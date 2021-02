Marena Dankwardt vom RC General Rosenberg erreichte beim L-Springen im Rahmen des Late-Entry-Springturniers Rang drei. (Christian Kosak)

Ohne Fehler und in einer Zeit von 53,71 Sekunden belegte die 18-Jährige Rang drei in der zweiten Abteilung. Die Prüfung wurde nach Abschluss des Wettbewerbs nach Leistung geteilt.

Stephanie Böhe vom Pferdezucht und RV Luhmühlen erreichte als beste Teilnehmerin auf Granate P (0/50,20) Position eins in der ersten Abteilung. Im L-Punktespringen verpasste Schwanewedes Marena Dankwardt auf ihrer neunjährigen Hannoveraner Stute Sejana K mit 65 Punkten in 57,92 Sekunden als Vierte der zweiten Abteilung nur um Haaresbreite einen Podiumsplatz. Die Bereiterin von Dietrich Kusserow heimste aber dennoch eine weitere Schleife ein. Stephan Dubsky vom RV Aller-Weser setzte sich auf Perle mit 65 Zählern in einer Zeit von 53,28 Sekunden in der ersten Abteilung dieser Prüfung durch. Als beste Starterin aller 65 Kombinationen aus Pferd und Reitern entpuppte sich jedoch Jona Lenja Korries vom RV Rehagen-Hamburg auf Voll Süß mit 65 Punkten in 52,67 Sekunden. Auf Quintesse musste sich Marena Dankwardt mit 54 Zählern in 82,70 Sekunden mit Rang 42 begnügen. Auch ihre Klubkollegin Josephine Seemann verfehlte auf ihrem zwölfjährigen Hannoveraner Wallach Graf Grande O (24/60,29) auf Platz 56 eine Schleife.

Fynn Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude hat währenddessen beim Springturnier des RFV Holle-Wüsting im Rahmen der Urban-ClassX-Serie mit einigen starken Platzierungen aufgewartet. So erklomm der Ritterhuder auf seinem zehnjährigen Hannoveraner Wallach Cool Edition als Dritter das Podest im S-Springen.

Fynn Müller-Rulfs und Cool Edition bildeten eines von insgesamt nur sechs Kombinationen aus Pferd und Reitern, die ohne Strafpunkte in dieser Prüfung auskamen. In seiner Zeit von 76,34 Sekunden musste Müller-Rulfs am Ende nur dem Sieger Mario Stevens vom RFV Lastrup auf Baloubet (0/66,76) sowie dessen Klubkollegen Heinrich Richter auf Acota M (0/74,98) den Vortritt lassen.

Für seinen dritten Platz nahm Fynn Müller-Rulfs immerhin noch ein Preisgeld in Höhe von 125 Euro entgegen. „Weil mein Schimmel vorher schon im M**-Springen gut gesprungen war, bin ich mit einem guten Gefühl ins S-Springen gegangen und konnte auch ein höheres Tempo mit ihm reiten“, teilte der 22-Jährige mit. So ganz sicher könne man sich aber im Springsport nie sein. „Viele Kleinigkeiten entscheiden hier über Erfolg und Misserfolg“, sagte der Sohn von Züchter Henning Müller-Rulfs.

Zwei Schleifen sammelte Fynn Müller-Rulfs im M**-Springen ein. Diese Prüfung mit 40 Paaren (Pferd/Reiter) wurde nach Leistung geteilt. Dabei beanspruchte Müller-Rulfs sowohl auf seiner siebenjährigen Hannoveraner Stute Catalonia als auch auf Cool Edition Position sieben in den beiden Abteilungen. Er leistete sich jeweils einen Strafpunkt wegen einer leichten Zeitüberschreitung – erlaubt waren 74 Sekunden. Fynn Müller-Rulfs benötigte aber auf Catalonia 75,17 und auf Cool Edition 75,76 Sekunden. „Gerade auf Catalonia wollte ich kein erhöhtes Risiko gehen. Es war schließlich erst das zweite M**-Springen für meine Stute und das erste in der Halle. Da wollte ich sie erst an die neuen Höhen gewöhnen“, informierte der Student der Umwelttechnik. Dafür habe es Catalonia schon sehr gut gemacht. „Ob sie aber einmal das Niveau von Cool Edition erreicht, wird man erst in ein oder zwei Jahren sehen“, sagte Fynn Müller-Rulfs.

Die erstmals in dieser Wintersaison zu einer Turnierhalle umfunktionierte Halle auf einem landwirtschaftlichen Messegelände in Holle-Wüsting eigne sich auch sehr zum Springsport. „Durch die enorme Größe hat man fast das Gefühl, draußen zu reiten“, so Müller-Rulfs. Hannah-Michelle Wilken vom RFV Warendorf gewann als beste Teilnehmerin aller Starter auf Never Mind ohne Fehler in einer Zeit von 63,23 Sekunden die erste Abteilung des M**-Springens. Auch im einfachen M-Springen blieb Fynn Müller-Rulfs nicht ohne Schleife. Als Vierter der ersten Abteilung verpasste dieser auf Catalonia ohne Strafpunkte in einer Zeit von 59,97 Sekunden nur um rund eine Sekunde den erneuten Sprung auf das Siegertreppchen. Henrike-Sophie Boy vom RFV Hildesheim behauptete sich im M-Springen auf Saint Salima (0/50,89) in der ersten Abteilung.

Fynn Müller-Rulfs zeigte sich froh darüber, dass die Reithalle angesichts der Minusgrade im Freien gut beheizt war. „So mussten wir wenigstens nicht frieren“, erklärte der Student. Auch der in einem Zelt befindliche Abreiteplatz sei über ein Lüftungsrohr aus der benachbarten Biogasanlage ausreichend mit der Abwärme beheizt worden. „So war es sehr angenehm zu reiten“, meinte Fynn Müller-Rulfs.

Wie bereits im Vorfeld befürchtet, erhöhten sich die Einschränkungen beim RFV Holle-Wüsting noch einmal zusätzlich. So wurden die Prüfungen für Amateurreiter, die keine wirtschaftlichen Interessen mit ihrem Sport verbinden, kurzfristig gestrichen. „Es wurde in Absprache mit dem zuständigen Ministerium ein neues Konzept erstellt“, berichtete Fynn Müller-Rulfs. Weil der Student ebenso wie sein Bruder Eric Müller-Rulfs stundenweise im Zuchtbetrieb seines Onkels Carsten Müller-Rulfs arbeitet, gilt der 22-Jährige als Profi, der weiterhin an solchen Turnieren teilnehmen darf. „Man muss deshalb aber kein hauptberuflicher Reiter sein“, ergänzte Fynn Müller-Rulfs.

Der gesamte Sonntag wurde übrigens im Zuge der Neuregelung gestrichen – auch am Freitag fielen Prüfungen weg. Fynn Müller-Rulfs möchte nun auch am nächsten Wochenende ebenso wie sein Bruder Eric Müller-Rulfs beim RFV Holle-Wüsting an den Start gehen, wenn die Urban-ClassX-Serie fortgesetzt wird.