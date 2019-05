Ines Petersen, Letizia Roschke, Laura Roschke, Bennet Trede, Alica Schmelz, Amelie Stumpf, Julina Pommerening, Pia Tolsdorf und Kathrin Folz (von links/RS Schwanewede) waren bei der DM mit von der Partie. (WK)

Schwanewede. Amelie Stumpf, Alica Schmelz, Bennet Trede und Laura Roschke präsentierten sich bei den Titelkämpfen in Köln in guter Form und sicherten sich Edelmetall. Im Sechser-Kunstradsport erreichte das Schwaneweder Team zudem den ünften Platz.

Den Auftakt für den RS Schwanewede machten Neele Ruther, Amelie Stumpf, Alica Schmelz, Letizia Roschke, Laura Roschke und Julina Pommerening im Sechser-Kunstradsport. Nach der eingereichten Schwierigkeitspunktzahl ihrer Kür lagen sie auf dem achten Rang. Schon das Training des Schwaneweder Sextetts am Tag vor dem Wettkampf lief gut und so gingen die Juniorinnen hoffnungsvoll an den Start. Ein Platz auf dem Treppchen war in dieser Disziplin nicht möglich, zu groß waren hier die Punkteabstände zu den Spitzenteams. Dennoch sah das Trainer-Trio Ines Petersen, Pia Tolsdorf und Kathrin Folz einen starken Auftritt.

Sehr große Fehler waren nicht zu verzeichnen und so hielten sich auch Punktabzüge der Wertungsrichter in Grenzen. Von 138,40 eingereichten Punkten blieben schließlich 110,77 Zähler übrig. Damit setzten sich die Schwanewederinnen zunächst an die Spitze des Klassements. Die nach der Startliste vor Schwanewede liegenden Mannschaften aus Ebnat (93,17), Frohnlach (97,40) und Varnhalt (108,03) konnten das Schwaneweder Ergebnis dann aber nicht überbieten. So rückte das RS-Team schließlich bis auf den fünften Rang nach vorne.

Im Vierer-Kunstradsport der Junioren rangierte das Mixed-Team aus Schwanewede nach der Aufstellung aussichtsreich auf dem dritten Platz. Nun galt es für die Mannschaft diesen Platz zu halten, um auf das Siegertreppchen zu kommen. Ein klein wenig lastete damit auch etwas Druck auf den vier Sportlern, denn bei einem größeren Fehler wäre Edelmetall verloren gegangen. Doch das RS-Quartett hielt diesem Druck stand und präsentierte eine gute Kür. Zwar gab es ein paar Punktabzüge für kleine Unsicherheiten, doch am Ende kamen die vier freudestrahlend von der Fläche, als hinter ihrer Punktzahl von 124,06 zunächst Platz eins aufleuchtete.

Da nur noch die Mannschaften aus Frohnlach und Steinhöring am Start standen, bedeutete dieses Ergebnis den Gewinn der erhofften Bronzemedaille. Frohnlach sicherte sich mit erreichten 154,48 Punkten die Silbermedaille und Steinhöring als Sieger fuhr 159,56 Zähler aus. Dennoch war die Freude bei den Schwanewedern und den mitgereisten Fans groß. Nach Platz fünf bei der letztjährigen deutschen Meisterschaft hat dieses Team damit bewiesen, dass es mittlerweile auch in der starken Juniorenklasse zu den besten Mannschaften Deutschlands zählt.