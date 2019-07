Der Lemwerderaner Hendrik Sosath nahm erstmals an den deutschen Meisterschaften der Springreiter teil und gewann bekanntlich mit seinem Paradepferd Casino Berlin auf Anhieb die Bronzemedaille. (Koch)

Sie haben gerade erstmals an den deutschen Meisterschaften der Springreiter teilgenommen und mit ihrem Paradepferd Casino Berlin auf Anhieb die Bronzemedaille gewonnen. Hatten Sie sich zuvor realistische Chancen auf eine solche Top-Platzierung ausgerechnet?

Hendrik Sosath: Nein, das Ziel war es, erst einmal unter die besten 25 Paare zu kommen und das Finale zu erreichen. Casino Berlin zeigte sich in allen Springen motiviert und flog geradezu über die Hindernisse.

Seine Einstellung zum Sport. Er möchte im Parcours immer alles richtig machen und springt mit viel Freude.

Casino Grande – er ist sieben Jahre alt und bei uns auf der Deckstation aufgestellt. Geritten wird er ebenfalls von mir.

Bei uns auf dem Hof leben rund 20 Deckhengste und 45 Zuchtstuten, rund 180 Jungpferde und etwa 60 Reitpferde. Den Hof gibt es seit 1649, auf dem schon immer Pferde gezüchtet worden sind. Mein Vater Gerd hat ihn 1982 übernommen und nach und nach zu einem reinen Pferdebetrieb aus- und umgebaut. Auch meine beiden Topferde Casino Berlin und Lady Lordana stammen aus unserer eigenen Zucht.

Die Nachfrage nach guten und interessant gezogenen Pferden ist groß. Bei uns werden Sie in allen Altersklassen verkauft. Also vom Fohlen bis zum ausgebildeten Grand-Prix-Pferd.

Ich bin hauptverantwortlich für die Ausbildung unserer Pferde im Einsatz. Das heißt, die meiste Zeit bin ich damit beschäftigt, unsere Pferde zu reiten und zu trainieren. Natürlich zählt auch die Vorstellung auf Turnieren dazu. Aber in einem Betrieb wie unserem muss man sehr vielseitig sein und überall dort einspringen, wo Hilfe benötigt wird. So sitze ich auch schon mal auf dem Trecker und fahre Heu und Stroh ein.

In einer Saison nehme ich an rund 35 bis 40 Turnieren teil. Bei internationalen Turnieren kommen im Schnitt fünf Pferde zum Einsatz, bei nationalen Veranstaltungen werden bis zu zwölf Pferde präsentiert.

Ja und nein. Es gibt zwar Standard-Modelle, aber sie werden nicht in Serie am Fließband hergestellt. Deshalb können bei der Produktion besondere Wünsche des Käufers berücksichtigt werden. Im hinteren größeren Teil das Wagens werden die Pferde transportiert, hinter der Fahrerkabine befindet sich ein Wohnraum, in dem Reiter und Pfleger übernachten können.

Das Pferd trägt schon einen großen Teil zum sportlichen Erfolg bei. Aber auch das talentierteste Pferd kann nicht alles alleine machen. Das Zusammenspiel mit dem Reiter muss passen. Reiter und Pferd müssen sich vertrauen und blind verstehen. Eine gute Ausbildung und gemeinsames Training sind daher von zentraler Bedeutung. Wenn das Pferd gut ausgebildet ist, dauert es ungefähr ein Jahr, bis man zu einer festen Einheit zusammengeschmolzen ist. Manchmal kann es allerdings auch länger dauern.

Dass wir sowohl Züchter als auch Reiter sind. Wir züchten Pferde, bilden diese aus und verkaufen sie. Und unsere Deckhengste sind auch auf Turnieren im Einsatz. Es ist wichtig, dass sie sich im Sport präsentierten und beweisen, um für Züchter interessant zu bleiben. Zugleich sind sie Aushängeschilder der Hengststation. Unsere sehr erfolgreichen Sportstuten bekommen Nachkommen per Embryotransfer. Das heißt: Nach der Besamung wird der Embryo gespült und einer Leihmutter eingesetzt, die dann das Fohlen austrägt. So wurde beispielsweise ein Fohlen von Casino Berlin und Lady Lordana geboren, während beide erfolgreich beim Hamburger Derby am Start waren.

Ja, auf jeden Fall. Ein CSI05* ist die schwerste Klasse im Springsport. Die Hindernisse haben Abmessungen bis 1,60 Meter. Im Grand Prix unterlief mir nur ein ärgerlicher Fehler. Das war schon eine tolle Leistung. Zudem konnte ich mich in anderen Springen ebenfalls gut platzieren und mit einem guten Gefühl und sehr zufrieden nach Hause fahren.

Die Vorfreude ist natürlich sehr groß. Der CHIO Aachen wird nicht umsonst als das Weltfest des Pferdesports bezeichnet. Aachen ist schon etwas ganz Besonderes. Der Große Preis ist immerhin mit einer Million Euro dotiert. Unter den Teilnehmern befinden sich die weltbesten Springreiterinnen und -reiter. Die Chancen auf eine gute Platzierung muss man also realistisch betrachten. Ich konzentriere mich darauf, ordentliche Runden zu zeigen und mich und meine Pferde gut zu präsentieren.

Das Gespräch führte Klaus Grunewald.

Zur Person

Hendrik Sosath

von der international bekannten Hengststation Sosath aus Lemwerder sitzt seit seinem zwölften Lebensjahr fest im Sattel. Mit dem Gewinn der Bronzemedaille bei den Deutschen Meisterschaften der Springreiter in Balve hat er kürzlich seinen bislang größten Erfolg gefeiert. Der 31-jährige gelernte Pferdewirt und Familienvater reist das ganze Jahr über zu Turnieren, um sich sportliche zu messen und gleichzeitig hoffnungsvolle Pferde aus der eigenen Zucht vorzustellen.