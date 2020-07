Steffen Dieckermann bereitet den Blumenthaler SV ab dem 20. Juli auf die Fortsetzung im Lotto-Pokal vor. (Jonas Kako)

Blumenthal. Als ein „Geschenk“ bezeichnet Steffen Dieckermann, der neue Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV, die kuriose Situation, die die Corona-Pandemie im Lotto-Pokal des Bremer Fußball-Verbandes verursacht hat. Während die Punktspielrunde 2019/20 bekanntlich abgebrochen wurde, setzte der Verband im Pokal-Wettbewerb auf den Faktor Zeit und terminierte das ausstehende Halbfinale nun für Sonnabend, 15. August. Die Endspiele aller Landesverbände sollen dann genau eine Woche später ausgetragen und in der ARD übertragen werden. Für Dieckermann bedeutet das: das erste Pflichtspiel als verantwortlicher Trainer beim BSV wird das Halbfinale beim Landesligisten FC Huchting sein, das zweite – wenn die Nordbremer ihrer Favoritenrolle gerecht werden – wäre das Finale in Oberneuland gegen den Sieger der Partie SC Borgfeld gegen FC Oberneuland.

„Eine supertolle Nachricht. Für mich als Trainer ist das sehr optimal. Da können wir vom ersten Training an Spannung aufbauen“, erklärt Dieckermann, der seine Spieler seit dem 6. Juli individuell arbeiten lässt und am Montag, 20. Juli, zum offiziellen Saisonstart bittet. Einen Saisonstart, den er als „Blind Date“ bezeichnet, denn im Wettkampfmodus hat er seine Spieler ja noch nicht erlebt. Mittlerweile lassen die Corona-Maßnahmen aber ja Kontakttraining zu, ab 1. August sind dann ja auch Testspiele möglich. Das Erste ist bereits terminiert, am 2. August gastiert der Blumenthaler SV beim VfB Oldenburg.

Ohne den Elfmeterkiller

Kurios ist aber nicht nur, dass das erste Pflichtspiel von Steffen Dieckermann das Pokal-Halbfinale ist. Kurios ist ja auch, dass die entscheidenden Spiele im Lotto-Pokal mit dem Kader der Spielzeit 2020/21 bestritten werden. Einer wie Jascha Tiemann, der das Aus des Blumenthaler SV gegen den Bremer SV in der zweiten Runde mit drei gehaltenen Strafstößen im Elfmeterschießen abwendete, ist beispielsweise nicht mehr dabei. Gleiches gilt für Torjäger Jonathan Bondombe-Simba, Daniel Younis, Serdar Güngör (ebenfalls alle TuS Schwachhausen), Moritz Hannemann (FC Hagen/Uthlede), Sebastian Kurkiewicz, Vinzenz van Koll und Mahdi Matar. Aber Steffen Dieckermann jammert nicht, sieht nicht hinter jedem großen Namen eine große Leistung und setzt auf seinen neuen, hungrigen Kader: „ich bin weit davon entfernt zu sagen, dass das unfair ist, dass die verbleibenden Spiele mit dem neuen Kader bestritten werden müssen.“ Vielmehr glaubt er, dass die Situation für ein schnelles Zusammenwachsen seiner „richtig guten Truppe“ führen werde.

Und wenn der BSV seiner Favoritenrolle im Halbfinale gerecht wird (Dieckermann: „Wir dürfen Huchting nicht unterschätzen“) und im Endspiel auf den Regionalliga-Aufsteiger FC Oberneuland treffen würde, würde Dieckermann auch nicht hadern. Nicht wegen des Spielortes Oberneuland, nicht wegen des aufgerüsteten Kaders des FCO. Dieckermann: „Der FCO hat zum Zeitpunkt des Endspiels ja noch nicht eine Minute Regionalliga gespielt.“ Für den Fall, dass der FCO im Vorfeld dann als übermächtig gehandelt werden sollte, hat Steffen Dieckermann auch schon etwas parat: „Ich liebe es, wenn die Chancen 1:99 stehen. Dann muss man diese eine eben nutzen.“

Aus den Worten des neuen BSV-Trainers wird das klar, was er schon nach seiner Verpflichtung angekündigt hatte: Er geht voran. Er will das, was die Hinterlassenschaft des bisherigen Kaders um den zum TuS Schwachhausen abgewanderten Trainer Denis Spitzer ist, jetzt mit dem neuen Kader veredeln. Zunächst mit einem Halbfinalerfolg und dann mit mehr: „Wenn man vor der Haustür steht, will man auch rein.“

Während der Traum vom Einzug in den DFB-Pokal also lebt, musste die Vorstellung von einem ruhigen Familienurlaub an der dänischen Westküste weichen. „Ich habe den Urlaub abgesagt. Es ist wichtig, bei der Mannschaft zu sein. Wenn man Ziele hat, muss man präsent sein. Das will ich mir nicht entgehen lassen“, sagt der 45-Jährige, der mit jedem einzelnen Wort Pokal-Fieber versprüht.

Zur Sache

Viel Bewegung im Kader des Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV. Nachdem Bo Weishaupt, Kilian Lammers, Maik Ahlers, Mario Nagel, Lars Lührssen und Mahmoud Hachem bereits als Neuzugänge vermeldet waren, kommt nun noch ein Trio hinzu. Mittelfeldspieler Hakan Yavuz kehrt von der U19 des JFV Nordwest zurück, der ebenfalls 19-jährige Mittelfeldmann Berkay Isik kommt von von Tuspo Surheide und Philipp Levitin hütete bei den A-Junioren des SC Borgfeld das Tor. „Damit sind unseren Planungen zu 90 Prozent abgeschlossen“, erklärte BSV-Trainer Steffen Dieckermann.