Schwanewede. Tim Paltinat musste lachen. „Ja, auf einmal wurde es ganz dunkel", sagte der Linkshänder des Handball-Oberligisten HSG Schwanewede/Neuenkirchen vergnügt. Er war im Heimspiel gegen den SV Beckdorf ebenso wie sein Schlussmann Niklas Planck nach einem Kopftreffer benommen zu Boden gegangen. Ein Grund zum Schwarzsehen war das für die „Schwäne“ jedoch nicht, da sie gegen den Viertletzten vor 300 Zuschauern einen 33:29 (17:12)-Heimsieg landeten.

„Wir wollten keinen Druck aufkommen lassen und schnell für Tatsachen sorgen", erklärte der spielende Co-Trainer Torben Lemke den furiosen Auftakt der Hausherren. Bei denen traf Marc Blum nach nur sieben Uhrzeigerumdrehungen zum 7:2, beim 11:6 von Karlo Oroz (15.) jubilierte der Hallensprecher Jan-Peter Lemke über den bis dahin schon sechsmal erfolgreichen kroatischen Torschützen sogar von „unserer Lebensversicherung“

Aber was war dann erst HSG-Schlussmann Niklas Planck? Der war nach nur 32 Sekunden per kapitalem Kopftreffer zu Boden gegangen und knöpfte den „Übeltätern“ anschließend bis zum Seitenwechsel knapp über 45 Prozent der Torchancen ab. Damit kaschierte er einige HSG-Abwehrschwächen, die der neue Chefcoach Henning Schomann mit lauten Rufen von der Außenlinie oder intensiven Gesprächen auf der Trainerbank zu verbessern versuchte.

Beruhigender Vorsprung

Kraftvolle Abschlüsse von Marc Blum und der variabel treffende Tim Paltinat sorgten im Angriff neben dem schnellen Offensivspiel für einen beruhigenden 17:10-Vorsprung der HSG. Andererseits wirkte sich die Umstellung der Beckdorfer Deckung auf die 3:2:1-Variante schleichend auf den Aufsteiger aus, da dem vorne vermehrt leichte Fehler unterliefen. Bis zu seiner 17:12-Pausenführung war die Welt aber immer noch in Ordnung.

Das änderte sich nach dem 21:15-Vorsprung von Nils Goepel radikal (34.). Denn danach gönnten sich die „Schwäne“ innerhalb von nicht einmal sechs Minuten drei Zeitstrafen, was der SV Beckdorf zum 20:22-Anschluss nutzte. „Ich kann es selbst noch nicht so recht verstehen, weshalb uns auf einmal so viele Fehler am Stück passiert sind", schüttelte Torben Lemke den Kopf.

„Uns fehlte die letzte Konsequenz“, fügte Tim Paltinat hinzu, der später bei einer Abwehrreaktion des SVB-Keepers im Sechsmeterkreis, von dessen hochgerissenem Fuß unabsichtlich am Kopf getroffen wurde. „Palle" Paltinat stoppte letztlich die Beckdorfer Aufholjagd mit den beiden Treffern zum 24:21. Hinten sorgten die Hände des mittlerweile zwischen die HSG-Pfosten gewechselten Jan Tholen mit drei sehr wichtigen Paraden für Ruhe.

Dadurch setzten sich die „Schwäne“ über eine 26:21-Führung (Paltinat/46.) bis auf 32:24 (Huckschlag/55.) vorentscheidend ab. „Wir haben die richtigen Lösungen gefunden", dozierte Henning Schomann zufrieden und meinte damit unter anderem das schnelle Spiel, das Niels Huckschlag, Marco Wilhelms oder auch Andrej Kunz ankurbelten. Am Ende half den Gästen dann auch eine offene Abwehr nicht mehr.

Torben Lemke fiel nach dem Abpfiff ein Stein vom Herzen. „Hauptsache gewonnen", bilanzierte er. Denn mit dem Erfolg festigte die HSG Schwanewede/Neuenkirchen ihren Platz in der oberen Tabellenhälfte und ist damit weg vom heißen Kampf in der Abstiegsregion. Der Cheftrainer Henning Schomann feierte nach dem Abpfiff mit seinem Team kurz im Kreis, er sah aber auch die Defizite in der Verteidigung.

„Die Übergänge an den Kreis waren nicht gut, außerdem haben wir in unserer Schwächephase unvorbereitet geworfen", monierte er zusätzlich. Aber was soll's? Die Hausherren haben gewonnen, der SV Beckdorf war der richtige Gegner zur rechten Zeit.