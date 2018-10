BSV-Co-Trainer Bernhard Andre (links, neben Tarek El-Achmar) siegte mit 1:0. (BSV)

Bremen-Nord. Möglich wurde dies durch einen kampflosen 5:0-Sieg über den Drittletzten BTS Neustadt. Der Blumenthaler SV kehrte mit einem 1:0-Triumph beim Bremer SV in die Erfolgsspur zurück und zog in der Tabelle deshalb am Kontrahenten vorbei. Die Gäste mussten allerdings unter Polizeischutz in die Kabinen auf dem Kunstrasenplatz am Hohweg in Walle begleitet werden.

JFV Bremen – BTS Neustadt 5:0, kampflos: „Wir wollen keine Punkte geschenkt haben und finden das nicht Antreten des Gegners nicht fair“, ärgerte sich JFV-Coach Luis Serrano Leonor. Er sei noch nicht einmal vom Gegner über die Absage informiert worden. „Ich habe erst von meinen Spielern einen Tag vorher erfahren, dass Neustadt nicht kommt. Diese hatten es im Internet gesehen. Die Art und Weise des nicht Antretens finde ich nicht richtig“ (Serrano Leonor).

Gründe für die Absage habe er nicht erhalten. „Wir sind schließlich nicht der Tabellenerste, vor dem man Angst haben müsste“, gab Luis Serrano Leonor zu bedenken. Wenigstens habe sich seine Mannschaft nun aber etwas Luft nach unten verschafft, so der Übungsleiter. Schon das Pokalspiel gegen die Horner hatte nicht stattgefunden, weil der Widersacher nicht auflief.

Bremer SV – Blumenthaler SV 0:1 (0:1): Nach einer Viertelstunde erzielte Hakan Yavuz das Tor des Tages. Er nahm die Kugel nach einem von Larry-Francklin Gogbe weitergeleiteten Diagonalball von Niklas Paul Meyer auf und brachte mit links den goldenen Treffer an. Meyer krönte mit der Toreinleitung seine tolle Leistung in der Innenverteidigung. Hier lief dieser an der Seite von Maurice-Pascal Hesseling auf und gewann extrem viele Zweikämpfe. „Niklas hat hinten alles weggeräumt“, schwärmte Andre. Meyer beruhigte zudem immer wieder das Spiel und fiel mit öffnenden Diagonalpässen positiv auf. Vor der Abwehr offenbarte auch Julian Steinforth eine hervorragende Quote bei den gewonnenen Zweikämpfen. Die Nordbremer hatten in der ersten Halbzeit einmal Glück, dass die Querlatte den Ausgleich verhinderte. Auf der anderen Seite hätten Hakan Yavuz, Benjamin Andelic sowie Frank Osei Junior den Vorsprung auch ausbauen können. „Ansonsten gab es viel Kampf im Mittelfeld ein hohes Tempo im Spiel“, ließ Andre wissen.

Mehr als ein Dutzend Polizisten geleiteten beide Teams nach dem Abpfiff nacheinander in die Kabinen. Die besorgte Mutter eines Blumenthalers rief die Polizei, nachdem eine Gruppe von etwa zehn bis 15 Jugendlichen bereits während der Partie am Spielfeldrand immer wieder für Ärger gesorgt hatte. „Das waren offenbar Freunde des Bremer SV, die nach dem Spiel auf uns los wollten“, teilte Blumenthals Co-Trainer Bernhard Andre mit, der den Coach Tarek El-Achmar erneut auf der Bank vertrat. Das Spiel an sich habe aus seiner Sicht keinen Anlass für ein derartiges Verhalten gegeben. „Beide Teams haben sich faire Zweikämpfe geliefert“, versicherte Andre. Dennoch wäre die betreffende Gruppe mit den Jugendlichen permanent negativ aufgefallen. „Die Jugendlichen haben die ganze Zeit versucht, die Spieler aufzuhetzen“, berichtete Andre.

Die Polizei teilte auf Nachfrage des Vorstandmitgliedes des Bremer SV, Gerd Lenk, mit, dass während des Spieles eine Dame um Hilfe gebeten habe. „Da man aus der Vergangenheit ja weiß, dass es bei Fußballspielen mal zu Eskalationen kommen kann, hat die Polizei gleich ein paar Beamte mehr rausgeschickt“, so Lenk. Es seien aber vor Ort keine strafbaren Handlungen festgestellt worden. „Es handelte sich nur um eine verbale Entgleisung“, betonte Lenk. Die beiden Mannschaften hätten damit nichts zu tun gehabt und sich auch vorbildlich aus der Sache rausgehalten.

„Wir wollen nun herausbekommen, wer dort gestört hat, um auch eventuell Platzverweise auszusprechen“, erklärte Lenk. Der Verein habe in der Vergangenheit noch nie derartige Probleme gehabt und toleriere so etwas auch nicht, versicherte Gerd Lenk.