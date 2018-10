Blumenthals Mahdi Matar durfte einen 4:2-Erfolg bejubeln. (Christian Kosak)

Blumenthal. Jonathan Bondombe-Simba vom Blumenthaler SV schoss auf Linksflanke von Lokman Abdi den Torwart des KSV Vatan Sport, Roland Pepa, an. Von Pepa prallte die Kugel zurück zu Bondombe-Simba und zum 4:1 ins Tor (85.). Mit diesem Treffer erlöste der 19-Jährige die Gäste nach einer Druckphase der Hausherren. Am Ende behaupteten sich die Nordbremer mit 4:2 und verließen die Abstiegsränge in der Fußball-Bremen-Liga.

Der Gast ging dank eines strittigen Elfmeters bereits nach 280 Sekunden mit 1:0 in Führung – Mahdi Matar fädelte bei Roland Pepa ein. „Das war kein Elfmeter“, ärgerte sich KSV-Coach Issameddine Jaabi. Sein Gegenüber Denis Spitzer konnte dessen Ärger verstehen: „Der Elfmeter war zumindest zweifelhaft. Mahdi trat schließlich am Ball vorbei.“ Oguzhan Dalan nutzte den Strafstoß.

Dann feierte Neuzugang Rimal Haxhiu gleich in seinem ersten Match für die Blau-Roten seine Torpremiere. Nach 19 Minuten erhöhte er nach einem Zuspiel von Dalan auf 2:0. Mola Khan verpasste in der 27. Minute nur knapp den Ausbau der Führung. Er jagte den Ball dabei am rechten Pfosten vorbei. Insgesamt ließen es die Blumenthaler aber nun ein wenig zu ruhig angehen.

Das blieb auch Denis Spitzer nicht verborgen. „Männer, das ist zu wenig. Kommt“, rüttelte der BSV-Trainer seine Schützlinge nach einer halben Stunde wieder wach. Rimal Haxhiu startete auch ein schönes Solo auf der linken Seite, fand jedoch keinen Abnehmer in der Mitte. Der Albaner zeigte bereits einige vielversprechende Ansätze auf dem linken Flügel. Nach einem Foul von Albano Mullaj an Mola Lamine Khan verwandelte Jonathan Bondombe-Simba den fälligen Freistoß herrlich aus 20 Metern mit links zum 3:0 in den rechten Winkel (34.). „Wenn wir einmal ins Rollen kommen, ist alles möglich“, schwärmte Denis Spitze an der Seitenlinie.

Glück hatten die Hausherren, dass es für eine Attacke von Albano Mullaj gegen Jonathan Bondombe-Simba keinen Elfmeter gab (40.). Die letzte Szene des ersten Abschnitts gehörte dann wieder Rimal Haxhiu, dessen Schuss aber ein wenig zu mittig ausfiel.

Zehn Minuten nach dem Wiederanpfiff visierte Oguzhan Dalan mit einem Freistoß den linken Pfosten an. Rimal Haxhiu verfehlte das Ziel kurz darauf zudem nur knapp. Auf der Gegenseite vermochte Anil Yücel einen schlimmen Patzer in der BSV-Innenverteidigung nicht auszunutzen. Jonathan Bondombe-Simba beförderte das Leder rechts vorbei.

Dann waren wieder die Gastgeber dran. Doch Albano Mullaj jagte das Spielgerät bei einem Freistoß aus zentraler Position rechts vorbei. Die Blau-Roten wurden nun in der Abwehr immer nachlässiger. Dies bestrafte Francesko Mesuti nach einem langen Ball unbedrängt vor Blumenthals Keeper Thomas Büttelmann mit dem 1:3 (68.).

Thomas Büttelmann rettete kurze Zeit später in höchster Not gegen Anil Yücel. Nach 80 Minuten leistete sich Süleyman Gencboy an der Mittellinie eine Tätlichkeit gegen Jonathan Bondombe-Simba. Der Assistent an der Linie zeigte diese auch Referee Dirk-Lutz Jürgens an. Da sich der Linienrichter aber nicht mehr an die Nummer des Übeltäters erinnerte, blieb dessen Tat folgenlos. In der Schlussphase wechselte sich Denis Spitzer für Kevin Thiele ein. Der junge Innenverteidiger hatte Probleme mit dem Knie und wurde immer mehr zu einem Unsicherheitsfaktor in der Defensive.

„Ich wollte wieder mehr Ruhe ins Spiel bringen“, begründete Spitzer seine Einwechslung. Zehn Minuten zuvor hatte auch der bereits 40-jährige Benedetto Muzzicato das Spielfeld betreten. Auch er beruhigte das Match. Mahdi Matar übersah dann in der 88. Minute am gegnerischen Strafraum zwei freistehende Mitspieler. Im Gegenzug gelang Francesko Mesuti das 2:4. „Wichtig war, dass wir mal in Führung gegangen sind“, erklärte Denis Spitzer nach dem Abpfiff.