Die 20-minütige Anfahrt zur Halle in der Sperberstraße ist seine Zeit. Philip Schmidt dreht die Musik laut auf, Raw Hardstyle muss es sein, die Stilrichtung mit 150 Beats per Minute (Schläge pro Minute). Wenn die durch die Boxen seines Autoradios wummern, dann ist der Landesliga-Handballer des SV Grambke-Oslebshausen in seinem Element, dann kommt er vor den Punktspielen richtig in Fahrt. Wochenende für Wochenende war das so, bis das Coronavirus die Welt veränderte und dessen Auswirkung zum Saisonabbruch in Schmidts Spielklasse führte.

„Das ist blöde, wo wir doch gerade in Schwung gekommen sind", stellt der Rückraumschütze des Tabellendrittletzten fest. Und er erst! Bis dahin schepperte es gehörig, wenn der 22-Jährige das Leder im Spiel in Richtung des gegnerischen Tores drosch. Wenn auch nicht in der dauerhaften Intensität seiner Lieblingsmusik, schließlich ist der Handball ja immer noch ein Mannschaftssport.

Trotzdem ist Philip Schmidt mit seinen 80/16 Toren aus 16 Spielen der beste Werfer seines Teams. In der inzwischen abgebrochenen Spielzeit nimmt er den 17. Platz in der Liga-Torschützenliste ein. Seine Wurfgeschwindigkeit wurde zwar nie gemessen, der Spitzname „Bambam“ sagt aber reichlich über die Wurfkraft des jungen Kerls des SVGO aus.

„Bambam hat einen ziemlich harten Wurf", bestätigt sein Trainer Marcel Hägermann, „vor allem dann, wenn er aus der Bewegung kommt.“ Teams wie die HSG Bützfleth/Drochtersen und der Meister TV Oyten können das nur allzu sehr betätigen: Denen pfefferte er in drei Partien 33 Würfe in die Maschen. Exakt dieselbe Zahl, die bei ihm auf dem Trikotrücken steht.

„Die beiden Mannschaften spielen besonders defensiv, das liegt mir„, verrät der kurz vor der Abschlussprüfung stehende Mechatronik-Auszubildende bei ArcelorMittal. Aber mal ehrlich: Wer will den 1,97-Meter-Mann auch aufhalten, wenn der auf einen zustürmt. Wenn es dann vor einem auf einmal ganz dunkel wird. Ohne Körperkontakt geht das freilich nicht vonstatten, Philip Schmidt braucht ihn sogar: „Wenn ich frei durch bin, dann treffe ich gar nicht so gut“, behauptet er.

Trotz der enormen körperlichen Erscheinung ist Hüne beileibe nicht der Typ der Marke „Platz da, hier komme ich!“ Im Gegenteil: „Eine meiner Baustellen ist das Selbstvertrauen„, gibt der Rückraumspieler zu. „Nach der Saisonpause fängt man damit bei ihm fast wieder von Neuem an“, stellt Marcel Hägermann fest. Zum Teil liegt es daran, dass der in Rönnebeck Wohnende noch vor drei Jahren drei Klassen tiefer beim TSV Farge-Rekum gespielt hatte. Mit dem war er Vizemeister geworden, den Aufstieg in die Bremenliga wollte das Team jedoch nach einer internen Abstimmung nicht wahrnehmen.

Philip Schmidt war anderer Meinung: Er suchte die Herausforderung und schloss sich deshalb dem frisch aus der Verbandsliga abgestiegenen SV Grambke-Oslebshausen an. Schließlich kannte er bei dem ja auch dessen Leistungsträger Pascal Hinrichs.

„Der Abschied von dem Klub, bei dem ich quasi groß geworden bin, war mir sehr schwer gefallen. Aber ich wollte mich weiterentwickeln“, erklärt „Bambam“ Schmidt seine damalige Entscheidung. Der Schritt nach vorne ist ihm geglückt. Wenngleich er die deutlich gestiegene Qualität der Gegner sofort am eigenen Leib zu spüren bekam. „Die Abwehrspieler packen in der Landesliga kräftiger zu. So hat sich die Zahl meiner blauen Flecke erhöht", zieht Philip Schmidt einen Vergleich zwischen den Handball-Ligen.

„Überhaupt war das alles nicht ganz ohne, ich musste erst einmal auf das höhere Niveau kommen", blickt er zurück. Nun ist ihm offenbar die Gewöhnung und der Durchbruch gelungen: Weil ihm das Trainergespann Marcel Hägermann/ Jochen Feldermann immer viel Vertrauen gab und gibt.

Aber auch, weil er im Training mit schnellen Wurfserien auf der „Königsposition“ im linken Rückraum ständig in die Rolle des Spielentscheiders gedrängt wird. Das führte dazu, dass Philip Schmidt seine Treffer innerhalb von einem Jahr pro Spiel von 3,38 (71 Tore aus 21 Begegnungen) auf fünf (80 Tore aus 16 Partien) steigerte.

„Ich wünsche mir von meiner Leistung aber noch mehr Konstanz“, zählt der SVGO-Goalgetter sein nächstes Ziel auf. Zu oft gebe es bei seinen Auftritten noch ein großes Auf und Ab. „Bambam“ wird für von den Gegnern in der kommenden Saison schwer zu stoppen sein", legt sich Marcel Hägermann fest. „Er ist kein großer Techniker, sondern der klassische Shooter. Und wir wissen, wie wir ihn schussbereit bekommen.“