Gut aufgelegt ist momentan der Lemwerder TV in der Faustball-Regionalliga. Auch in dieser Szene bereitet der LTV-Mannschaftsführer Julian Aust einen Angriff gekonnt vor. (Jörg Suhren)

Lemwerder. Da kann man nun schon von einem perfekten Start sprechen. Nach vier Spielen ist der Lemwerder TV in der Faustball-Regionalliga Niedersachsen der Männer noch immer ungeschlagen und nimmt mit 8:0 Zählern vor dem verlustpunktfreien TV Brettorf III die Spitzenposition ein.

Ahlhorner SV II – Lemwerder TV 2:3 (9:11, 11:4, 9:11, 11:7, 3:11): Die Lemwerderaner konnten zuvor im Spiel zwischen dem SV Moslesfehn II gegen den Ahlhorner SV II (0:3/ 4:11, 8:11, 9:11) die beiden Gegner gut beobachten. Und sahen schon, dass es gegen die Ahlhorner mit dem Ex-Bundesliga-Schlagmann Philip Meiners schwer werden würde. Ohne die beiden bei einem Fußballtraining des FSV Warfleth angeschlagenen Sebastian Drees und Lasse Kienast – die ihr Team aber lautstark anfeuerten – entwickelte sich von Anfang an ein Spiel auf sehr hohem technischen Niveau. „Es war das erwartete Spitzenspiel zweier gleichwertiger Mannschaften“, meinte der LTV-Trainer Uwe Kienast.

Der Gastgeber begann mit Patrick Bartelt (Angabe), Daniel Bartelt (Rückschlag), Julian Aust (Mitte), Patrick Suhren und Florian Martin (Abwehr) und von Beginn an entwickelte sich eine konzentrierte Partie, die in der Anfangsphase von zwei überragenden Angabenschlägern dominiert wurde (4:4/6:6). Auf Ahlhorner Seite „durch den Rundschläger Philip Meiners und bei uns durch Patrick Bartelt, der ebenfalls sehr variantenreich und auch sehr kraftvoll schlug“, so Uwe Kienast. Bis zum 9:9 waren beide Teams auf Augenhöhe.

„Zwei von unserer Abwehr stark abgewehrte Angriffsbälle der Ahlhorner konnte Daniel Bartelt dann verwerten und somit den ersten LTV-Satzgewinn eintüten“ (Uwe Kienast). Im zweiten Durchgang legte der Gast noch eine Schippe drauf und entschärfte die Angaben von Patrick Bartelt (4:11). Der LTV musste reagieren – Matti Kienast kam für Florian Martin, übernahm die Mittelposition, und Julian Aust wechselte in die Abwehr.

„Mit dieser Einwechslung stabilisierte sich unser Spiel. Ausgangspunkt für den weiteren positiven Verlauf war die sehr bewegliche und äußerst fokussierte Abwehrarbeit von Patrick Suhren und Julian Aust. Matti Kienast stellte zudem mit stoischer Ruhe die Bälle so zielgenau an das Netz, dass die beiden Bartelt-Brüder zu guten punktgenauen Abschlüssen kamen“, meinte Uwe Kienast. Nach dem verlorenen vierten Satz (7:11) musste der fünfte Durchgang dann die Entscheidung bringen. Hier spielten die LTVer wie aus einem Guss. „Oberste Priorität war die Entschärfung der gegnerischen Angabe. Man merkte den Jungs an, dass sie unbedingt gewinnen wollten“, so Uwe Kienast. Bis zum Seitenwechsel zog Lemwerder auf 6:2 davon.

„Unterstützt von den vielen Zuschauern gewannen wir mit 11:4. Garant des Sieges war das Abwehrbollwerk mit Patrick Suhren, Matti Kienast, Julian Aust und vor allem Daniel Bartelt, der immer wieder von Philip Meiners angespielt wurde. Das Team blieb ruhig, aber im Abschluss durch Patrick Bartelt auch absolut fokussiert“ (Uwe Kienast). Nach 80 Minuten Spielzeit tütete das LTV-Team letztlich den 3:2-Saisonerfolg ein.

SV Moslesfehn II – Lemwerder TV 0:3 (7:11, 6:11, 5:11): Auch Moslesfehn trat mit einem Ex-Bundesliga-Spieler (Keno Stöver) an. In Durchgang eins agierte der LTV mit Patrick und Daniel Bartelt (Angriff), Matti Kienast (Steller) und Patrick Suhren plus Florian Martin (Abwehr). Nach einem schleppenden Beginn und einer Auszeit (4:6) klappten die Raumaufteilung und auch die Absprachen bei den Ballannahmen wieder.

„Dank der guten Abwehrarbeit und dem flüssigen Übergang in den Angriffsmodus folgten gleich mehrere Punkte zum 11:7-Satzgewinn“, sagte Uwe Kienast. Hiernach kam in der Abwehr in den letzten beiden Sätzen die Stunde des Florian Martin. Er entschärfte fast alle Bälle des gegnerischen Schlägers und „stellte, wenn Matti Kienast oder Daniel Bartelt Abwehrarbeit leisten mussten, den zweiten Ball so zielgenau von hinten an das Netz, dass nahezu jeder Angriff mit einem Punkt für uns abgeschlossen werden konnte“, freute sich Uwe Kienast. Zudem erhechtete sich Abwehrspieler Patrick Suhren mehrere Bälle und im Angriff ließen sich Patrick Bartelt, Daniel Bartelt und Matti Kienast nicht von dem Zweimeter-Blockspieler Keno Stöver irritieren.

Im dritten Satz konnten die Mossis das Spiel nur bis zum 5:5 offen gestalten. „In diesem Spiel profitierte unser Team von der rechtzeitigen Absprache bei den Ballannahmen, der eigenen guten Raumaufteilung, der Präzession beim Angriffsaufbau und der Übersicht im Abschluss“, berichtete Uwe Kienast und ergänzte: „Als Aufsteiger genießen wir den Moment, nach zwei Spieltagen noch ungeschlagen ganz oben zu stehen. Wir bleiben aber bescheiden – das sind die ersten acht Punkte gegen den Abstieg.“

Lemwerder TV: Daniel Bartelt, Patrick Bartelt, Aust, Martin, Suhren, Matti Kienast.