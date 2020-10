Schießt beim Blumenthaler SV die Elfmeter: Torjäger und Kapitän Kilian Lammers (vorn), der aus Solingen zurückgekehrt ist. (GÜNTER BUCK)

Kilian Lammers ist wieder da – und wie. Der nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann in Solingen vor einigen Wochen zum Fußball-Bremen-Ligisten Blumenthaler SV zurückgekehrte 25-Jährige macht nämlich das, was man sich am Burgwall erhofft hatte: Er schießt beziehungsweise köpft Tore am Fließband. In den bisherigen sechs Punktspielen hat er acht Treffer erzielt, zwei davon per Strafstoß. Die persönliche Ausbeute des 1,99-Meter-Mannes, der keinem Zweikampf aus dem Wege geht, liest sich allerdings erfolgreicher als die des Teams. Mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen ist der BSV Tabellenachter.

Eine Zwischenbilanz, die Kilian Lammers nicht wundert: „Wir sind im Soll, sind jung, lernen stetig dazu und wollen langfristig Erfolg haben.“ Allerdings räumt er auch ein, dass die gute Leistung im erst im Elfmeterschießen verlorenen Lotto-Pokal-Finale gegen den FC Oberneuland bei einigen gewisse Erwartungen geweckt habe, vielleicht schon diese Saison oben mitzuspielen.

Ein Ziel, das er für die kommenden Jahre allerdings ins Auge fasst. Schließlich sei er nicht gekommen, um schon bald wieder zu gehen. Mit routinierten Mitspielern von früher (Tim Pendzich, Malte Tietze, Dominik Willkomm, Bo Weishaupt), neun 2001er und hungrigen Neuzugängen soll wieder „etwas Großes“ am Burgwall entstehen.

Drei prägende Herren-Jahre

Etwas Großes hatte er an dieser Stätte nämlich schon erlebt, auch wenn ihm ein Titel in der Liga oder Pokal verwehrt blieb. Denn unter Trainer „Mitch“ Kniat verbrachte er von 2014 bis 2017 drei prägende Herren-Jahre am Burgwall, an denen die Schwergewichte der Liga herausgefordert wurden. In 73 Bremen-Liga-Partien erzielte Lammers damals 39 Treffer. Diese drei Herrenjahre und die beiden Spielzeiten zuvor in der A-Junioren-Regionalliga bewegten ihn dazu, nach seiner Ausbildung zum Blumenthaler SV zurückzukehren. „Wenn man sich wohl fühlt, wechselt man nicht einfach irgendwo anders hin. Außerdem wird beim BSV gut gearbeitet“, erklärt Kilian Lammers, der seinerzeit von A-Junioren-Trainer Marcel Kulesha vom ATSV Sebaldsbrück zum BSV geholt wurde.

Zurück nach Bremen ist der 25-Jährige nach abgeschlossener Berufsausbildung allerdings in erster Linie gekehrt, um wieder Nahe bei seiner Familie zu sein. Vor drei Jahren hatte er raus aus Bremen wollen, um auf eigenen Füßen zu stehen. Jetzt kehrte er mit seiner Lebensgefährtin und der anderthalbjährigen Tochter Emilia wieder ins familiäre Umfeld in Oberneuland zurück.

Eine Rückkehr, die bestens ins neue Konzept des BSV passt, der auf den eigenen Nachwuchs und Spieler mit implizierten BSV-Gen setzt. Eine Rückkehr, die dem BSV enorm weiterhilft, Torjäger sind begehrt und – spielt nicht gerade die Verbundenheit eine Rolle – schwer finanzierbar. Lammers ist zudem ein Rückkehrer, der gereift ist. „In der Landesliga in NRW wird anderer Fußball als in der Bremen-Liga gespielt. Da gibt es kein Spiel, das 8:0 endet. Da muss man in jeder Partie 100 Prozent geben, alle Teams haben eine hohe Qualität“, beschreibt er die vergangenen beiden Spielzeiten und sagt, dass ihm diese Zeit fußballerisch viel gebracht habe.

Nun bringt sie dem Blumenthaler SV etwas. Beim 3:0 gegen Habenhausen hat er zweimal, gegen LTS (1:1), TuS Komet Arsten (1:2) und SC Borgfeld (2:2) jeweils einmal und gegen ESC Geestemünde (6:1) dreimal getroffen. Nur zuletzt beim 1:3 gegen den BSC Hastedt ging er leer aus. „Von den acht Toren hat Matze Tietze mir fünf für den Kopf aufgelegt“, will der Teamplayer seine Mannschaftskameraden keinesfalls unerwähnt lassen.

Was Kilian Lammers auf und neben den Platz mitbringt, hat Neu-Trainer Steffen Dieckermann schnell erkannt und ihn zu „meinem Capitano“ ernannt. „Er füllt die Rolle auf und neben dem Feld so aus, wie ich es mir vorstelle. Er ist ein absoluter Mannschafts-Typ“, sagt Dieckermann. „Er hat auf dem Platz eine unheimliche Präsenz, zieht durch die vielen Tore Aufmerksamkeit auf sich und schafft Räume für andere. Wenn Kilian in einen Zweikampf geht, muss man sich anschnallen“, beschreibt der BSV-Coach seinen verlängerten Arm, dessen Gardemaß und Robustheit (Lammers: „Federleichte 96 Kilo“) auch bei Defensiv-Standards in Anspruch nimmt. „Er ist einer unserer drei Türme“, fährt Dieckermann fort und verweist darauf, dass der BSV erst einen Treffer nach Standards (beim 1:3 in Hastedt) kassiert hat.

Den von Steffen Dieckermann ihm zugespielten Ball passt Kilian Lammers sauber zurück. „Ich bin natürlich glücklich, dass ich direkt zum Kapitän ernannt worden bin. Das ist ein Lob, ein Zeichen und bedeutet Wertschätzung“, meint der Torjäger, der seinen Coach als Kumpeltyp beschreibt, der menschlich top wäre. Und dass es in der Kabine auch mal lauter werden würde, sei auch in Ordnung. Kilian Lammers ist aber nicht nur froh über das Vertrauen des Trainers: „Ich habe auch das Vertrauen der Mannschaft. Ich schieße die Elfmeter. Ich bin der Strafraumspieler, der die Tore macht. Das ist mein Job.“

Diesem Job will er auch an diesem Sonnabend nachgehen, wenn der BSV um 13.15 Uhr die SV Hemelingen am Burgwall empfängt. Während Kilian Lammers am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Saison nicht getroffen hatte, rückte Mirko Jankowski in den Fokus. Der spielt für Hemelingen und erzielte binnen weniger Tage beim 7:1 gegen Vatan und beim 5:3 gegen Borgfeld zweimal vier Treffer. Die Zuschauer am Burgwall dürfen also gespannt darauf sein, wer das Spiel und wer das Torjägerduell für sich entscheidet.