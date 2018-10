Der Einsatz von SAV-Spieler Lennart Kettner (Rückenprobleme) ist noch fraglich. (Christian Kosak)

Blumenthal. Der Blumenthaler SV hat vorgelegt, die SG Aumund-Vegesack will nachziehen. Und wenn alles nach Wunsch von SAV-Fußball-Trainer Björn Krämer verläuft, wird der KSV Vatan Sport an diesem Sonnabend ab 14 Uhr im Vegesacker Stadion wie zuletzt gegen die Burgwall-Elf nur die Rolle des Punktelieferanten spielen können. Ungleich schwerer dürfte dagegen die Aufgabe für den Blumenthaler Bremen-Ligisten sein, ebenfalls daheim ab 15 Uhr den TuS Schwachhausen in die Schranken zu weisen.

SG Aumund-Vegesack – KSV Vatan Sport: „Die Stimmung im Team ist gut, die Trainingsbeteiligung optimal; es könnte kaum besser sein“, sagt SAV-Coach Björn Krämer. Freilich fehlt noch etwas Wichtiges, um im Vegesacker Lager rundum Zufriedenheit auszulösen. Die Punktausbeute spiegelt nicht die Leistungsstärke der Mannschaft wider. Bei Krämer werden deshalb Erinnerungen wach. Auch in der vergangenen Saison kam die SAV nur langsam ins Rollen und hatte nach dem neunten Spieltag elf Zähler auf dem Konto. Nach dem 30. und letzten Meisterschaftsmatch waren es immerhin 51 – die Grün-Weißen beendeten die Saison als Tabellensechster.

Dieser Rang ist momentan nur vier Punkte entfernt. Anreiz genug, um ihm nun möglichst nahe zu kommen, sollte man meinen. Und damit seine Mannschaft nicht auf andere Gedanken kommt, sagt Björn Krämer: „Wir werden gewinnen.“ Um daran keinen Zweifel aufkommen zu lassen, sollen die Spieler gegen Vatan von der ersten Minute an alles „abrufen, was sie können“. Sie müssten über den Kampf ins Spiel kommen und dann bis zum Schlusspfiff das Geschehen auf dem Platz unter Kontrolle behalten, sagt der SAV-Coach.

Zu zaghaft agiert

Die Darbietung beim Spitzenreiter Bremer SV (0:3) kann allerdings nicht als Kopie dienen. Vor einer Woche gingen die Nordbremer mit zu großem Respekt vor den Gastgebern nur zaghaft zu Werke. Und als zehn Minuten vorbei waren, lagen sie 0:2 zurück. Gegen Vatan soll sich ein solcher Fehlstart nicht wiederholen. Und der Blick auf die Statistik macht ebenfalls Hoffnung. In den vergangenen acht Spielen gegen die Gröpelinger gingen die Vegesacker sechsmal als Sieger vom Platz. Einmal trennte man sich unentschieden und einmal gewannen die Vatanesen.

Personell reicht die die Voraussetzung für den siebten Sieg der SG Aumund-Vegesack allemal aus. Zwar steht hinter dem Einsatz von Lennart Kettner (Rückenprobleme) noch ein Fragezeichen. Aber die SAV-Bank ist auch ohne ihn gut bestückt. Krämer zeigt sich deshalb zuversichtlich, dass seiner Mannschaft ein „Befreiungsschlag“ gelingt. Er sei nötig, um in der Liga endlich ins Rollen zu kommen.

Blumenthaler SV – TuS Schwachhausen: Hat der Blumenthaler SV mit dem jüngsten 4:2-Sieg beim KSV Vatan Sport seine lange Durststrecke beendet? Die Frage wird nun im Burgwallstadion beantwortet. Natürlich wolle die Mannschaft jetzt nachlegen, sagt BSV-Trainer Denis Spitzer. Das heißt, die Fans der Nordbremer sollen endlich den zweiten Heimsieg in dieser Saison feiern dürfen. Der erste gelang vor fast zwei Monaten mit einem mühsamen 2:1-Erfolg über den momentanen Tabellenletzten BTS Neustadt.

Mit Schwachhausen stellt sich allerdings ein anderes Kaliber im Burgwallstadion vor. Die Ostbremer grüßen zurzeit vom fünften Tabellenplatz und gehören zu den spielstärksten Teams der Bremen-Liga. „Schwachhausen“, sagt Denis Spitzer, ist eine andere Schuhgröße als der KSV Vatan Sport.“ Der hatte es den Blumenthalern vor einer Woche insbesondere in der ersten Halbzeit leicht gemacht. Und bereits nach fünf Minuten die Führung der Nordbremer zugelassen. Endlich habe seine Mannschaft mal wieder das erste Tor erzielt, atmete Spitzer auf und konnte anschließend registrieren, dass sie befreit aufspielte.

Einen ähnlichen Spielauftakt wünscht sich der Blumenthaler Coach auch an diesem Sonnabend, damit seine junge Garde schnell ins Rollen kommt. Fußballerisch muss sie sich nicht verstecken, und Torchancen hat sie bislang in jedem Match zur Genüge kreiert. Nur die Trefferquote ließ zu wünschen übrig. Inzwischen aber finden sich Offensivkräfte wie Ali Achour, Jonathan Bondome-Simba oder der ehemalige albanische Jugendnationalspieler Rimal Haxhiu immer besser im Spielsystem von Denis Spitzer zurecht.

Der Chefcoach sprich so von einer erneuten Bewährungsprobe für sein junges Team. Sollten sich während des Spiels dennoch Unsicherheit und Verzagtheit einschleichen, könnte er wie zuletzt mit Benedetto Muzzicato einen Altherren-Akteur einwechseln, der Ruhe in die BSV-Reihen bringt. Der 40-jährige gebürtige Bremerhavener mit Regionalliga-Erfahrung habe seine Hilfe angeboten, sagt Spitzer. Zur Verfügung steht mit Linksaußen Yannik Wojciechowski (26) auch ein weiterer erfahrener Spieler, der zuletzt berufsbedingt nicht dabei war. In den letzten acht Meisterschaftsspielen gegen Schwachhausen ging Blumenthal viermal als Sieger und zweimal als Verlierer vom Platz. Die beiden restlichen Begegnungen endeten unentschieden.