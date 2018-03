Die Defensivabteilung des Blumenthaler SV, hier mit Fabian Herbst (links) im Kampf um den Ball, erlaubte sich bei der Derby-Pleite gegen TuS Komet ­Arsten ungewohnte Schwächen. (Kosak)

Blumenthal. Derby-Debakel für den Blumenthaler SV in der Fußball-Regionalliga der A-Junioren. Statt der angestrebten Revanche für das magere 3:3 im Hinspiel, kassierten die Nordbremer gestern am Burgwall ein 0:4 gegen den TuS Komet Arsten. „Überheblichkeit von der ersten Minute an“, machte Gerrit Becker aus dem Trainertrio des BSV sichtlich verstimmt als Grund für die Pleite aus. Sein Gegenüber Serhan Zengin strahlte hingegen mit der Sonne um die Wette: „Wir sind richtig gut drauf und haben es endlich verstanden, gegen den Ball zu arbeiten.“

Die Arbeit gegen den Ball erwies sich bei den zuletzt so erfolgreichen Nordbremern, die sich mit dem Gewinn der norddeutschen Futsal-Meisterschaft und dem 3:0-Erfolg beim SV Victoria Hamburg offenbar trügerisches Selbstbewusstsein geholt hatten, als Manko. Die Gegenspieler erhielten meist nur Geleitschutz und spielten ihre technischen Fähigkeiten in der Gefahrenzone letztlich gewinnbringend aus. In dieser Form darf sich der TuS Komet Arsten absolute Hoffnung auf den Klassenerhalt machen, der BSV muss aufpassen, dass der gestrige Auftritt nicht mehr als ein Ausrutscher war.

BSV-Innenverteidiger Fabian Herbst nannte die Einstellung als Grund für die vollauf verdiente Niederlage. Eine Niederlage, die sich früh ankündigte. Schon in der zweiten Minute hatten die Blumenthaler Glück, dass nach einer Aktion von Alexander Koscheck gegen Evis Halit Gakovi kein Strafstoß verhängt wurde. Einen entsprechenden Pfiff holte der Schiri nach einer halben Stunde nach. Max Buschermöhle hatte sich auf dem rechten Flügel mit Leichtigkeit gegen zwei Mann durchgesetzt und schließlich gegen Fabian Herbst an der Toraus­linie geschickt einen Elfmeter herausgeholt. Leon Nnamdi Krämer ließ sich die Chance gegen Jascha Tiemann, der am Tag zuvor noch das Tor der Bremen-Liga-Mannschaft beim 3:3 gegen die Leher TS gehütet hatte, nicht nehmen.

Schon zu diesem Zeitpunkt war Gerrit ­Becker angesichts des Abwehrverhaltens seines Teams der Kragen geplatzt: „Eine Frechheit.“ An Jascha Tiemann lag es allerdings ganz und gar nicht, dass die Blumenhaler verloren. Auch vor dem 0:2 (43.) von Buschermöhle zeigte er eine Glanzparade. Die Chancen des BSV, dessen Flügelspieler bestens abgeschirmt waren und bei dem die Kräfte auf den zentralen Positionen allzu oft mit dem Ball in die Zweikämpfe gingen, waren im ersten Abschnitt sehr überschaubar. Lediglich Jan-Luca Warm schnupperte bei seinem knapp verzogenen 18-Meter-Schuss an einem Torerfolg.

Die Hoffnung nach dem Seitenwechsel trug die Namen Josckka Labinsky und ­Serdar Güngör. Und beinahe hätte sie

sich erfüllt, doch Güngör scheiterte in der 55. Minute aus guter Position an TuS-Keeper Pascal Wiewrodt. Ein 1:2 hätte den jetzt heißspornigen, aber oft übermotivierten Blumenthalern, natürlich bestens zu Gesicht ­gestanden. Doch es kam ganz anders. Ein Angriff über den linken Flügel brachte gegen die entblößte BSV-Abwehr durch ­Revan Mert Coskun das 0:3, und Leon Nnamdi Krämer setzte in der 86. Minute per Flachschuss zum 0:4 den Schlusspunkt.

Während die Stadtbremer im Abschluss eiskalt waren, ließen die Blumenthaler auch ihre Möglichkeiten Nummer zwei und drei nach der Halbzeit aus. Sowohl Mola Lamine Khan als auch Joschka Labinsky scheiterten am Keeper. „Wir hätten noch eine Stunde spielen können und es wäre kein Tor für uns gefallen“, meinte ein enttäuschter Gerrit ­Becker nach dem vollauf missglückten ­Revanchevorhaben.