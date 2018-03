Jennifer Grahl, auf unserem Foto mit einer Standwaage auf dem Schwebebalken, siegte mit der WG Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack beim letzten Vorrunden-Wettkampf der Weserliga I. (Kosak)

Lüssum. Bevor am Sonnabend, 10. März, in Osterholz-Scharmbeck das große Saison­finale stattfindet, trafen sich die Gerätturnerinnen der Weserligen I und II zum letzten Vorrunden-Vergleich in der Sporthalle am Pürschweg. Dabei konnte die Nachwuchs-Mannschaft der gastgebenden WG Lüssumer SV/SG Aumund-Vegesack ihre Position nicht verbessern.

Mit einem Gesamtergebnis von 171,15 Punkten lag das Team von Trainerin Lara Swoboda deutlich hinter den Gästen vom VSK Osterholz-Scharmbeck (196,50) und vom TS Woltmershausen (188,35). So blieb es auf Tabellenrang sechs.

Im unmittelbar darauf folgenden Mannschafts-Wettkampf der Weserliga I verteidigte die Nordbremer Wettkampfgemeinschaft ihren zweiten Platz. Sie sammelte in eigener Halle die meisten Punkte (217,65) und ließ den TV Schwanewede (211,35) sowie die WG Mahndorf/OT Bremen (193,35) hinter sich.

Mit dezimiertem Team mussten die Gastgeberinnen in der Weserliga II der Mädchen antreten. Mit Jesslyn Olsen (krank) fehlte unter anderem ausgerechnet die stärkste Turnerin der WG. Gleich beim Sprung machte sich die dünne Personaldecke negativ bemerkbar. Bei einer Mannschaftsstärke von fünf Starterinnen stand nur eine Streichnote zur Verfügung. So schlug mit mageren 39,75 Punkten zum Auftakt die schlechteste aller Gerätewertungen, die sich jeweils aus den vier besten Noten eines Teams errechnet, für die Nordbremerinnen zu Buche. Die VSK-Turnerinnen hatten dort 47,25, die Woltmershauserinnen gar 48,80 Zähler erbeutet.

Am Reck zeigte Olivia Czyz, die mit einem Vierkampfergebnis von 46,20 Punkten erfolgreichste WG-Turnerin, als einzige Starterin eine P6-Übung (12,50). Auch Lilly Schneider (11,55) gefiel mit ihrer P5 an dem Gerät. „Lilly ist eine der Jüngeren im Team und hat einen guten Wettkampf gezeigt“, lobte Kampfrichterin Antje Krahlheer die Turnerin.

Dennoch war der Rückstand der Gastgeberinnen auch am zweiten Gerät gegenüber der Konkurrenz groß. Am Schwebebalken triumphierten eindeutig die Osterholzerinnen (49,15). Auf Augenhöhe präsentierten sich die WG-Mädchen (41,40) und die Stadtbremerinnen (42,30). Die meisten Zähler sprangen für alle Teams am Boden heraus. Doch auch dort lag die Swoboda-Crew mit 46,85 Punkten hinten.

Auch in der Weserliga I fehlte bei den Gastgeberinnen eine starke Turnerin. „Ich hoffe, dass Nele Bahlau beim Abschluss-Wettkampf wieder dabei ist und wir Platz zwei halten können“, sagte Trainerin Antje Krahlheer. Beim letzten Vergleich der Hinserie reichte es auch so zu Sieg. Spannend war dabei besonders das Kräftemessen mit dem TV Schwanewede. Bei der WG aus Bremen-Stadt waren die Mahndorferinnen nicht mit von der Partie. So schickte nur OT Bremen fünf junge Frauen ins Rennen. Dafür habe sich die Mannschaft gut verkauft, fand Antje Krahlheer.

Beim Sprung gab es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Schwanewederinnen knapp vor den Nordbremerinnen gewannen (55,80:55,55). Dabei präsentierten die jeweils besten Turnerinnen ihrer Teams, Annette Migotina (WG) und Pamela Hinrichs (TVS), die eindrucksvollsten Sprünge. Belohnt für den Handstandüberschlag über den 120 Zentimeter hohen Sprungtisch wurden beide mit 15,10 Punkten. Am zweiten Gerät, dem Stufenbarren, gingen die Gastgeberinnen in Führung. Das überraschte Trainerin Krahlheer. Besonders gut gefiel ihr an den Holmen Sinem Güngör: „Sie hat ihre P6 sehr flüssig durchgeturnt.“

Auch am Schwebebalken erzielten die Nordbremerinnen das beste Mannschaftsergebnis. „Die 53,65 Punkte haben uns einen richtigen Schubs nach vorne gebracht“, berichtete Antje Krahlheer. Und wieder hinterließ Sinem Güngör den besten Eindruck (14,35). „Sie hat den Handstand und das Rad gestanden. Auch der Handstand-Überschlag als Abgang ist sehr gut gelungen“, erzählte die WG-Trainerin Antje Krahlheer.

Ohne einen Sturz vom gefürchteten „Zitterbalken“ sei auch Jessica Schnieders glänzend durch die Übung gekommen. Im Allgemeinen sei an dem Gerät aber noch Luft nach oben. Hohe Abzüge gebe es immer wieder durch die vielen Abgänge vom Gerät und nicht sauber ausgeführte Schwierigkeiten. Zudem lasse bei etlichen Turnerinnen auch die Körperspannung zu wünschen übrig.

Am Boden schlug für den TV Schwanewede die höchste Punktzahl zu Buche (56,75). 55,60 kamen bei der WG LSV/SAV zusammen, wobei die Tagesbeste Annette Migotina mit ihrer hoch dotierten P8-Übung auch die Tageshöchstnote von 15,35 einheimste.