DC-Akteur Andree Welge war in den beiden Partien hellwach. (Christian Kosak)

Vegesack. „Der erste Spieltag ist gespielt und wir haben mit zwei Siegen und der Tabellenführung unsere Ansprüche – Erreichen der Endrunde und die Chance den Titel zu verteidigen – untermauert“, freute sich Detlef Dolinski.

Im ersten Spiel gegen The Wanderers aus Nortorf (Schleswig-Holstein) kamen die Nordbremer in Buxtehude etwas schwerfällig ins Spiel. Der Vegesacker Alex Patz brachte das Team zwar mit einen 3:1-Sieg in Führung, doch Sefik Gergin verlor seine Begegnung – nach einigen vergebenen Darts auf Doppel – mit 1:3. Zum Glück war Andree Welge hellwach und brachte den Tabellenführer mit einem 3:0-Erfolg wieder in Front.

„Gespannt waren wir dann alle auf das Debüt von Raoul Kanitz. Leider war er doch etwas nervös und konnte sein Können nicht ans Board bringen und verlor mit 0:3“, berichtete Detlef Dolinski – so konnten The Wanderers zum 2:2 ausgleichen. Doch dann kam das DC-Team allmählich auf Touren. Wöhlk, Länder, Seyler und Berndt brachten Vegesack so mit klaren Siegen auf die Gewinnerstraße.

„Ein 2:6-Rückstand für den Aufsteiger aus Nortorf war schon ein ganz schönes Pfund, um das Spiel noch in den Doppeln zu drehen“, so Dolinski. Die Vegesacker verteilten gegen den Neuling auch hier keine Geschenke und behielten gleich im ersten Doppel mit Patz/Kanitz mit 3:1 die Oberhand. Der eingewechselte Buchal holte mit Rene Berndt letztlich den achten Punkt. Die siegreichen Länder/Welge und Wöhlk/Krießmann sorgten dann für den souveränen 10:2-Endstand. „Trotz der hohen Niederlage hielt der Aufsteiger aus Nortorf gut dagegen, vergab einige Darts auf Doppel und damit ein besseres Ergebnis“, meinte Dolinski, der sich freute, dass Shorty Seyler zweimal die 180 erreichte und Patz, Gergin und Welge je einmal die 180 warfen.

Patz sorgt für die Führung

Im zweiten Spiel gegen Area of Darts Buxtehude erwarteten die Nordbremer im Vorfeld ein engeres Spiel, als gegen Nortorf – „aber es kam anders“ (Dolinski). Alex Patz brachte Vegesack wieder in Führung. Gergin erwischte erneut keinen guten Tag und verlor auch seine zweite Partie mit 0:3. Nach dem 1:1-Ausgleich ließen Länder, Welge und Seyler zum Glück nichts anbrennen und sorgten für eine beruhigende 4:1-Führung. Rene Berndt konnte anschließend gegen den besten Spieler aus Buxtehude, Daniel Zygla, aber nicht seine beste Form abrufen und verlor mit 0:3, sodass Buxtehude auf 2:4 verkürzen konnte.

Wichtig aus Vegesacker Sicht war, dass Raoul Kanitz seine Nervosität ablegen konnte und somit wieder den alten Abstand für Vegesack herstellte (5:2). Thorsten Wöhlk gewann auch sein Spiel mit 3:0, so ging der DC Vegesack wieder mit einer beruhigenden Führung in die Doppel. Patz/Kanitz hatten zwar das Nachsehen, aber Länder/Welge machten mit einem 3:1-Erfolg den zweiten Sieg des Tages perfekt. Seyler/Wöhlk und Gergin/Buchal erhöhten letztlich fast ohne Gegenwehr zum 9:3-Endstand – Patz, Welge und Länder warfen dieses Mal je einmal die 180. „Im Großen und Ganzen hatte Vegesack zwar zwei Siege erwartet, aber nicht in der Deutlichkeit. Der Aufsteiger The Wanderers machte von beiden Gegnern den besseren Eindruck“, so Dolinski. Am nächsten Spieltag erwartet der DC Vegesack am Sonnabend, 20. Oktober, Die Ratten Bremen und das Team DSV Blind Gewinnt.