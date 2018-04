Jetzt stehen die Ritterhude Badgers vor Hürde Nummer sieben: Am Sonntag ist um 15 Uhr Kickoff zum Gastspiel beim Braunschweig FFC II.

Wie vor Wochenfrist gibt es auch diesmal zahlreiche Fakten, die entweder für die Braunschweiger oder aber für die Badgers sprechen. Zunächst zu den Gründen, die für die Badgers sprechen: Das Team von Marcus Meckes hat neben der bekannt starken Defensive auch im Offense einen großen Schritt nach vorn gemacht. Der neue Quarter­back John von Nessen findet sich immer besser zurecht. Was auch die nackten Zahlen belegen. Wünschenswert wäre eine ­Quote von 60 Prozent an gefangenen Pässen.

In Oldenburg waren es immerhin 58,3 Prozent, deutlich mehr als bei den vorangegangen Partien. Und auch das Quarterback-Rating, eine Quote aus angekommenen Pässen und erlaufenen Yards, nähert sich immer mehr dem Ziel. 93 betrug der Wert nach dem Oldenburg-Spiel, angestrebt sind 100. Kleiner Vergleich am Rande: Dalvin Richardson hatte es im Hinspiel beim 14:8-Sieg gegen Braunschweig gerade einmal auf den Wert 39 gebracht. Wenige Tage später ­wurde der Quarterback geschasst und in den Flieger zurück in die USA gesetzt. Meckes zur Entwicklung seines neuen Mannes John von Nessen: „Es geht deutlich voran, John macht sich sehr gut. Es verbleibt aber immer noch viel Luft nach oben.“

Weiteres Indiz für den siebten Sieg im siebten Spiel der Badgers: Spitzenreiter gegen Schlusslicht, Braunschweig ziert mit erst einem Erfolg das Tabellenende. Doch genau das könnte auch zum Bumerang werden, denn Meckes sieht Braunschweit bei weitem nicht so schlecht wie es das Tabellenbild hergibt. Die ausführlichen Videoanalysen haben ergeben, dass Braunschweig seine Partien fast ausschließlich wegen Inter­ceptions und Fumbles verloren hat, wegen vermeidbarer Fehler. „Braunschweig hat gute Spieler und gute Coaches. Sollten die diese Fehler abstellen, dann könnte es sehr schwer werden“, sagt Meckes.

Personell sieht es wie schon zuletzt eher schlecht aus bei den Badgers. Auch diesmal fehlen wichtige Akteure wie zum Beispiel Roberto Krahl, Marcel Uhrig, Andreas Gedlich oder Alexander Drewello. Das lässt den ohnehin schon kleinen Kader weiter zusammenschrumpfen. Noch ein paar weitere Zahlen für die Statistik-Fans: Meckes hätte ­gerne 50 bis 60 Spieler zur Verfügung. 37 Mann umfasst der Kader – wenn alle dabei sind. Die Badgers müssen also auch in Braunschweig ganz eng zusammenrücken.