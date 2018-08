Sandro Iacovozzi (weiß, hier gegen DJK) gelang für den SVL nur späte Ergebniskosmetik. (Christian Kosak)

Lemwerder. „Wir werden uns diesmal woanders in der Tabelle einordnen müssen“, wiederholte Stamer nach der Partie seine schon im Vorfeld gemachte Einschätzung. Platz vier der Vorsaison sei nach dem Verlust von Stürmer Tim Weinmann eben nicht automatisch zu wiederholen.

Allerdings gab es ja auch bereits in der abgelaufenen Spielzeit gegen die damals als Aufsteiger nach Lemwerder gereisten Gröpelinger eine 0:3-Heimniederlage. Tura wurde übrigens am Ende Dritter in der Liga. „Dass es schwer werden würde, war mir vorher klar“, sagte Norman Stamer. Doch dass die Gäste von Anbeginn das Spiel deutlich bestimmen würden, hatte sich der SVL-Trainer so sicher nicht vorgestellt. Außer dem Weggang von Torgarant Tim Weinmann haben die Gastgeber seit Anfang der Woche auch noch den Ausfall von Spielgestalter Steven Holstein zu verkraften, der krankheitsbedingt längerfristig passen muss.

„Wenn wir vorne nicht so viele Tore schießen werden, dürfen wir hinten nicht so viele einfache Tore kriegen“, lautete die klare Marschroute von Norman Stamer an seine Mannschaft, die diese jedoch nicht einhielt.

Nach knapp 20 Minuten fiel bereits das 0:1. Fikri Cam nahm einen Pass in die Spitze von Tura-Kapitän Mehmet Cengiz auf und vollendete mit einem halbhohen Schuss ins Eck, SVL-Keeper Andrzej Miliszewski war hier machtlos. Nach rund einer halben Stunde fiel bereits die Vorentscheidung, als Khalil Hamma eine Hereingabe des von der DJK Blumenthal zu Tura gewechselten Dennis Tanski zum 2:0 für seine Farben aus kurzer Entfernung verwertete. „Wir hätten insgesamt auf dem Platz nicht so passiv sein dürfen“, resümierte Norman Stamer, „wir haben die Gegentore weitestgehend hergeschenkt“. Soweit richtig, denn trotz aller Überlegenheit war an weiteren gefährlichen Tura-Torchancen nicht allzu viel zu notieren, Möglichkeiten für den SV Lemwerder waren allerdings auch Mangelware.

Das setzte sich in der zweiten Halbzeit nahezu ähnlich fort, wobei André Niedzulka einmal das Außennetz traf (56.). Lemwerder kam nun etwas besser in die Partie, auch was die Offensivakzente betraf. Was aber auch an Nachlässigkeiten der Turaner lag. Apropos Nachlässigkeiten. Das 0:3 verschuldete Fabio Forstmann, als er im Duell gegen Volkan-Abdullah Arslan über den Ball schlug. Torhüter Milszewski foulte den auf ihn zulaufenden Tura-Stürmer, und den Elfmeter verwandelte dieser dann selbst (78.). Sandro Iacovozzi gelang in der 89. Minuten mit einem direkt verwandelten Freistoß noch Ergebniskosmetik.