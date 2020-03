Nach der 77:91 (37:48)-Heimniederlage von Basketball Lesum/Vegesack (BLV) in der Oberliga West der Herren gegen den Spitzenreiter Blau-Weiß Merzen ist die Ausgangslage im Abstiegskampf für die Nordbremer drei Spieltage vor dem Saisonende unverändert. Rein rechnerisch benötigen die Schützlinge von Headcoach Ronny Arnoldt immer noch einen Sieg aus den letzten beiden Spielen, um ganz sicher gehen zu können.

Allerdings müsste die SG Cleverns-Sandel an diesem Sonnabend schon beim Liga-Primus in Merzen gewinnen, während fast zeitgleich BLV seine Heimpartie gegen den Tabellenzweiten VfL Löningen verlieren müsste, damit es am Abschluss-Spieltag zum entscheidenden Showdown zwischen den Arnoldt-Mannen und Cleverns-Sandel in der Halle des Aufsteigers aus der Nähe von Jever käme. Dennoch hätten die Nordbremer die Partie gegen Merzen gerne ähnlich eng gestaltet, wie das mit 67:74 nur knapp verlorene Hinspiel. Das gelang ihnen am Ende nicht, obwohl die Gäste durch eine Vollsperrung auf der Autobahn 1 erst wenige Minuten vor dem vorgesehenen Spielbeginn die Sporthalle Heisterbusch erreichten.

„Die 15-minütige Verzögerung hat ihnen wohl mehr gebracht als uns“, berichtete Ronny Arnoldt. Nach vier Minuten stand es 11:2 für Merzen, die ersten neun Punkte für das BLV-Team erzielte ausnahmslos Hermann Gottwich. Bis auf 9:13 kamen die Hausherren zunächst wieder heran, gaben ein trotz des Fehlstarts solides erstes Viertel aber mit 19:25 ab. Beim 33:35 (16.) kassierten sie dann ihren ersten Lauf gegen sich zum 33:44.

Den zweiten und vorentscheidenden Run gestatteten die Gastgeber ihren Kontrahenten zu Beginn der zweiten Halbzeit, beim 40:65 (25.) war letztlich bereits alles klar. „Es war die stärkste Phase des amerikanischen Power Forwards Darreon Lamar Tolliver, der da einfach nicht von uns zu stoppen war“, so Ronny Arnoldt. Tolliver markierte am Ende satte 40 Punkte gegen die Nordbremer.

Basketball Lesum/Vegesack zeigte aber Moral und gewann das letzte Viertel gegen den Tabellenführer mit 24:16. Max Ilinseer spielte nach seiner Knieverletzung wieder in Oberliga-Form und brachte es hinter BLV-Topscorer Hermann Gottwich (22) auf 17 Zähler. „Die guten Sequenzen, die wir gegen Merzen gezeigt haben, wollen wir jetzt ausbauen und im kommenden Heimspiel dann nochmals verbessert aufs Parkett bringen“, resümierte Ronny Arnoldt.

Basketball Lesum/Vegesack: Bäuning (5), Gottwich (22), Gran (4), Ilinseer (17), Kollath (2), Rybarczik (11/1 Dreier), Schuchert (2), Timmermann (5/1), Wollschläger (9/2).