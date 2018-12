Der SAV-Spieler Udo Bätjer rutschte in seinem Einzel gegen Kilian Rackow aus und zog sich eine Oberschenkel-Zerrung zu. (Christian Kosak)

Vegesack. Nach einem Unentschieden beim TuS Komet Arsten und dem 6:2-Heimerfolg gegen die BSG TSV Stotel/SFL Bremerhaven liegt die SAV mit 9:9 Zählern auf Tabellenrang vier. „Nachdem die Hinserie etwas holprig verlaufen war, sind wir jetzt wieder in der Spur“, äußerte sich SAV-Team-Chef Carsten Flöter zufrieden.

TuS Komet Arsten – SG Aumund-Vegesack 4:4: Der rutschige Hallenboden beim TuS Komet Arsten machte den Sportlern zu schaffen. Und für den Vegesacker Udo Bätjer wurde er gar zum Verhängnis. Er rutschte bei seinem Einzel gegen Kilian Rackow aus, zog sich dabei eine Oberschenkel-Zerrung zu und musste bei einer 15:11-Führung im zweiten Durchgang aufgeben. Und dabei hatte er den ersten Satz schon mit 21:14 gewonnen.

Vorher verbuchte er im ersten Herren-Doppel zusammen mit Carsten Flöter aber ein Erfolgserlebnis gegen das Arstener Duo Rackow/Dunker (21:19, 21:18). „Da konnten wir befreit aufspielen. Unser Sieg war nie in Gefahr“, berichtete SAV-Mannschaftskapitän Flöter nach dem Auftaktsieg. Auch Philipp Manuel Bätjer und Jörg Rathmann eroberten einen Zähler im Doppel. Sie behielten ebenfalls in zwei Sätzen über Guhl/Mählmann die Oberhand (21:16, 21:16).

In den Damen-Begegnungen gab es für die Gäste nichts zu holen: „Die starke Tanja Bischoff ist eine Klasse für sich. Da hatten unsere Spielerinnen keine Chance“, erzählte Carsten Flöter. So schlugen klare Niederlagen im Doppel und im Einzel zu Buche. Punkten konnten die Nordbremer dafür im Mixed, das Jörg Rathmann und Ines Reinhardt mit 21:16 und 21:17 gegen Dunker/Felix gewannen.

Turbulent ging es in den Herren-Einzeln zu: Hier musste Udo Bätjer ja verletzungsbedingt aufgeben. Teamchef Flöter machte zudem im Spitzeneinzel bei seiner deutlichen Niederlage gegen Fredrik Guhl keine gute Figur. „Das Hinspiel hatte ich gegen ihn noch gewonnen. Jetzt kam ich überhaupt nicht zurecht“, gestand er. So lag es in den Händen des jüngsten Vegesackers, wenigstens noch ein Remis für die SAV herauszukitzeln. Das gelang Philipp Manuel Bätjer nach einem spannenden Drei-Satz-Duell gegen Tim Mählmann (17:21, 21:18, 21:18).

SG Aumund-Vegesack – BSG TSV Stotel/SFL Bremerhaven 6:2: Auch ohne den verletzten Stammspieler Udo Bätjer sprang für die SAV ein deutlicher Sieg gegen den Tabellensiebten heraus. Die Gastgeber strauchelten nur in den Herren-Einzeln. Die neu formierten Männer-Doppel kamen bestens zurecht. Voll des Lobes war der Präsident des Bremer Badminton-Verbandes und SAV-Mitglied, Jörg Schneider: „Die beiden Youngster haben ein tolles Doppel gespielt. Sie agierten gradlinig und druckvoll. Herauszuheben ist außerdem die starke läuferische Leistung von Paul Völtz.“ Der hatte das Match an der Seite von Philipp Manuel Bätjer bestritten und dem Bremerhavener Gespann Arndt/Sturm beim 21:17-/21:21-Sieg den Zähler abgeknöpft.

Vergleichsweise einfach

Leichtes Spiel hatten die Vegesacker Frauen, denn die Gäste waren mit einer Ersatzspielerin angetreten. Nach dem klaren Erfolg im Doppel, fiel Nicole Wohlerts Sieg im Einzel noch deutlicher aus. Auch das SAV-Mixed hatte seinen Zähler nach zwei Sätzen in der Tasche – und die fünf nötigen Punkte zum Heimsieg waren zusammen.

Schwertaten sich die Gastgeber in allen Herren-Einzeln. Wieder ging Carsten Flöter leer aus. Ersatzmann Völtz stand sich im Kräftemessen mit Rüdiger Sturm zunächst selbst im Weg. Im zweiten Durchgang lief es besser für den SAV-Spieler. Doch beim 21:23 musste er die Segel streichen. Einen ungewöhnlichen Verlauf nahm das Duell zwischen Philipp Manuel Bätjer und Marvin Gulbis: Warum er den ersten Satz mit 26:28 verloren hatte, konnte der Vegesacker im Nachhinein nicht erklären. Denn danach besiegte er seinen Kontrahenten mit 21:9 und 21:3 mehr als deutlich.

Weitere Informationen

TuS Komet Arsten – SG Aumund-Vegesack 4:4: 1. HD: Rackow/Dunker – Flöter/Udo Bätjer 19:21, 18:21; 2. HD: Guhl/Mählmann – Philipp Manuel Bätjer/Rathmann 16:21, 16:21; DD: Bischoff/Felix – Reinhardt/Wohlert 21:17, 21:8; 1. HE: Guhl – Flöter 21:6, 21:13; 2. HE: Rackow – Udo Bätjer

14:21, 11:15 (Aufgabe durch Bätjer); 3. HE: Mählmann – Philipp Manuel Bätjer 21:17, 18:21, 18:21; DE: Bischoff – Wohlert 21:7, 21:7; Mixed: Dunker/Felix – Rathmann/Reinhardt 16:21, 17:21

SG Aumund-Vegesack – BSG TSV Stotel/SFL Bremerhaven 6:2: 1. HD: Flöter/Rathmann – Wiegand/Gulbis 22:20, 21:18; 2. HD: Philipp Manuel Bätjer/Völtz – Arndt/ Sturm 21:17, 21:17; DD: Reinhardt/Wohlert – Brandt/Klüver 21:10, 21:14; 1. HE: Flöter – Wiegand 15:21, 21:16, 11:21; 2. HE: Philipp Manuel Bätjer – Gulbis 26:28, 21:9, 21:3; 3. HE: Völtz – Sturm 13:21, 21:23; DE: Wohlert – Klüver 21:5, 21:4; Mixed: Rathmann/Reinhardt – Arndt/Brandt 21:14, 21:16 (LAN)