Blumenthal. Als Neutrainer Malte Jaskosch und sein Vertreter Rainer Raute vor dem ­Anpfiff zur Mannschaftsbank marschierten, wirkten sie nachdenklich. Nach dem Schlusspfiff hatten sich ihre Mienen keineswegs aufgehellt. Im Gegenteil, die 0:6-Abfuhr auf eigenem Platz in der Fußball-Bremen-Liga gegen einen in fast allen Belangen überlegenen FC Oberneuland lag ihnen sichtlich schwer im Magen.

Unerwartet kam die erste ­Heimniederlage des Blumenthaler SV für Spieler und Verantwortliche allerdings nicht. Mit Tim Pendzich, Vinzenz van Koll, Abdullah Basdas, Moritz Hannemann, Yannik Wojciechowski und Patrick Chwiendacz fehlten entscheidende Kräfte. Wegen der personellen Notlage musste der in der Winterpause vom TSV Lesum-Burgdamm zum Burgwall gewechselte Ibrahim Fidan sogar grippegeschwächt auflaufen.

Schnell zeigte sich, dass die Blumenthaler zu wenig spielerisches Potenzial auf den Kunstrasenplatz bringen konnten. Die Gäste-­Elf von Trainer Kristian Arambasic bestimmte 90 Minuten lang das Geschehen in einer einseitigen Partie. Während der ­Titelanwärter aus Oberneuland unter den Augen seines sportlichen Leiters Günter Hermann mit schnellen Kombinationen und verwirrendem Kurzpassspiel überzeugte, versuchten die Gastgeber meistens mit langen Bällen aus der Abwehr zum Erfolg zu kommen. Das war zu wenig, weil die FCO-Defensive mit Neuzugang Denis Nukic (früher SAV und Bremer SV) sicher stand. Auch die Versuche von Malte Tietze und Denis Spitzer, dem Blumenthaler Spiel Struktur zu geben, blieben oft im Ansatz stecken.

Schiri zückt Rote Karte

Nach dem Schlusspfiff beklagten die Nordbremer zudem, durch eine Schiedsrichter-Entscheidung zusätzlich geschwächt worden zu sein. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ­hatte Yasin Chaaban den FCO-Mittelfeldakteur Raoni Carneiro Alves im Kampf um den Ball von hinten am Fuß getroffen. Carneiro ­Alves ging zu Boden, Schiedsrichter Maximilian Mierzwa zückte die Rote Karte. Die zweite Halbzeit musste die Burgwall-Elf mit einem Akteur weniger überstehen – es sollte eine Abfuhr geben.

Bereits zur Pause hatten die Gäste 2:0 geführt, wobei ihnen die Blumenthaler Abwehr half. Sie konnte den Ball zwar jedes Mal zunächst aus der Gefahrenzone befördern. Doch er fiel Tom Trebin vor die Füße, der nicht lange fackelte und Malte Vollstedt im BSV-Kasten mit satten Distanzschüssen überwand (14./40.).

Vor Beginn der zweiten Halbzeit forderte Denis Nukic seine Mitspieler auf, „stabil zu sein und Ordnung zu halten“. Mit dieser Marschroute deklassierten die Gäste schließlich den Tabellenfünften. Und sie zeigten technische Leckerbissen. Per Hacke legte Sung Hyun Jung für den antrittsschnellen Bolly Jawo auf, der das dritte FCO-Tor erzielte (51.). Vier Minuten später vergab Paul Marciniak die einzige Torchance für den Blumenthaler SV. Sein Schuss aus Nahdistanz prallte von der Unterkante der Latte zurück ins Spielfeld. Danach stand Malte Vollstedt im Mittelpunkt des Geschehens. Der BSV-Keeper konnte sein Können zwar in einigen brenzligen Szenen unter Beweis stellen, gegen die Treffer von Sung Hyan Jung (69.), Bolly Jawo (71.) und Amadou Sarr (80.) war er machtlos.

Seine Saisonpremiere in der Bremen-­Liga hatte sich Malte Jaskosch sicherlich anders vorgestellt. Aber angesichts der großen Personalprobleme war seine Mannschaft gegen den furios aufspielenden Titelanwärter machtlos. Hinzu, so Jaskosch, seien zwei unglückliche Aktionen gekommen. Ohne die „umstrittene“ Hinausstellung von Yasin Chaaban und mit einem Tor von Paul Marciniak „wären wir wohl nicht so arg unter die Räder gekommen.“ Kristian Arambasic bezeichnete den „hoch verdienten und glänzend herausgespielten Sieg“ seiner Elf als Resultat der harten Trainingsarbeit in den vergangenen Wochen. Arambasic strahlte dementsprechend: „Das war für uns ein perfekter Tag.“