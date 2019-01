Neuzugang Bashkim Toski erzielte beim Neujahrsturnier des ESC Geestemünde seine ersten Treffer für die SAV. Auf dem Feld soll der Strafraum-Stürmer weitere folgen lassen. (von Deetzen)

Vegesack. Während sich der Nordbremer Bremen-Ligist am Freitag in der Qualifikation gegen starke Konkurrenz behauptete und als Dritter in die Hauptrunde einzog, gab es in dieser dann nichts mehr zu holen. Mit nur einem Punkt aus vier Spielen blieb für die SAV in Gruppe 1 nur der fünfte und letzte Platz übrig.

Dass die SAV beim stark besetzten Turnier, bei dem sich der niedersächsische Oberligist Heeslinger SC das erste Preisgeld in Höhe von 2000 Euro mit einem 4:3-Finalsieg gegen den Gastgeber sicherte, nicht glänzen konnte, verwunderte nicht. Das Team von Trainer Björn Krämer hatte gegenüber dem Auftritt beim Amateurturnier in der ÖVB-Arena ein deutlich verändertes Aussehen, in Bremerhaven trat eher eine B-Mannschaft an. „Mit der Leistung in der Quali war ich sehr zufrieden. Abgesehen vom Spiel gegen Heeslingen“, erklärte Krämer, dem besagtes 0:5 nicht gefallen hatte, angesichts der personellen Ausgangslage.

Gegen TB Uphusen (2:1), Tuspo Surheide (2:0) und Rot-Weiß Cuxhaven (1:1) sammelte die SAV sieben Zähler und kam gemeinsam mit Heeslingen (13 Punkte) und TB Uphusen (10) weiter. Seine ersten beiden Treffer für die SAV erzielte dabei Neuzugang Bashim Toski, der gegen Cuxhaven ausglich und gegen Uphusen zum Endstand traf. In der Qualifikation waren Marcel Menslage, Yusuf Demir, Fahrudin Ramic, Bashkim Toski, Marius Bosse, Clifford Stecher, Marcel Burkevicz, Manuel Broekmann und Christian Böhmer aufgelaufen. Am Sonntag wirkten dann noch Christian Kollek und Alexander Knop (2. Herren) sowie Abdullah Basdas – er allerdings erst nach dem zweiten Spiel – mit.

In der Endrunde startete die SAV mit einer 2:3-Niederlage gegen den späteren Finalisten ESC Geestemünde. Yusuf Demir und Fahrudin Ramic erzielten den ersten sowie den letzten Treffer der Partie.

Nach dem folgenden 1:1 gegen Bornreihe stand fest, dass der SAV nur noch ein kleines Wunder zum Weiterkommen verhelfen konnte. Doch dieses Wunder trat nicht ein. Gegen TB Uphusen folgte ein glattes 0:4, und zum Abschluss unterlag die SAV dem SC Lehe-Spaden noch mit 1:2.

Fehlende Breite

„Uns haben schon ein paar Leute gefehlt, um mit den anderen mitzuhalten. Wir hatten nicht die Breite an technisch versierten Spielern“, stellte Björn Krämer nach der Endrunde fest. Aufgrund der gewollten personellen Änderungen gegenüber dem Auftritt in der ÖVB-Arena und dem Verzicht auf angeschlagene Spieler überraschte das mittelmäßige Abschneiden aber nicht und sorgte folglich auch für keine langen Gesichter im SAV-Lager. Sogar für Freude sorgte ein Trostpflaster in Höhe von 250 Euro, das die SAV als fairstes Team der Qualifikation erhielt. Der dritte Gesamtrang ging an den Bremen-Ligisten Leher TS, der sich gegen TB Uphusen mit 4:1 behauptete. Die Hauptrunde verfolgten 700 Zuschauer, die gleich 15 Treffer von Torschützenkönig Jan-Niklas Kersten (Leher TS) sahen.

Mit dem Auftritt beim Neujahrsturnier in Bremerhaven wurde am Sonntag das Thema Halle bei der SAV zu den Akten gelegt, an diesem Dienstag erfolgt mit dem Trainingsauftakt der Startschuss für den zweiten Teil der Bremen-Liga-Saison. Das erste Testspiel bestreitet die SAV am Sonnabend, 19. Januar, 12 Uhr, gegen den Landesliga-Sechsten TS Woltmershausen, der Punktspielstart soll am Sonnabend, 16. Februar, 14 Uhr, mit der Heimpartie gegen den Bremen-Liga-Dritten TuS Schwachhausen erfolgen.