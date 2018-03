Der SVGO-Akteur Jonas Pfeiffer (mit Ball) kann hier in der siegreichen Begegnung gegen den TV Lilienthal abziehen. (Christian Kosak)

Bremen-Nord/Schwanewede. Der 23:22-Erfolg beim Lokalrivalen HSG Schwanewede/Neuenkirchen III bedeutete bereits das siebte Match in Folge ohne Niederlage – bei sechs Erfolgen. Auch der SV Werder Bremen hat gerade einen Lauf. Dies bekam die HSG Vegesack/Hammersbeck bei ihrer 17:27-Heimniederlage zu spüren (17:27). In ganz anderen Gefilden befindet sich der SV Grambke-­Oslebshausen II, der das Verfolgerduell mit dem Dritten TV Lilienthal mit 23:19 zu seinen Gunsten entschied.



HSG Schwanewede/Neuenkirchen III – SV Grambke-Oslebshausen III 22:23 (11:11): Die „Schwäne“ starteten mit einer 6:3-Führung furios in das Nachbarschaftsduell (13.). „Aus meiner Sicht waren wir auch die klar bessere Mannschaft. Doch durch viele Fehlwürfe hat es leider nicht gereicht“, resümierte HSG-Spielertrainer René Tants. Er selbst bedauerte vor allem, dass er knapp zwei Minuten vor Schluss einen Sieben­meter nicht im gegnerischen Gehäuse unterzubringen vermochte. Thorin Helfers holte den ­Anschlusstreffer zum 22:23 jedoch 51 Sekunden vor dem Spielende nach. Dennoch langte es nicht mehr zum angestrebten ­Unentschieden.

„Was der Mannschaft aber trotz der Niederlage guttat, ist, dass der langzeitverletzte Helge Rohdenburg nach neun Monaten wieder auf dem Platz stand“, stellte Tants fest. Der Coach freute sich zudem darüber, dass mit Michael Wallrabe ein Spieler sein Team derzeit unterstützt, der seine Karriere eigentlich bereits beendet hatte.

„Schwanewede III ist besser aus den Startlöchern gekommen, sodass wir bis zum 9:9 durch Sven Pahler in der 28. Minute immer einem knappen Rückstand hinterhergelaufen sind“, berichtete SVGO-III-Spielertrainer Simon Belis. Gerade in der Abwehr habe sein Team am Anfang keinen Zugriff bekommen. „Jannis Walther hat uns mit einigen guten Paraden im Spiel gehalten, sodass wir zur Halbzeitpause das 11:11 erzielen konnten“, so Belis.

In der zweiten Hälfte klappte der Start dann besser. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel eilten die Nordbremer mit vier Toren davon. „In der Schlussphase waren dann Parallelen zu unserem Remis im Vege­sack-Spiel zu erkennen“, sagte Simon ­Belis. Nach 58 Minuten sah Philipp Beckmann nach einem Foul bei einem Tempogegenstoß erneut die Rote Karte. Den fälligen Siebenmeter von René Tants wehrte Jean-Luc Logemann mit seiner einzigen Aktion an diesem Tage ab. „Eine Minute vor Schluss hätten wir den Sack zumachen können, konnten den letzten Angriff aber nicht erfolgreich abschließen“, bedauerte Belis. So kamen die Gastgeber beim Stand von 22:23 noch einmal an den Ball (59.). Den Wurf von Helge Rohdenburg aus etwa zehn Metern Entfernung blockte Christian Michael aber und rettete so die beiden Punkte. „Helge versuchte drei Sekunden vor Ultimo leider vergeblich, noch ein Unentschieden herauszuholen“, bedauerte René Tants.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen III: Krüger; Helfers (6), Rohdenburg (5), Ohlandt (1), Eggers, Dörjes (1), Wischhusen (3), Pomorski, Tants (2/1), Voller, Siemer, Wallrabe (2), Schweers, Evers (2/1).

SV Grambke-Oslebshausen III: Logemann, Walther; Koza, Dietze, Pahler (3), Haupt (3/1), Belis (4), Dunker (8), Siuts (2), Beckmann (3/1).



SV Grambke-Oslebshausen II – TV Lilienthal 23:19 (10:8): „Man hat nicht viel davon gesehen, dass hier der Zweite gegen den Dritten spielte. Es war ein von beiden Seiten sehr fahriges Spiel“, stellte SVGO-II-Trainer Jörg Rutenberg fest. Auch wenn sein Team nur 19 Gegentreffer hinnehmen musste, sei er vor allem mit der Abwehrleistung nicht zufrieden gewesen. „Wir haben dabei vor allem die von außen einlaufenden Lilienthaler nicht gut verteidigt“, kritisierte Rutenberg. Er bemängelte auch die fehlende Bewegung in der Defensive. Dass insgesamt so wenige Tore zu verzeichnen waren, habe in erster Linie an den Torleuten gelegen, so der Coach. „Daniel Schimske hat bei uns im Tor wieder eine gute Leistung geboten“, betonte Jörg Rutenberg.

Nach 17 Minuten führten die Gastgeber mit 6:2 und schienen einem souveränen Sieg entgegenzustreben. Doch dann verkürzte der Gast auf 7:8. Nach dem Seitentausch zog der Favorit auf 17:12 davon. Doch erneut kamen die Gäste wieder bis auf drei Treffer heran. Als Jonas Pfeiffer das Tor zum 22:17 für den Zweiten erzielte (59.), stand der Erfolg fest.

SV Grambke-Oslebshausen II: Schimske, Lönnecker; Lange (2), Allerheiligen, Stellmascek, Wendt (7/7), Humann (2), Stegemann (2), Pfeiffer (7), Metzscher, Elflein (1), Gerber (2).⇒

HSG Vegesack/Hammersbeck – SV Werder Bremen 17:27 (7:14): „Werder kam in den ersten Minuten zu einfachen Toren über den Kreis und über die halbrechte Position“, informierte HSG-Coach Rolf Wieduwilt. ­Darauf habe sich seine Mannschaft in der Folgezeit aber gut eingestellt, sodass die ­Abwehr zusammen mit einem stark haltenden Torwart „Flipper“ Jan Schulz nur noch wenige Chancen zuließ. „Wesentlich mehr Probleme zeigten sich bei uns im eigenen Angriffsspiel. Wir konnten nur viel zu selten die gut aufgestellte 6:0-Abwehr des Gegners in Schwierigkeiten bringen“, sagte Wieduwilt. Es habe einfach an der nötigen Durchschlagskraft gefehlt, obwohl bei allen Spielern der Einsatz stimmte. „Daraus resul­tierend erzielten wir nur 17 Treffer und fingen uns viele Kontertore ein“, sagte Wieduwilt. Er muss für den Rest der Saison auf seinen Topwerfer Jan Fasse verzichten, der einen längerfristigen Marineeinsatz ausübt. Ohne Fasse gerieten die Gastgeber nach zwölf Minuten bereits mit 1:7 ins Hintertreffen. Erst dann berappelte sich der Liganeuling ein wenig.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Schulz, Springer, Preuß; Nareyka (6), Gramberg (3/1), Woelke, Przygoda (1), Arfmann-Knübel, Lisson, Grundmann (3), Schiewe (2), Fahsing (2), Röse.