Die Resonanz auf die zweitägige Radsportveranstaltung war enorm. Aus dem gesamten nordwestdeutschen Raum, aber auch aus Cottbus, den Niederladen und sogar Neuseeland reisten Fahrer an, um an den Rennen um den Nord-Cup teilzunehmen. Weil die Fläche rund um die Buckelpiste nicht ausreichte, um Campingzelte und Wohnmobile unterzubringen, musste auch der benachbarte Schlacke-Sportplatz in Beschlag genommen werden. Freuten sich der Vorsitzende des Vegesacker BMX-Clubs, Torsten Schwerdt, seine Stellvertreter Tobias Hilken und Schriftführer Cord Ingendahl: „Die vor 35 Jahren gebaute erste deutsche BMX-Bahn hier auf dem Oeversberg gehört nach wie vor zu den attraktivsten deutschen Pisten. Sie darf auf keinen Fall den Expansionsplänen der Jacobs University geopfert werden.“

Als wollten sie diese Forderung unterstreichen, zeigten die Akrobaten auf den Spezialrädern an beiden Renntagen spektakuläre Darbietungen mit oft knappen Zieleinläufen. Und nicht immer ging es ohne Stürze ab. So musste sich mit dem Vegesacker Klaas Jachens einer der Favoriten in der am stärksten besetzten Klasse 17+ nach einem Sturz am Sonnabend in ärztliche Behandlung begeben und konnte am Sonntag nicht mehr antreten.

Doch die Vegesacker hatten ja noch Philip Mühlner in der Hinterhand, der zwei Jahre nach seinem letzten offiziellen Rennen und ohne intensive Trainingsvorbereitung zeigte, dass er nichts verlernt hat. Mühlner gewann alle Vorläufe und auch das Finale souverän vor seinem Vereinskameraden Lennard John, der die Gesamtwertung nach drei von neun Läufen souverän mit 139 Punkten vor Leo Rieschick vom Funsport Zeven (104) und Jannis Krieger von TuS Leopoldshöhe (100) anführt. Sechster ist der Vegesacker Dustin Duckhorn (76), Neunter Philip Mühlner (46).

Justin Duckhorn klebte allerdings Pech an den Pedalen. Er überzeugte zwar mit guten Starts und guter Technik, wurde aber im Finale der Klasse 17-29 in der Spitzengruppe fahrend unverschuldet in einen Sturz in der zweiten von vier Kurven verwickelt. „Damit ist ihm ein Podestplatz jäh entrissen worden“, beschreibt der ehemalige BMX-Sportwart beim Bremer Radsportverband, Jens Mühlner, die dramatische Szene.

Duckhorn gewinnt beide Finalläufe

Bester deutscher Cruiser-Spezialist in seiner Altersklasse ist nach wie vor Thomas Duckhorn vom Vegesacker BMX-Club. Über Pfingsten ging der 45-Jährige auf seiner Hausbahn an beiden Renntagen in den Finalläufen als Erster durchs Ziel, musste sich aber energischer als sonst den Angriffen eines neuen Konkurrenten erwehren. Er heißt Joachim Lienert und kommt von VfL Luhetal Bispingen. Während Lennard John in der Klasse 17-29 den zweiten Nordcup-Lauf gewann und den dritten als Zweiter beendete, reichte seinem Bruder Matthes in der Klasse U17 ein dritter und ein zweiter Finalrang, um ebenfalls seine Spitzenposition in der Gesamtwertung mit 124 Punkten vor Leon Rabe (RC Zugvogel Bielefeld/116) und Oskar Florczak (RG Hamburg/110) zu verteidigen.

Aufhorchen ließ auf dem Oeversberg auch Melanie Hilken (U9 weiblich). Mit einem Sieg im zweiten Nordcup-Lauf und einem zweiten Platz im dritten Rennen kletterte sie in der Gesamtwertung ebenfalls auf den zweiten Rang (117 Punkte) hinter Johanna Marie Domian von VfL Luhetal Bisgen (132).

Auch die Brüder Max und Till Brennecke vom Vegesacker BMX-Club werden die Pfingst-Rennen auf der heimischen Bahn in guter Erinnerung behalten. Max erreichte bei den Anfängern U 17 in den beiden Finalläufen einen zweiten und einen dritten Platz, Til ging bei den Anfänger U7 der Klasse U17 als Zweiter und Fünfter durchs Ziel. Zweitschnellster war am Sonnabend auch Noah Maurer in der Klasse U9.