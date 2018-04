Jeremy Rostowski (rechts, hier gegen JFV Bremerhaven) musste mit dem BSV eine schmerzliche 1:6-Auswärtsniederlage hinnehmen. (fr)

Blumenthal. Die Fußball-A-Junioren des Blumenthaler SV mussten im Kampf gegen den Abstieg aus der Regionalliga Nord einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Im Spiel bei einem direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt, FC Eintracht Norderstedt, setzte es auf Kunstrasen eine deutliche 1:6-Schlappe. „Mir hat die Bissigkeit gefehlt“, stellte BSV-Trainer Carsten Herbst fest. Die Gäste hatten aber auch mit großen personellen Problemen zu kämpfen.

Avni-Serdar Güngör musste weiterhin verletzt passen. Adrian Vukmirovic fehlte zudem aus privaten Gründen. Henning Prüße hatte wegen einer Grippe die ganze Woche über nicht trainiert und stand deshalb ebenso wie Tom-Justin Albrecht, der in der Nacht vor dem Spiel eine Magen-Darm-Infektion erlitt, nicht zur Verfügung. „Die erste Halbzeit konnten wir noch ausgeglichen gestalten. Es gab Chancen auf beiden Seiten“, ließ Carsten Herbst wissen. Jeremy-Shan Rostowski hätte den Gast auch nach 19 Minuten in Führung bringen können.

Anstatt mit links abzuziehen, zögerte Rostowski jedoch zu lange, sodass die Möglichkeit ohne Ergebnis verpuffte. Beim 1:0 für die Gastgeber nach knapp einer halben Stunde ließen sich die Blau-Roten dann ein wenig überrumpeln. Die Hausherren schwärmten nach einem Ballgewinn im Mittelfeld gleich mit mehreren Akteuren aus. „Da fehlte uns die Geschwindigkeit in der Rückwärtsbewegung“, sagte Herbst. Die Norderstedter überliefen die linke Abwehrseite der Gäste und tauchten dann in Überzahl vor BSV-Keeper Roy Schleinecke auf. „Da konnten sich die Norderstedter praktisch aussuchen, wer das Tor macht“, teilte Carsten Herbst mit. Per Fallrückzieher verpasste Jan-Luca Warm noch vor dem Pausentee die Chance zum 1:1. Der Ball strich dabei knapp über die Querlatte hinweg (40.).

„Unser Gegner hat immer wieder gut auf seinen Zehner Kastriot Alija gespielt, der für viel Unruhe sorgte“, sagte Herbst. Als der bereits verwarnte Cherno Baldeh von Referee Torben Dwinger angezählt wurde, machte sich Ben Starke bereit, ihn zu ersetzen. „Wir haben nur noch auf eine Unterbrechung gewartet, um zu wechseln“, berichtete Herbst. Die nächste Unterbrechung war dann aber schon das Foul von Baldeh, mit dem er den Elfmeter verursachte, den Malcom-Maxim Petersen zur Vorentscheidung verwertete (55.). Cherno Baldeh flog für das Foulspiel zudem mit der Ampelkarte vom Feld. „Damit war auch die Einwechslung von Starke hinfällig“, fügte Herbst an.

Mahdi Matar zielte kurz darauf knapp vorbei und verfehlte so das mögliche 1:2. Nach 63 Minuten erhöhte Karim Ay auf 3:0. „Dann hat mein Sohn Fabian seine Mitspieler daran erinnert, dass wir auch bereits beim TuS Komet Arsten ein 0:3 aufgeholt haben“, sagte Carsten Herbst. Mahdi Matar leitete auch mit seinem 1:3 zunächst eine vermeintliche Aufholjagd ein. Nach einem zu kurz abgewehrten Eckball von Alexander Koscheck jagte Matar das Spielgerät aus wenigen Metern in den Winkel.

Im Anschluss machten die Nordbremer hinten auf, um zum Anschlusstor zu kommen. Die dadurch entstandenen Räume nutzte FC-Spielgestalter Kastriot Alija noch zu einem lupenreinen Hattrick. „Roy Schleinecke hat noch zweimal gut im Eins-gegen-Eins gerettet, konnte aber bei den Gegentoren letztendlich auch nichts machen“, betonte Carsten Herbst.

Im Match gegen den Vierten JFV Calenberger Land am morgigen Dienstag um 14 Uhr setzt der BSV wieder auf seine Heimstärke. „Wir treffen auf eine spielstarke Mannschaft“, informierte Herbst. Henning Prüße, Adrian Vukmirovic und Tom-Justin Albrecht sollen ins Team zurückkehren. Dafür ist der Einsatz von Spielmacher Mahdi Matar (Leiste) fraglich und von Avni-Serdar Güngör sehr ungewiss. „Rasen liegt uns mehr als Kunstrasen“, sagte Herbst.