Hendrik Sosath vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne sicherte sich beim viertägigen Reit-und Springturnier auf dem Hof Sosath einige Podestplätze. Beim S-Springen reichte es nicht für den ganz großen Coup. Er blieb zwar ohne Abwurf, musste sich aber mit dem sechsten Rang begnügen. (WK)

Lemwerder. Hendrik Sosath vom Stedinger RFV Sturmvogel Berne hat beim heimischen Reit- und Springturnier auf dem elterlichen Hof in Lemwerder wieder einmal einige Podestplätze eingeheimst. So ergatterte der Lokalmatador in den Springpferdeprüfungen der Klassen A, L und M jeweils die silberne Schleife. Insgesamt gab es an über vier Turniertagen spannenden Sport auf dem Hof Sosath von der E-Dressur über Jungpferdeprüfungen bis zum S-Springen zu bestaunen.

So zeigte sich Hofbesitzer Gerd Sosath erfreut: „Wir haben viele tolle Pferde und Reiter gesehen und guten Zuspruch für unser Turnier bekommen.“ Die Profis hätten sich über die guten Bedingungen zum Beginn der Außensaison gefreut. „Das Abreiten in der Halle und die Prüfungen auf dem Ebbe-Flut-Platz ohne Bandenwerbung ermöglichten einen guten Einstieg für die jungen Pferde“, betonte Sosath. Und nicht nur die jungen Dressur- und Springpferde hätten tolle Möglichkeiten vorgefunden. Für die Junioren des Oldenburger Reiterverbandes standen auch noch die Qualifikation für das Jugendchampionat und die Talentsichtung auf dem Programm. Der Vorsitzende des Reiterverbandes, Michael George, war begeistert: „Wir sahen zahlreiche Talente in allen Klassen. Damit sind wir für die Zukunft bestens aufgestellt.“

„Sie war so rasant unterwegs, dass sie sogar den siegessicheren Hartwig Rohde vom RFV Lastrup auf die Plätze verwies“, berichtete die Tochter von Gerd und Schwester von Hendrik Sosath, Janne Sosath-Hahn. Hendrik Sosath schrammte ohne Abwurf auf Lady Cadora OLD in 74,30 Sekunden als Sechster nur um Haaresbreite an einer Platzierung vorbei. Auf Casalido leistete sich Sosath einen Fehler und belegte damit Position zehn.

Traumnoten für Lyon

In den Siegerehrungen der Springpferdeprüfungen war hauptsächlich ein Name zu hören: Mathis Schwentker vom RFV Nendorf. Dieser war frisch von seinem überaus erfolgreichen USA-Aufenthalt heimgekehrt und hatte kurzerhand einige Ausbildungspferde seines ehemaligen Meisters Thomas Heineking übernommen. „Den Sosath-Hengst Lyon pilotierte er dabei am beeindruckendsten durch den Parcours und sicherte sich mit den Traumnoten 9,4 und 9,6 die Siege auf A- und L-Niveau“, teilte Janne Sosath-Hahn mit. In der ersten Abteilung einer L-Springpferdeprüfung musste sich Bernes Jannes Schultewolter auf Diamant de Baugy mit 8,4 Punkten aber nur knapp Mathis Schwentker auf Scarpa geschlagen geben. Auch der mittlerweile für den RV Wagenfeld startende Ricardo Tenti gab sich auf dem Hof seines ehemaligen Arbeitgebers die Ehre und fuhr ein paar Podestplätze ein.

Die Jugendprüfungen bildeten letztlich das Herzstück der Turniertage. „Trotz der oftmals sehr großen Aufregung vor der beeindruckenden Kulisse, zeigten die Oldenburger Junioren tolle Leistungen“, versicherte Sosath-Hahn. Als vielseitigstes Talent auf E-Niveau entpuppte sich Feline Schierhold (RV Höven) mit ihrem Pony Mary Poppins. Sie wies sowohl im Springen als auch in der Dressur die höchste Note auf und siegte damit auch im Kombinierten Wettbewerb. Ein wahres Doppeltalent im A-Bereich stellte zudem Levi Cordes (RV Ganderkesee) mit seinem Pferd Chefassistent unter Beweis. Der Youngster triumphierte im A-Stilspringen und behauptete sich zudem in der A-Dressur. Leni Renzing (RV Ahlhorn) siegte auf Doubtless in der L-Dressurreiterprüfung. „Sie und die Platzierten qualifizierten sich direkt für das Finale im Rasteder Schlosspark“, informierte Janne Sosath-Hahn.

Weitere Informationen

Ergebnisse

Springpferdeprüfung Kl. A: 1. Dennis Schlüsselburg (RFV Steller See) auf Cunter Bunt B 8,7; 2. Hendrik Sosath (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Vagabond 8,5; 3. Gwindi Eickershoff (Ammerländer RC) 8,3

Springpferdeprüfung Kl. A, 1. Abt: 1. Mathis Schwentker (RFV Nendorf) auf Lyon 9,4; 2. Abt.: 1. Vivian Martin (RFV Cloppenburg) auf Chrystal 8,6

Springpferdeprüfung Kl. L, 1. Abt.: 1. Mathis Schwentker (RFV Nendorf) auf Lyon 9,6; 2. Hendrik Sosath (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Comme Prévu 8,5; 2. Abt.: 1. Vivian Martin (RFV Cloppenburg) auf Chrystal 8,7; 2. Ricardo Tenti (RV Wagenfeld) auf Oak Groves Union Jack 8,3; 3. Hendrik Sosath (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Quantico 8,1

Springpferdeprüfung Kl. L, 1. Abt.: 1. Mathis Schwentker (RFV Nendorf) auf Scarpa 8,7; 2. Jannes Schultewolter (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Diamant de Baugy 8,4; 2. Abt.: 1. Kevin Martsch (RFV Okel) auf Quatja 8,5

Springpferdeprüfung Kl. M: 1. Vivian Martin (RFV Cloppenburg) auf Carrie 8,6; 2. Hendrik Sosath (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Comme Prévu 8,5; 3. Ricardo Tenti (RV Wagenfeld) auf Oak Groves Royal Colours 8,4

Springpferdeprüfung Kl. A: 1. Svenja Hempel (RC Hude) auf Coockie 8,1

Springpferdeprüfung Kl. L, geschlossen: 1. Lara Noormann (RFV Saterland) auf Baltimore H 8,4; 2. Svenja Hempel (RC Hude) auf Coockie 8,1; 3. Carsten Raschen (RC Hude) auf Greaty 7,9

Stilspringprüfung Kl. A: 1. Levi Cordes (RV Ganderkesee) auf Chefassistent 8,5

Stilspringprüfung Kl. L: 1. Hannah Olding (RFV Dwergte) auf Just Magic 8,3

Springprüfung Kl. M: 1. Oliver Ross (RV Aller-Weser) auf Lalique del Chirone 0/61,23; 2. Katharina Wulfers (RFV Lastrup) auf Doodle W 0/66,50; 3. Kevin Martsch (RFV Okel) auf Quatja 0/67,36

Springprüfung Kl. M: 1. Jasper Kools (RV Oldenburger Münsterland) auf Chatto 0/57,80; 2. Julia de Riese (FRV Filsum) auf Satchmo 0/62,20; 3. Janin Bischoff (PS Petersfehn) auf Carla Bruni 0/62,50

Springprüfung Kl. S: 1. Pia Wernke (RSC Handorf-Langenberg) auf Little Crazy Jumper 0/58,56; 2. Hartwig Rohde (RFV Lastrup) auf Huub 0/59,19; 3. Hartwig Rohde (RFV Lastrup) auf Havingas Amando 0/61,15

Dressurprüfung Kl. A, 1. Abt.: 1. Pascale Sophie Willms (RV Höven) auf Devencort 7,8, 2. Abt.: 1. Levi Cordes (RV Ganderkesee) auf Chefassistent 7,6

Dressurreiterprüfung Kl. L: 1. Leni Renzing (RV Ahlhorn) auf Doubtless 7,8; 2. Ida Reich (TG Bad Zwischenahn) auf Cato 7,4; 3. Melina Leinjejohanns (RFV Saterland) auf Dezember 7,1

Kombinierter Wettbewerb aus Dressur und Springen: 1. Feline Schierhold (RV Höven) auf Mary Poppens 15,9; 2. Jette Boning (RV Höven) auf Ton 15,1; 3. Bjarne Bittner (RV Höven) auf Bentendro 14,9;

Dressurpferdeprüfung Kl. A: 1. Lukas Fischer (RuRV Rastede) auf Scalino 8,6

Dressurpferdeprüfung Kl. L: 1. Rieke Schnieder (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Fürst Fabrice OLD 8,3

Dressurpferdeprüfung Kl. M: 1. David Taylor (RFV Holzhausen) auf MDM Zodica OLD 8,6; 2. Rieke Schnieder (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf Ballino von der Weide 8,4; 3. Rieke Schnieder (Stedinger RFV Sturmvogel Berne) auf For Dance 8,3

Reitpferdeprüfung: 1. David Taylor (RFV Holzhausen) auf Batton Rouge 8,6; 2. Lukas Fischer (RuRV Rastede) auf Gloria 8,4; 3. Lukas Fischer (RuRV Rastede) auf Emanuel 8,3 KH