Der SV Grambke-Oslebshausen hofft, dass die Spielberechtigung für Sven Still (am Ball, bisher HSG Lesum/St. Magnus) rechtzeitig zu den Pokalspielen am Sonnabend vorliegt. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. Eine Woche vor dem Start der Punktspielrunde können die drei am höchsten spielenden Männerteams der Region ihre Verfassung unter Wettkampfbedingungen auf Herz und Nieren prüfen. Am Sonnabend treten die Männer der HSG Schwanewede/Neuenkirchen (Verbandsliga), des SV Grambke-Oslebshausen (Landesliga) und der HSG Lesum/St. Magnus (Landesklasse) in der ersten BHV/HVN-Pokalrunde an. Der Sieger der jeweiligen Vierergruppe kommt eine Runde weiter.

Die HSG Lesum/St. Magnus genießt in der Halle am Klostermühlenweg als einzige Mannschaft Heimrecht. Als klassentiefstes Team erwartet sie zum Auftaktspiel in ihrer Vierergruppe den Drittliga-Absteiger ATSV Habenhausen (14.30 Uhr), der vom ehemaligen Schwaneweder Matthias Ruckh trainiert wird. Die Ex-Schwaneweder Lukas Feller, Fabian Rojahn und Kai Rudolph sind ebenfalls mit von der Partie. Die weiteren Gegner sind der Oberliga-Neuling TSG Hatten-Sandkrug (16.10 Uhr) und der Landesligist TV Oyten (17.50 Uhr). Gespielt wird von 14.30 Uhr bis 19.15 Uhr.

„Wir wollen sehen, dass wir in diesem starken Teilnehmerfeld nicht untergehen“, will sich HSG-Trainer Nikolai Wachowiak mit seinem Team bestmöglich verkaufen. Er hat die Rot-Blauen am 1. Juli übernommen und sie seitdem zweimal die Woche zum Kraft- und Ausdauertraining sowie zwei weitere Male die Woche zum Technik-/Taktik-Training in die Halle gebeten. „Wir sind zuletzt immer besser geworden“, bilanziert er zufrieden. Im jüngsten Testspiel hielt seine Mannschaft den Bremenliga-Vizemeister SV Grambke-Oslebshausen II mit 36:23 auf Distanz. Die Hausherren können bis auf den verletzten Torwart René Röse alle Spieler aufbieten.

Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen muss in der Sonderschule in Schiffdorf ran, in der sie um 12 Uhr das Eröffnungsspiel gegen den Landesliga-Aufsteiger TV Schiffdorf bestreitet. Danach geht es für den Oberliga-Absteiger um 14.30 Uhr gegen den VfL Oldenburg (Landesklasse) und um 16.10 Uhr gegen den Oberligisten TSV Bremervörde weiter.

„Eine bessere Vorbereitung auf unser erstes Punktspiel in Haren können wir gar nicht bekommen“, meint HSG-Trainer Andreas Szwalkiewicz. Da in der Schiffdorfer Halle Backeverbot herrscht, können sich seine Spieler schon einmal daran gewöhnen. Ihr Auftaktgegner aus dem Emsland hat das klebrige Baumharz nämlich ebenfalls aus seiner Halle verbannt. „Bremervörde ist in unserer Pokalgruppe als Oberligist Favorit“, sagt der Schwaneweder Trainer. „Trotzdem wollen wir versuchen, eine Runde weiterzukommen.“ Bei diesem Vorhaben müssen die „Schwäne“ jedoch auf die Verletzten Thorin Helfers und Nedal Mohammed Alibrahim verzichten.

Den SV Grambke-Oslebshausen zieht es in die Realschule nach Verden, in der er zunächst auf den Gastgeber und Landesliga-Rivalen HSG Verden-Aller (14 Uhr) trifft. Um 16.30 Uhr wartet mit der HSG Stuhr gleich der nächste Liga-Gegner auf die Gelb-Blauen, bevor diese das Pokalturnier um 18.10 Uhr mit dem Duell gegen den Verbandsliga-Absteiger TS Hoykenkamp beenden.

Anhand der Qualität der Gegner könnte sich der SVGO-Trainer Holger Langer keinen besseren Stresstest für seine Mannschaft wünschen, wären da nicht die jüngsten Verletzungen gewesen, die seine Spieler ereilt haben. „Wir wollen das Turnier zum Üben nutzen und hoffen, dass unser Verletzungspech nicht noch schlimmer wird“, gibt Holger Langer zu Protokoll. An ein Weiterkommen in die nächste Runde ist bei seinem Kader nicht zu denken, denn sollte der Neuzugang aus Lesum/St. Magnus, Sven Still, seine Spielberechtigung nicht rechtzeitig erhalten, müssten die Gelb-Blauen vermutlich sogar ohne Wechselspieler antreten.