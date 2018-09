Im Vierer ohne Steuerfrau wurde die VRV-Ruderin Rieke Wens in diesem Jahr Dritte bei den deutschen A-Junioren-Meisterschaften in Köln – nun beendet sie ihre Karriere. (VRV)

Vegesack. Rieke Wens verabschiedete sich vom Leistungssport. Die 18-Jährige vom Vegesacker Ruderverein begann 2012 beim VRV im Kinderbereich ihre sportliche Karriere, weil auch ihr Bruder Jannis in diesem Verein im Einsatz war – und wurde vom Trainerstab anschließend auch komplett ausgebildet. Zu diesem Zeitpunkt war die Vegesackerin bereits bei den deutschen Meisterschaften mit von der Partie.

Im folgenden B-Jugend-Bereich startete die erfolgreiche VRV-Akteurin dann gemeinsam mit ihrer Teamkollegin Pia Lüße. „Im zweiten Jahr konnte sich Rieke Wens mit Pia Lüße bei den deutschen Titelkämpfen bereits die Silbermedaille sichern“, sagte der Trainer Peter Hermes. Im vergangenen Jahr war Rieke Wens im Doppelzweier unterwegs und in dieser Ruder-Saison „wieder mit Pia Lüße im Zweier. Im Vierer ohne Steuerfrau wurden die beiden in dieser zurückliegenden Saison auch wieder Dritte bei den deutschen A-Junioren-Meisterschaften in Köln“, äußerte sich Peter Hermes, der Rieke Wens übrigens nicht überreden konnte, weiterzufahren.

Zeitlich sehr eingespannt

„Sie ist zeitlich doch sehr eingespannt und Rieke müsste dann im nächsten Jahr auch schon bei den Senioren im U23-Bereich starten. Vielleicht kehrt sie ja irgendwann zu uns wieder zurück. Da muss man einfach sehen, was noch so bei Rieke passiert“, berichtete Peter Hermes.

Eigentlich befindet sich Rieke Wens doch im besten Ruder-Alter, dennoch zog die Vegesackerin nun die Handbremse. „Ich möchte mich auf mein Abitur konzentrieren, um mir den Wunsch zu erfüllen in einen medizinischen Beruf arbeiten zu können. Der Ruder-Leistungssport nimmt doch insgesamt sehr viel Zeit und Kraft in Anspruch, sodass ich in den vergangenen Jahren auch wenig Zeit für Freunde, Familie und Freizeit hatte. Dies möchte ich jetzt umso intensiver nachholen. Außerdem steuerten bei mir gesundheitliche Probleme, wie Rückenschmerzen einen großen Teil zu meiner Entscheidung bei“, äußerte sich die Nordbremerin in Sachen Zukunftsplanung.

Unterstützung zugesagt

Da sich Rieke Wens dem Rudersport immer noch sehr verbunden fühlt, möchte sie in ihrer Freizeit mit der Zweier-Partnerin Pia Lüße den Sport weiter ausüben. „Des Weiteren habe ich vor, beim Vegesacker Ruderverein die Kindertrainer beim Training der Jugend zu unterstützen. Der dritte Platz bei den diesjährigen A-Junioren-Meisterschaften war doch ein sehr zufriedenstellender Abschluss, mit dem ich meine Ruderkarriere genugtuend beenden konnte“, meinte Wens, die nun auf ein sehr intensiv geführtes Hobby zurückblickt.

„In den Leistungssport-Jahren habe ich jeden Tag trainiert, manchmal zwei Trainingseinheiten am Tag. Eine Einheit auf dem Wasser ging dann rund 90 Minuten lang. Danach fanden noch Stabilisations-Übungen statt. In der Woche haben wir uns auch mit Gewichtstraining mit Hanteln beschäftigt. Das dauerte etwas länger. Im Moment bin ich nun ungefähr nur noch dreimal die Woche im Verein, auch um die Kinder zu trainieren. Ich mache nun auch viel Sport außerhalb des Vereins“, freut sich Rieke Wens auf eine andere Wochengestaltung.

Weitere Informationen

Die deutschen Meisterschaften liegen inzwischen schon wieder vier Monate zurück, für die VRV-Ruderin Pia Lüsse ist die Saison allerdings immer noch nicht vorbei. Durch ihre guten Saisonleistungen wurde sie von der Bundestrainerin in den U19-Kader berufen, die auf dem Baltic Cup in Kruszwica (Polen) starten. Der Baltic Cup dient der Bundestrainerin zur Sichtung der potenziellen Sportler für die Nationalmannschaft des kommenden Jahres. Zu den teilnehmenden Ländern gehören Weißrussland, Dänemark, Estland, Finnland, Deutschland, Lettland, Litauen, Norwegen, Schweden, Russland und Polen. Da Pia Lüsse bei den nominierten Sportlerinnen unter den Top drei rangiert, wird sie im Zweier ohne Steuerfrau starten, zusammen mit Charlotte Hoffmann vom Verdener Ruderverein. Am Sonnabend geht es für das deutsche Duo gegen die internationale Konkurrenz über die gewohnten 2000 Meter. Am Sonntag wird dann noch einmal ein Rennen über 500 Meter bestritten. OSH