenmeter auf 4:5. Doch mit einem 4:0-Lauf setzten sich die Gäste im Anschluss erstmals deutlich auf 9:4 ab. Bis zum Pausentee vergrößerte sich der Abstand zwischen den beiden Lokalrivalen sogar noch weiter.

„In der zweiten Hälfte stand unsere Abwehr besser und ließ kaum noch ein Tor für den Gegner zu“, berichtete Oliver Bergmann. Der leichte Favorit hielt das Heimteam aber immer auf Abstand. „Das lag auch daran, dass unsere Angriffsschwäche im Positionsspiel wieder hervortrat“, sagte Bergmann.

Deshalb hätte selbst das tolle Aufbäumen zum Ende der zweiten Halbzeit nicht mehr für eine Wende gereicht. „Meine Damen haben aber zum Schluss super gekämpft. Wir werfen jedoch vorne einfach zu wenig Tore“, bedauerte Oliver Bergmann. Erwähnenswert fand er die starke Vorstellung von „Steffi“ Fleckenstein mit ihren neun Toren. Diese leitete auch mit ihrem Siebenmetertor zum 13:19 neun Minuten vor dem Ende noch einmal eine kleine Aufholjagd ein.

Zu diesem Zeitpunkt brummte Annika Albrecht beim Gast eine Zwei-Minuten-Strafe ab. Nachdem Merle Piprek und wiederum Stefanie Fleckenstein mit ihren Treffern sogar für das 15:19 gesorgt hatten, keimte noch einmal Hoffnung bei der Heimsieben auf. Doch nachdem Viviane Fitschen sogar zum 16:19 ins Schwarze getroffen hatte, glückte dem Vorletzten in den verbleibenden dreieinhalb Minuten kein weiteres Tor mehr. Die Grambkerinnen ließen nun nichts mehr in der eigenen Defensive anbrennen.

HSG Lesum/St. Magnus: Kirsten Yvonne Kempf, Witte; Fitschen (2), Klawitter, Fleckenstein (9/5), Jung, Boll (2), Losch, Gerber (1), Weßels, Piprek (2).

SV Grambke-Oslebshausen II: Fröhlich; Schultze (1), Hänisch, Voß (4), Albrecht (4/2), Hapke (1/1), Schmidt (2), Grieme (6), Rathjen, Fricke, Siuts (1).

HSG Vegesack/Hammersbeck – SG Buntentor/Neustadt 23:18 (14:11): Mit Michaela Rasch und Stephanie Ludemann standen dem Heimteam gleich beide Torhüterinnen nicht zur Verfügung. Die Feldspielerinnen Valeska Zielonka und Jasmin Kuls übernahmen jeweils für eine Halbzeit. „Sie gaben ihr Bestes und trugen durch einige gute Paraden zum Sieg bei“, frohlockte HSG-Trainer Carsten Blum. Schnell führte der Dritte mit zwei Toren und vermochte den Vorsprung sogar in der 25. Minute auf sechs Tore in die Höhe zu schrauben. „Leider leisteten wir uns dann im Angriff einige Fehler bis zur Pause, sodass Buntentor noch auf 11:14 verkürzen konnte“, ließ Blum wissen. Beim Stande von 15:13 und in Unterzahl wurde es schließlich noch einmal richtig eng für den Favoriten. „Doch wir ließen uns nicht durch die aufkommende Hektik anstecken, sondern spielten ruhig weiter und zogen wieder auf vier Tore auf 17:13 davon“, sagte Carsten Blum.

Buntentor habe in der Folgezeit trotz aller Bemühungen keine Chance mehr gehabt, seine Formation in Bedrängnis zu bringen. „Es war insgesamt ein verdienter Sieg für uns. Ich möchte auch besonders den Aushilfstorhüterinnen und den Spielerinnen ein großes Kompliment aussprechen“, so Blum.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Kuls, Zielonka (4/1); Gerber (7/2), Rattai (4), Anders (2/2), Kammerloch (1), Lamcke (1), Schacht (3), Weiß (1).­

SG Arbergen-Mahndorf II – SV Grambke-­Oslebshausen kampflos für den SVGO: „Wir haben am Mittwoch davon erfahren, dass unser Gegner nicht antreten wird“, informierte SVGO-Coach Stephan Rix. Ihm sei von Arberger Seite mitgeteilt worden, dass der Kontrahent aus Krankheitsgründen und weil sich zudem noch Spielerinnen im Urlaub befunden hätten, keine vollständige Mannschaft zusammenbekäme. Nach dem 14. Saisonsieg mangelt es dem Spitzenreiter nur noch an einem Sieg zum Titelgewinn.