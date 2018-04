Der Lemwerderaner Jan Knutzen lief eine neue persönliche Bestzeit. (spieler)

Lemwerder/Schwanewede. „Bei Temperaturen zwischen 23 und 25 Grad ist auch ein Halbmarathon ein Kampf und ein Leidensweg. Dennoch gab es die Glücksgefühle für alle unsere Starter im Zieleinlauf“, berichtete Lemwerders Coach Karl Spieler.

Am Königsworther Platz in Hannover habe es geheißen, die Zähne zusammenzubeißen und auf der Berliner Allee mit voller Konzentration bloß nicht falsch abzubiegen, so Spieler. Zu einer Art lokalem Helden wurde Lemwerders Jan Knutzen auf der Halbmarathonstrecke. „Jan hatte vom Start an eine kluge Renneinteilung und ließ sich auch nicht durch die zwei großen Spitzengruppen zu einem hohen Anfangstempo verleiten“,so Spieler. Bei Kilometer 2,5 hielt sich Knutzen in einer starken dritten Gruppe auf. Bei Kilometer 8,5 zog sich das Feld schon etwas auseinander.

Der ehemalige deutsche Spitzenläufer Steffen Uliczka (SG TSV Kronshagen/Kieler TB) hatte da noch fast 90 Sekunden Vorsprung auf Knutzen. Im Ziel schmolz der Abstand auf nur noch eine Sekunde zusammen. „Steffen Uliczka sorgte auch dafür, dass Jan lange in der TV-Übertragung des NDR zu sehen war“, berichtete Spieler. Von Kilometer 13 an habe sein Schützling bis zum Ziel schon beißen müssen. Aber mit seiner neuen persönlichen Bestzeit von 1:08:35 Stunden, einem neuen Kreisrekord, dem 19. Gesamtplatz sowie Rang 16 in der Altersklassenwertung der Männer-Hauptklasse sei Jan Knutzen überglücklich gewesen.

„Angetrieben hat mich das sensationelle Publikum und die Tatsache, dass ich bis zu Platz zehn mitlaufen kann“, erklärte Knutzen. Einen guten 48. Platz in der Gesamtwertung erreichte die Mannschaft in der Besetzung mit Jan Knutzen, Helge Schweers (1:35:25) und Bernd Muchow (1:36:53) mit einer Zeit von 4:20:53 Stunden. Einzelsieger und somit deutscher Meister wurde Karsten Meier (LG Braunschweig/1:05:22). „Riesig freute sich im Ziel auch unsere Frauen-Mannschaft“, betonte Spieler. Anita Ehrhardt, Silvia Muchow und Malena Dietel stellten in 5:13:19 Stunden einen neuen Kreisrekord auf und ergatterten die 29. Gesamtposition.

Zwei 15. Plätze gab es außerdem im Einzel für Anita Ehrhardt und Silva Muchow bei den Frauen-Altersklassenwertungen W40 und W45. Während Ehrhardt die Ziellinie nach 1:38:55 Stunden überquerte, tat Muchow dies in 1:43:04 Stunden. Malena Dietel belegte zudem in der Hauptklasse den 54. Rang und war mit ihrer Zeit von 1:51:20 Stunden trotz ständiger kleiner Magenprobleme auf der Strecke zufrieden. Als schnellste Frau entpuppte sich Franziska Reng (LG Telis Finanz Regensburg/1:14:14).

Erstmals schickte die SGaL auch eine M55-Mannschaft in den Wettbewerb. Diese beanspruchte in der Wertung M50/M55 den 14. Platz mit Helge Schweers, Bernd Muchow und Holger Wetjen (5:10:01). „Auch für unsere M55-Läufer war der Gegner die ungewohnte Hitze“ (Spieler). Helge Schweers lief mit 1:35:52 Stunden auf den 29. Rang bei den Männern M55, Bernd Muchow kam auf Position 34 (1:36:53) und Holger Wetjen verzeichnete nach 1:57:43 Stunden den 61. Platz (M55). Brhane Tsegay war nicht startberechtigt für die deutschen Meisterschaften, obwohl er im Besitz eines Startpasses des Deutschen Leichtathletik-Verbandes ist – dennoch startete der Afrikaner. Der 50. Platz in der Männer-Hauptklasse in 1:17:00 Stunden stellte den Eritreer aber nicht zufrieden.

Auch fünf Sportler des Lauftreffs TV Schwanewede waren mit von der Partie. Christian Schulz freute sich über Rang 242 (1:46:47/M30). Thomas Szlagowski (1:42:20) sowie Friedhelm Stemberg (2:16:06) fanden sich bei den Männern M55 auf den Plätzen 75 und 386 wieder. Jens Greulich nahm Position 102 bei den Männern M45 ein (1:39:31). Kirsten Eisele komplettierte das Quintett in 2:16:07 Stunden auf Platz 82 der Frauen W55. Ebenfalls dem TV Schwanewede gehören die Geschwister Lea und Nina Behschnitt an. Während Lea Behschnitt in 2:09:20 Stunden Bronze in der U18 holte, landete ihre ältere Schwester Nina Behschnitt auf Platz 264 in der Frauen-Hauptklasse (2:02:10).