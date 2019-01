Blumenthal/Lesumstotel. Der 57-Jährige behauptete sich in Bersenbrück mit 503 Ringen um zwei Ringe gegen Andreas Schraubek vom SV Schwaförden in der Blankbogen-Masterklasse. „Michael hat richtig einen rausgehauen“, freute sich Blumenthals Spartenleiter Uwe Jaschik.

Mit seinen 259 Ringen im ersten Durchgang ging Pauly sofort in Führung und setzte damit eine kräftige Duftmarke. Aber auch wenn der Blumenthaler dieses Niveau nicht ganz zu halten vermochte, rettete dieser mit insgesamt 15 Zehnen und 13 Neunen einen knappen Vorsprung über die Bühne. „Es müsste auch schon mit dem Teufel zugehen, wenn sein 503 Ringe nicht zur Qualifikation für die deutschen Meisterschaften reichen sollten“, teilte Jaschik mit. Er selbst muss dann wohl zuschauen. Der 56-Jährige kam bei den Blankbogenschützen schließlich nicht über 486 Ringe hinaus und verpasste somit als Vierter um vier Ringe den Sprung auf das Siegertreppchen. „Bei mir lief im ersten Durchgang einfach nichts zusammen“, ärgerte sich Uwe Jaschik. Bei den Bezirksmeisterschaften hatte er noch stark begonnen und schwach aufgehört. Nun war es genau umgekehrt. „Im zweiten Abschnitt habe ich mich nach meinen 238 Ringen im ersten Durchgang noch einmal zusammengerissen“, erklärte Jaschik. Dank seiner Steigerung um zehn Ringe verbesserte sich der Abteilungsleiter noch von Position sechs auf Platz vier. Zu einer Medaille reichte es aber eben nicht mehr.

„An den Nerven kann es nicht gelegen haben. Dafür bin ich schon zu oft bei Landesmeisterschaften gestartet“, gab Uwe Jaschik zu bedenken. Holger Schönert vom TSV Lesumstotel erreichte hier als Neunter auch noch einen Top-Ten-Platz in der Blankbogen-Masterklasse. Dieser hatte mit 220 Ringen am Anfang ein paar Probleme, vermochte sich dann aber mit 238 Ringen in der zweiten Runde zu steigern.

Bei den Blankbogen-Master-Damen schrammte Lesumstotels Sabine Beniker mit 416 Ringen als Vierte um vier Ringe an einer Medaille vorbei. Birgit Pauly vom Blumenthaler SV musste sich mit 404 Ringen mit der fünften Position zufriedengeben. Bei der Ehefrau von Michael Pauly lief es also nicht wie erhofft. „Das kann aber mal passieren“, versicherte ihr Coach Uwe Jaschik. Birgit Pauly war besonders von ihren 188 Ringen im ersten Durchgang enttäuscht. Monika Jentges (BS Delmenhorst) wurde ihrer Favoritenrolle in dieser Klasse letztlich mit 520 Ringen gerecht.

Blumenthals Monika Jaschik musste bei den Compoundbogen-Master-Damen mit 556 Ringen nur Angelika Hoeft vom SV Wiepenkathen um drei Ringe den Vortritt lassen. „Meine Frau war richtig gut drauf“, freute sich Uwe Jaschik. Nach dem ersten Durchgang hatte Monika Jaschik sogar noch mit 282 Ringen vorne gelegen. Weil sie im Anschluss aber einen Tick nachließ, zog Angelika Hoeft noch an der Blumenthalerin vorbei. „Das war aber bis zum letzten Pfeil spannend“, berichtete Uwe Jaschik.

Die gemeinsame Tochter von Uwe und Monika Jaschik, Madita Jaschik, qualifizierte sich mit 536 Ringen als Achte für die Finalrunde. Nach einem Freilos im Viertelfinale erarbeitete sie sich im Halbfinale gegen Kerstin Schulz vom SV Tell Scheps einen 2:0-Vorsprung, geriet dann aber in Rückstand. Madita Jaschik glich aber noch zum 4:4 aus, ehe sie sich ganz knapp geschlagen geben musste. Im Kampf um die Bronzemedaille unterlag die Nordbremerin Laura Detje vom SV Wiepenkathen mit 2:6.

„Dennoch war es ein super Wettkampf von Madita“, urteilte Uwe Jaschik. Jennifer Harder vom TuS Gildehaus holte hier den Titel. Der ebenfalls für die Landesmeisterschaften qualifizierte Blumenthaler Thomas Traue war verhindert und der für die BSG Osterholz-Scharmbeck startende Nordbremer Hans-Hermann Iggena siegte mit 554 Ringen bei den Compoundbogen-Senioren.