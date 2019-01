Patrik Feyer hat den Sprung ins überregionale Sportgeschehen geschafft. Der Schiedsrichter des FC Hansa Schwanewede leitet Spiele in der A- und B-Junioren-Bundesliga. (Tobias Dohr)

Schwanewede. Lucas Höler und Patrik Feyer tragen das Vereinswappen des FC Hansa Schwanewede zwar nicht mehr auf der Brust, dafür aber im Herzen. Die ehemaligen Spieler des Klubs vom Heidestadion schnuppern seit einigen Monaten Bundesliga-Luft. Lucas Höler als Fußball-Profi beim SC Freiburg. Patrik Feyer als Schiedsrichter für seinen Stammverein FC Hansa Schwanewede. Da Lucas Höler oft im Fokus der Öffentlichkeit steht, stellt „DIE NORDDEUTSCHE“ nun den 26-jährigen Schiedsrichter Patrik Feyer vor, der in der A- und B-Jugend Bundesliga pfeift.

Der Spitzen-Schiedsrichter des Kreis-Fußballverbands Osterholz hat sich als besonnener Vertreter seiner Zunft einen Namen gemacht. „Als Schiedsrichter agiere ich grundsätzlich sehr ruhig und freundlich. Ich kommuniziere viel mit den Spielern, auch mal während des Spiels oder in einer Spielruhe“, umschreibt Patrik Feyer seine Handlungsweise auf den Plätzen. Mit seiner Persönlichkeit will Patrik Feyer die Spieler in die richtige Richtung lenken und möglichst auf das Zücken von Karten zu verzichten. „Eher präventiv agieren als nur zu reagieren, damit die Spieler auf dem Platz den bestmöglichen Fußball bringen können. Das ist meiner Meinung nach wichtig, um ein attraktives Spiel zu ermöglichen“, hebt Patrik Feyer hervor.

Patrik Feyer vertritt den FC Hansa Schwanewede seit der Saison 2016/17 in der B-Jugend-Bundesliga (elf Einsätze) und seit der Spielzeit 2017/18 in der A-Jugend-Bundesliga (14 Einsätze). Erste Erfahrungen sammelte der Innendienstmitarbeiter eines Industrieunternehmens in der A- und B-Jugend-Bundesliga schon in der Saison 2015/16 als Assistent (18 Einsätze). Nominierungen darüber hinaus stuft der Schwaneweder als echte Schlüsselerlebnisse ein. Absolute Highlights seien die Einsätze als Schiedsrichter-Assistent bei den internationalen Spielen Deutschland gegen Israel (U17) und Deutschland gegen Niederlande (U15) sowie im DFB-Pokal-Viertelfinale der A-Junioren zwischen Holstein Kiel und Borussia Dortmund gewesen. Fest im Gedächtnis haften geblieben sind darüber hinaus auch Nominierungen von Spielen für das DFB-TV zwischen Bayer Leverkusen und Borussia Mönchengladbach sowie dem SV Werder Bremen und Hamburger SV (beide A-Jugend-Bundesliga).

Trotz aller Prävention kann der Vorzeigemann des FC Hansa Schwanewede, wie so viele Schiedsrichter in ganz Deutschland, ein Lied davon singen, auf dem Platz mit schwierigen Situationen konfrontiert zu werden. Knifflige Aufgaben hatte Patrik Feyer insbesondere beim Duell FC St. Pauli gegen Niendorfer TSV (B-Jugend-Bundesliga, zwei Rote Karten nach Rudelbildung) und beim Aufeinandertreffen Preußen Münster gegen Arminia Klosterhardt (A-Jugend-Bundesliga) zu erledigen. „Beim Start der Anreise nach Münster war noch alles in Ordnung“, bemerkte Patrik Feyer. Heftig einsetzender Schneefall sorgte dafür, dass sich die Spielfläche komplett in einer weißen Pracht präsentierte. „Linien wurden freigeschaufelt und der Platz durch eine Trainingseinheit der B-Junioren und das Aufwärmen der A-Junioren so weit es ging vom Schnee befreit. Das Spiel konnte stattfinden, allerdings war die Spielleitung hier enorm schwierig“, stellte Patrik Feyer rückblickend fest.

Patrik Feyer leitet im Herrenbereich Punktspiele bis einschließlich zu Oberliga Niedersachsen. Bei den Partien in der A- und B-Jugend-Bundesliga, die im Regelfall auf Plätzen der Jugendleistungszentren abgewickelt werden, geht es natürlich professioneller zu. „Der Unterschied zu anderen Klassen ist die Nachbereitung der Spiele. Videoanalysen sind glücklicherweise möglich, da jedes Spiel gefilmt und uns zur Verfügung gestellt wird“, so Patrik Feyer. Das Bildmaterial wird gemeinsam mit dem Beobachter und dem Coach ausgewertet. „Das hilft enorm, die Situation mit einem Blick von außen und etwas Abstand betrachten zu können“, ist Patrik Feyer angetan von der Videoanalyse.

Der Schiedsrichter des FC Hansa Schwanewede pfeift seine Bundesliga-Begegnungen grundsätzlich in einem festen Gespann. Daniel Piotrowski (Wistedt) und Tim-Alexander Strampe (Handorf) unterstützen ihn bei den Spielleitungen im nordwestdeutschen Raum.

Patrik Feyer bevorzugt auf dem Platz die Rolle des vorwiegend zurückhaltenden Beobachters. „Mir gefällt es, das Spiel erst einmal zu begleiten und eher wenig einzugreifen. Da lasse ich dann auch mal harten fußballtypischen Einsatz zu“, gibt Patrik Feyer zu verstehen. Bei den Akteuren auf dem Rasen stößt er damit nach eigenem Bekunden auf viel Gegenliebe. „Die Rückmeldungen der Spieler dazu sind eher positiv, da sie auch so viel wie möglich spielen wollen. Selbst, wenn sie mal gefoult werden, stehen sie gleich wieder auf und rennen mit dem Ball weiter, um möglichst noch eine Torchance herauszuspielen. Diese Spielweise ist sehr beeindruckend“, bekräftigte Patrik Feyer, der aktuell verletzt ist. Er setzt aber darauf, dass seine Knochenhautentzündung bis zum Start zur Frühjahrsserie 2019 auskuriert ist.