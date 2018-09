Den "Schwäne"-Akteur Helge Rohdenburg (mit Ball, hier im Spiel gegen SGBO) bekam das HVH-Team nicht in den Griff. (Christian Kosak)

Bremen-Nord. „ Beim 40:24-Auswärtssieg der Nordbremer in der Handball-Bremenliga der Männer war davon nun aber nichts mehr zu spüren. Die HSG Schwanewede/Neuenkirchen III eröffnete die Saison mit einem 30:22-Erfolg über die HSG Vegesack/Hammersbeck.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III – HSG Vegesack/Hammersbeck 30:22 (13:11): „Wir sind sehr glücklich über den Sieg. Nach intensivem Training der vergangenen Wochen sind einige Veränderungen zu erkennen“, teilte Schwanewedes Spielertrainer René Tants mit. „Klar war aber auch einer der alten Hasen, Helge Rohdenburg, nicht unbeteiligt am Sieg. Aber die beste Entwicklung zeigte Ole Ohlandt im Rückraum“, erklärte Tants. Er war zudem begeistert über die Darbietung seines Schlussmanns Jendrik Schumann. „Jendrik war in den entscheidenden Momenten da, als es kritisch wurde“, freute sich der Übungsleiter. Björn Przygoda, der seine Handballschuhe eigentlich schon an den Nagel gehängt hatte, wurde beim Gast noch einmal reaktiviert. Alleine auf der Position zwischen den Pfosten mangelte es nicht an Personal. Drei Torhüter gehörten dem Kader an – die im letzten Jahr begonnene Umschulung von Jascha Springer zum Bollwerk im Abwehr-Mittelblock sowie zum Kreisläufer wurde fortgesetzt. Im HVH-Tor begann Jan Schulz, der nach 40 Minuten von Bastian Preuß abgelöst wurde.

André Röse holte beim 3:2 die erste und einzige Führung für die Gäste heraus. Die erhoffte Wende nach der Pause blieb aus. „Schwanewede besitzt eine gute Mischung aus jugendlicher Frische und viel Erfahrung. Der Gegner war auf mehreren Positionen einen Tick stärker besetzt, wirkte in vielen Situationen cleverer und ideenreicher und ging ausgebuffter zu Werke“, lobte Vegesacks Karl Nareyka, der Vater des verhinderten Niklas Nareyka, den Gegner. Zumindest kämpferisch sei den Nordbremern nichts vorzuwerfen gewesen. Helge Rohdenburg bekam die HVH-Deckung aber zu keinem Zeitpunkt in den Griff.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Schumann; Rohdenburg (10), Garstka (3), Ohlandt (5), Dörjes (1), Schäfer, Tants (2/1), Eggers, Blendermann (2), Müller (2), Becker (5).

HSG Vegesack/Hammersbeck: Schulz, Preuß; Gramberg (6/3), Woelke, Springer, Przygoda, Arfmann-Knübel (1), Lisson (1), Grundmann (1), Sobota (1), Fasse (7/1), Röse (5).

VSK Osterholz-Scharmbeck – SV Grambke-Oslebshausen II 24:40 (11:19): Die Gäste mussten auf ein paar Leistungsträger verzichten, profitierten aber auch davon, dass der VSK mit einem Feldspieler im Tor, Kolja Dunkelberg, auflief. Die Gastgeber vermochten die Partie nur bis zum 7:7 (15.) ausgeglichen zu gestalten. Dann zog der Vizemeister auf 12:7 davon.

„Da war die Gegenwehr des VSK bereits erloschen“, berichtete Jörg Rutenberg. Für den Gast gab es ein Wiedersehen mit Phillip Elflein. Der Kreisläufer war vor der Saison in die Kreisstadt gewechselt. Dieser war in den ersten Minuten zweimal erfolgreich. In der Folgezeit trafen bei der Heim-Sieben aber fast nur noch die beiden Haupttorschützen Clemens Böschen (9) und Daniel Schütte (7) ins Netz. „Dennoch hatten wir das Match gut im Griff“ (Rutenberg). Dieser lobte seine Aushilfe aus der Ersten, Pascal Hinrichs, Torwart Daniel Schimske sowie Linksaußen Sören Schmidt.

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske, Süß; Schmidt (8), Lange (3), Pascal Hinrichs (10), Wendt (9/4), Humann, Stegemann (1), Pfeiffer (4), Metzscher (1), Friedrich, Hellmann (4).