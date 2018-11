Vegesacks Ghandi Mohamad (links, im Spiel gegen den SV Türkspor) erzielte gegen den Bremer SV II gleich drei Tore. (Maximilian von Lachner)

Bremen-Nord. Das war doch ein sehr feiner Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Bremen aus Nordbremer Sicht – gleich drei Auswärtserfolge konnten eingetütet werden. Nur die stark abstiegsbedrohte TSV Farge-Rekum strauchelte beim TSV Hasenbüren.

TSV Hasenbüren – TSV Farge-Rekum 7:3 (3:1): Erneut hatte der Landesliga-Absteiger TSV Farge-Rekum mit sehr großen personellen Problemen zu kämpfen. So standen als Ersatzspieler nur noch Malte Golla, der in der 82. Minute für Marco Greul eingewechselt wurde, plus TSV-Trainer Björn Reschke und Spartenleiter Marc Flieshardt zur Verfügung. Das reichte aus Sicht der Gäste natürlich nicht, um den Aufstiegsaspiranten Hasenbüren in dieser Begegnung in ernste Schwierigkeiten zu bringen.

Mit einem Doppelschlag sorgte der Gastgeber schon in der Anfangsphase für klare Verhältnisse – Sebastian Wegner (2.) und Dennis Ahrens (8.) trafen hier. Das war ärgerlich aus Sicht der Farger, weil zu Beginn Philip Bohnhardt gleich zweimal knapp scheiterte. Nach dem 0:2 hatten die Gäste 20 Minuten das Spiel im Griff und so verkürzte Philip Bohnhardt in der 36. Minute auf 1:2. Die Reschke-Mannen konnten kurzzeitig auf etwas Positives hoffen. Kurzzeitig, weil doch direkt nach dem Wiederanpfiff der Hasenbürener Michel Kruse das Ergebnis wieder auf 3:1 hoch schraubte (36.).

In Halbzeit zwei waren die Hausherren noch vier Mal durch Michel Kruse (68.), Christoph Greinke (77.), Dennis Ahrens (78.) und Christoph Greinke (87.) erfolgreich. Die Nordbremer konnten den Gastgeber-Schlussmann Finn-Jannes Schale nur noch zweimal überwinden (Christian Bohnhardt/71. – Philip Bohnhardt/83.). „Wir sind vorne immer für Tore gut. Aber wir schaffen es hinten nicht, richtig konzentriert in die Zweikämpfe zu gehen“, meinte Reschke.

SV Grolland – Blumenthaler SV II 1:5 (1:2): Zwar konnten die Hausherren in dieser Partie durch Florian Flegel in Führung gehen (8.) – „durch einen individuellen Fehler. Aber ich hatte die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass unser Sieg dadurch irgendwie gefährdet war“, meinte der BSV II-Spielertrainer Daniel Rosenfeldt. In der 26. Minute konnte so Florian Schwingel bereits mit einem Eckball zum 1:1 ausgleichen. „Den hat sich der Torwart auch selbst etwas reingehauen“, so Rosenfeldt. Kurz vor dem Pausenpfiff markierte, nach einem Rosenfeldt-Freistoß, Patrick Pendzich den aus Blumenthaler Sicht wichtigen Treffer zum 2:1-Halbzeitstand. Im zweiten Abschnitt war Daniel Rosenfeldt selbst für den entscheidenden 3:1-Führungstreffer verantwortlich (65.).

„Obwohl wir nicht gut aus der Pause rausgekommen sind. Da haben wir um das 2:2 gebettelt“, berichtete Rosenfeldt. Doch vor allem Andreas Beutelsbacher verhinderte den Gastgeber-Ausgleich, weil er einen Schuss auf der Linie klärte. Schließlich konnte der Nordbremer Mirko Leppek nach guter Vorarbeit vom Stürmer Leandro Zanatto Borges auf 4:1 erhöhen (70.). Für den Schlusspunkt sorgte Torben Vopalensky drei Minuten vor dem Abpfiff (87.). „Das war das schönste Tor. Da haben wir von hinten raus schön mit zwei Kombinationen gearbeitet“ (Rosenfeldt). Torben Vopalensky und Mirko Leppek spielten im Strafraum einen schönen Doppelpass und Vopalensky schoss dann ins lange Eck. „Wir haben uns hier nicht mit Ruhm beklettert. Das war mehr ein Arbeitssieg. Weil wir auch noch einige Chancen hatten, war der Sieg schon in Ordnung“, so Rosenfeldt.

Bremer SV II – SG Aumund-Vegesack II 0:6 (0:3): „Das war vielleicht unsere beste Saisonleistung. In der Anfangsphase hatten wir aber auch Glück, als uns Pfosten und Latte retten“, berichtete ein zufriedener SAV II-Spielertrainer Manuel Broekmann, der zusammen mit Michael Leopold das Nordbremer Team coacht. Auch der Torwart aus der ersten Garnitur, Marvin Ekuase, konnte sich in dieser Phase zweimal auszeichnen. Hiernach kämpften sich die Nordbremer Akteure aber ins Spiel. Die 1:0-Führung erzielte Broekmann in Minute neun. Auf 2:0 erhöhte Mohamad Ghandi (36.). Der Gastgeber blieb weiterhin gefährlich, doch die SAV-Defensive um Malik Öztekin und Jonathan Schäfer wuchs über sich hinaus.

Nach dem Seitenwechsel „waren wir dann von der Körpersprache sehr präsent. Ab dem 4:0 kam keine Gegenwehr mehr vom Gegner und wir hätten sogar noch höher gewinnen können“, so Broekmann. Die weiteren Gäste-Treffer markierten Ghandi Mohamad (43./55.), Alexander Kop (65.) und Kevin Jasarevic (70.). „Ich bin stolz darauf, dass wir jetzt zwei sogenannte Sechs-Punkte-Spiele gewonnen haben. Wir müssen jetzt dranbleiben und unseren Minilauf weiter fortführen“ (Broekmann).

SC Borgfeld II – SV Türkspor 0:4 (0:2): „Wir haben gegen einen sehr starken Gegner, der sehr zweikampfstark war, gewonnen, spielten einen überragenden Fußball und erzielten sehr schöne Tore“, freute sich der SVT-Trainer Bahadir Kilickeser. Nach Vorarbeit von Cebrail Finke erzielte Ferdi Ibrahim Kök vor 150 Zuschauern in der 18. Minute das 1:0 und nach einem schönen Pass von Sezer Aydin erhöhte Cebrail Finke acht Minuten später auf 2:0. Kurz vor der Pause hatten die Borgfelder noch eine gute Möglichkeit per Standard auf 1:2 zu verkürzen, doch der sehr aufmerksame Türkspor-Schlussmann Gökhan Kara meisterte diese brenzlige Situation und fischte laut Kilickeser den Ball noch aus dem Winkel.

Nach einer einstudierten Ecke sorgte nach dem Wechsel aus der Nahdistanz Juliano Barthel für den 3:0-Zwischenstand der Blumenthaler (52.). Den Treffer zum 4:0-Endstand markierte schließlich Ralf Bela Prieß in der 73. Minute. Prieß angelte sich den Ball in dieser Szene an der Mittellinie – entwickelte dann viel Zug zum Tor, ließ so gleich vier Gegenspieler stehen. Auch Borgfelds Schlussmann Georg-Costin Iordache war gegen seinen Schuss ins lange Eck machtlos. „Das war wirklich eine sehr geschlossene Mannschaftsleistung. Jeder Spieler ist sehr viel gelaufen und hat viele Zweikämpfe angenommen. Anders kannst du in Borgfeld auch nicht bestehen. Wir haben nun ein gutes Polster und in diesem Jahr noch zwei Spiele“, berichtete Kilickeser, der auch von der Leistung des Schiedsrichters angetan war und ein sehr gutes Spiel sah, das schon gefühlt etwas Landesliga-Niveau hatte.