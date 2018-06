Lesums Bayram Özkul fühlt sich der Traineraufgabe gewachsen. (Christian Kosak)

Lesum. Es gibt nichts zu beschönigen, die Rückblende auf die Kicker des TSV Lesum-Burgdamm lässt sich so auf den Punkt bringen: Die abgelaufene Landesliga-Saison war für die Heidberger eine Spielzeit mit Schrecken. Sie wollen nicht noch ein zweites Mal in der Schlussphase einer Serie so durchgerüttelt werden und um den Klassenerhalt bangen müssen. Deshalb mussten Veränderungen her, die wesentliche Personalie für den Posten des Trainers ist mit Bayram Özkul bereits geklärt. Mit ihm sollen endlich wieder besser Zeiten am Heidberg einkehren.

Kann er die Hoffnungen der Nordbremer erfüllen oder ist seine Verpflichtung möglicherweise doch ein kleines Wagnis? Ohne Frage, Özkul verfügt über fußballerische Kenntnisse, aber reicht das auch, um eine Mannschaft erfolgreich zu trainieren? Erfahrungen als Übungsleiter hat er noch nicht. Lesum ist seine erste Station, noch nie hatte er von der Trainerbank aus das Sagen.

Für die Verantwortlichen im Verein stellt dieses vermeintliche Manko allerdings kein Hindernis dar. Der 44-Jährige genießt vollstes Vertrauen, auch von Ex-Coach Gino Shabani. „Bayram hat viele Jahre für den TSV Lesum-Burgdamm gespielt und weiß, wie der Verein funktioniert. Zusammen mit dem Vorstand haben wir nach der besten Lösung gesucht und sie mit Bayram gefunden“, verriet Shabani, der weiterhin als Manager im Hintergrund dem Landesligisten erhalten bleiben wird.

Sechs Jahre coachte er zusammen mit Michael Burghardt den TSV, damals formten sie aus einem, so Shabani „zurückgelassenen Scherbenhaufen“ eine richtige Einheit. Mit vielen neuen Spielern gelang ihnen nach drei Jahren der Aufstieg zurück in die zweithöchste Spielklasse Bremens. In der Landesliga konnten sie sich etablieren und weitestgehend behaupten. Doch in dieser Serie kam dann der Einbruch, und die Rettung erst auf der Schlussgeraden.

Wenig Grund zum Jubeln

Spieler, Trainer, Funktionäre und Fans vom TSV Lesum-Burgdamm hatten in der Rückrunde der Landesliga Bremen wenig Grund zum Jubeln. Nach einer soliden Hinrunde folgte plötzlich der unerwartete Absturz. Sie holten nur drei von möglichen 45 Punkten, das Torverhältnis von -70 war fast schon beschämend, alles in allem eine echte Horrorbilanz. Die desolate Situation hatte aber auch ihre Gründe: Die Nordbremer wurden regelrecht vom Verletzungspech verfolgt, immer wieder brachen neue Hiobsbotschaften über sie herein und in der Tabelle wurden sie weiter nach unten durchgereicht.

Der Kader dünnte von Woche zu Woche immer mehr aus, Trainer Gino Shabani konnte kaum noch ein schlagkräftiges Team zusammenstellen. Das erste Herrenteam zeigte Auflösungserscheinungen, sie konnten eigentlich nur von Woche zu Woche planen. Viele Spieler nahmen ihre Aufgabe aber auch nicht ernst genug, sie ließen es an der Verlässlichkeit mangeln.

Am Ende hätten sie ohne die Hilfe aus der Altherren-Mannschaft nicht weiter am Spielbetrieb teilnehmen können. „So ein Jahr habe ich noch nie erlebt. Wir hatten plötzlich jede Menge Langzeitverletzte und Spieler, die berufsbedingt passen mussten. Manche haben uns aber auch einfach im Stich gelassen und blieben grundlos fern“, erinnert sich Shabani an die schwierigste Zeit seiner bisherigen Trainer-Laufbahn.

Der TSV Lesum-Burgdamm will sich jetzt aber nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen, der Blick soll nach vorn gerichtet werden. Sie haben längst neue Ansprüchen formuliert und sich Ziele gesetzt.

Und da kommt Trainer Bayram Özkul ins Spiel. Der neue Mann an der Seitenlinie ist schon lange als Spieler in der Bremer Fußball-Szene aktiv und vielen auch bekannt. Doch erst mit seinem Wechsel im Winter zur Ü32 der Heidberger ist er so richtig zurück in den Fokus der Lesumer-Verantwortlichen gerückt.

„Ich habe keine Sekunde gezögert, als ich das Angebot bekommen habe, den Trainerposten komplett zu übernehmen. Ich fühle mich der Aufgabe gewachsen und freue mich jetzt auf ein neues Kapitel“, so Özkul, der das Fußballspielen Mitte der 80-Jahre bei der SG Marßel erlernte. In seinem Jugendverein absolvierte er auch seine erste Saison im Herrenbereich. Von dort aus wechselte er dann mit 19 Jahren zum damaligen Kreisligisten SV Türkspor, mit dem er bis in die damalige Verbandsliga aufsteigen konnte. 2004 schloss er sich dann für drei Jahre dem TSV Lesum-Burgdamm an, ehe er 2007 zurück zum SVT kehrte.

Ab Juli 2018 soll für Bayram Özkul nun das neue Abenteuer beim TSV Lesum-Burgdamm starten. Doch bis dahin wartet noch jede Menge Arbeit auf den neuen Cheftrainer der Nordbremer. Noch längst steht nicht fest, wer auch in der kommenden Saison das Trikot der Rot-Weißen überstreifen wird. „Ich hoffe, dass uns der große Kern erhalten bleibt. Dafür muss ich aber noch den einen oder anderen Spieler zum Bleiben bewegen. Mein Ziel ist es, wieder eine richtige Mannschaft zu bilden. Der Zusammenhalt und Spaßfaktor ist mir sehr wichtig. Wenn sich alle wohlfühlen, dann kommt der Erfolg von ganz allein“, so Özkul. Sollte ihm dieses Vorhaben tatsächlich gelingen, würde sich beim TSV Lesum-Burgdamm auch wieder Zufriedenheit breitmachen.