Imke Teuchert (links) und Maurice Marshall landeten auf Rang zwei. (Curtius)

Vegesack. Königliches Ambiente traf Tanzsport: meterhohe Decken, riesige Kronleuchter, Wandgemälde und quadratkilometerweise Parkett – so präsentierte sich die historische Stadthalle in Wuppertal, in der die Paare beim DanceComp die Goldmedaille ertanzten.

"Es war ein Tanz-Turnier, wie es schöner kaum sein kann. Für das Team Ars Nova, eine Kooperation zwischen dem TTK Grün-Weiß-Vegesack und der TSG Ars Nova Verden, gingen in diesem Jahr drei Paare an den Start", berichtete der TSG-Pressewart Niklas Curtius. Julia Mindermann und Fabian Geukens waren als Erste auf dem Prüfstand. Das Duo ging beim WDSF Open Rising Stars Latin-Turnier an den Start. In ihrem ersten Event nach dem Aufstieg – in die höchste deutsche Startklasse – ertanzten sie sich den 28. Platz.

Hiernach ging es für Mindermann/Geukens gleich in zwei Wettbewerben auf die Fläche. Zum einem bei dem Ranglisten-Turnier WDSF World Open Latin, wo sie gegen Konkurrenten aus aller Welt antreten mussten (68.). Zum anderem nahmen sie an der Hauptgruppe 2 S-Latein teil und konnten hier sogar mit einem tollen ersten Platz die Goldmedaille mit nach Hause nehmen, "obwohl sie vor wenigen Wochen erst aufgestiegen sind" (Curtius). Am selben Tag gesellten sich Imke Teuchert und Maurice Marshall, sowie Vivian Böwing und Christoph Zimmer dazu.

Teuchert/Marshall lieferten in der Hauptgruppe A Latein eine souveräne Leistung ab und belegten den 51. Platz, blühten jedoch in der Hauptgruppe 2 A Latein auf und erkämpften sich letztlich den vierten Rang. Diese starke Leistung konnten sie am Folgetag noch steigern und tanzten sich sogar mit einem zweiten Platz aufs Treppchen.

Für Böwing/Zimmer sah es zu Beginn noch nicht so gut aus. Trotz starker Leistung waren sie mit den Endergebnissen und dem jeweils frühen Ausscheiden unzufrieden. Doch der Unmut verflog bald, denn am nächsten Tag konnten sie ihre Konkurrenz weit hinter sich lassen. In der Hauptgruppe B-Latein verbesserte sich das Paar von Platz 34 auf einen starken 13. Rang und in der Hauptgruppe 2 B tanzten sie sich vom Finalanschlussplatz sieben auf den Silberrang.

"Nach diesem erfolgreichen Turnier gibt es für unsere Paare erst einmal eine Verschnaufpause. Doch diese wird nicht so lange anhalten, da das nächste Turnier bereits in Aussicht ist – die Aller-Weser-Trophy am Wochenende (25. und 26. August), welches zusammen von den beiden Vereinen Grün-Weiß-Vegesack und Ars Nova Verden auf die Beine gestellt wird", äußerte sich Niklas Curtius. Die Veranstaltung wird in Verden in der Aller-Weser-Halle stattfinden.