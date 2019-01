Grohns Gerätturner Pablo Broszio wusste am zweiten Wettkampftag in der Weserliga wieder zu überzeugen – auch an den Ringen, wo der starke Nordbremer in der Halle am Grohner Schulhof letztlich 16,75 Zähler erreichte. (Christian Kosak)

Grohn. Bei der von den Grohnern selbst in der Halle am Schulhof ausgerichteten Veranstaltung mussten sich die Gastgeber erneut nur Bremen 1860 geschlagen geben. „Die erste Mannschaft von 1860 war wieder nicht zu besiegen, der Punkteabstand aber wesentlich geringer als beim ersten Wettkampf“, bilanzierte Grohns Abteilungsleiter und Ligaobmann Wolfgang Koschuch.

Die Stadtbremer positionierten sich mit insgesamt 362 Punkten um 6,35 Zähler vor dem ersten Team der Hausherren. Auf den Rängen drei bis fünf folgten die TuSG Ritterhude (334,75), Bremen 1860 II (320,95) und der TV Grohn II (301,05). Geturnt wurde wieder ein Geräte-Sechskampf, bestehend aus Boden, Barren, Pferd, Ringe, Reck und Sprung. Die Aktiven absolvierten dabei jeweils zwei Durchgänge mit drei Geräten. „Jedes Gerät war mit je zwei Kampfrichtern besetzt, was zuvor leider nicht immer möglich gewesen war“, teilte Koschuch mit. Dank der guten Organisation habe der Wettkampf sehr zügig durchgezogen werden können.

Die Grohner stellten ihre erste Formation im Vergleich zum ersten Wettkampf in Ritterhude leicht um. So rückte Ole Bullert aus der zweiten Riege hoch. Der im ersten Durchgang noch verletzte Marlon Witzenhausen verstärkte ebenfalls das Team. „Das zahlte sich aus. Unsere Aktiven konnten nicht nur ihren zweiten Platz verteidigen, sondern vergrößerten auch ihren Vorsprung auf dieTuSG Ritterhude“, berichtete Koschuch. Die Grohner steigerten sich um 4,50 Punkte gegenüber dem Saisonauftakt. Tagesbester war wieder Pablo Broszio mit insgesamt 100,85 Punkten. Nur Joris Grunwald (Bremen 1860) vermochte ihm mit 97,95 Zählern einigermaßen das Wasser zu reichen.

Besonders bemerkenswert waren die 18,20 Punkte von Pablo Broszio am Barren. Aber auch am Boden (16,60), Pferd (16,35), an den Ringen (16,75), am Sprung (16,45) und am Reck (16,50) war Broszio jeweils der Beste seiner Formation. Joris Grunwald übertraf Broszio lediglich am Boden mit 17,75 Zählern. Mit großem Abstand folgten beim TV Grohn Marlon Witzenhausen und Ole Bullert mit 83,75 Punkten. Beide überzeugten mit 15,70 beziehungsweise 15,30 Zählern beim Sprung.

„Unsere zweite Mannschaft schlug sich ebenfalls sehr achtbar“, bemerkte Koschuch. Die Grohner Reserve musste kurzfristig auf den erkrankten Levin Schaa verzichten. Mit Noel Nuamann konnte darüber hinaus ein weiterer Athlet nur an drei Geräten antreten. „Diese fehlenden Punkte konnten wir leider nicht kompensieren. Das schmälert aber auf keinen Fall die Leistungen der anderen Wettkämpfer“, ließ Koschuch wissen. Der aus der ersten in die zweite Riege beorderte Jarno Hille entpuppte sich mit insgesamt 78,45 Punkten als bester Turner seiner Mannschaft. Er lag teamintern am Boden (13,20), Pferd (13,00), an den Ringen (13,50) sowie am Barren (12,35) vorne. Sein Teamkamerad Tobias Möwius überbot dessen 13,80 Zähler am Reck um einen Zehntelpunkt.

Den besten Sprung bei Grohn II legte Till Duffner mit 13,35 Punkten, dicht gefolgt von Leon Zurkin (13,30), an den Tag. Insgesamt legten die Nordbremer um 7,05 Punkte gegenüber dem ersten Durchgang zu.

Die TuSG Ritterhude hatte mit großen Personalproblemen zu kämpfen. Mit Jannis Teuber, Luis Brennecke, Lukas Wolf, Miko Kluve und Theo Mutz fielen fünf Akteure aus. Die vier verbliebenen kamen damit automatisch an jedem Gerät in die Wertung. Dies ist auch in erster Linie die Erklärung dafür, weshalb sie nicht mehr an ihre 347,05 Punkte aus dem ersten Wettkampf heranreichten. Jonas Schwermer war mit 91,05 Punkten der herausragende TuSG-Sportler. Er verbuchte am Boden (14,60), Pferd (14,55), an den Ringen (15,35), beim Sprung (15,70), am Barren (16,30) und am Reck (15,55) die meisten Zähler der Schützlinge von Coach Jan-Felix Forster.

Gabriel Ebner und Max Wolf durften mit ihren Resultaten ebenfalls zufrieden sein. Nur Nils Teuber vermochte bei der TuSG diesbezüglich nicht ganz mitzuhalten. Der Abschlusswettkampf findet am Sonntag, 24. Februar, bei Bremen 1860 statt.