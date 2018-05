Mit einer Zeit von 52,41 Sekunden verpasste er die Qualifikation für die Europameisterschaften allerdings noch um rund vier Zehntelsekunden. Der ehemalige Läufer des TV Lilienthal ist erst vor Kurzem in die U20 gewechselt. Deshalb sind die Anforderungen für eine EM-Qualifikation auch höher. Im vergangenen Jahr hatte Schröder noch in der U18 startend den fünften Platz bei der EM in Tiflis belegt. In München gab Tom Schröder ohne Probleme den Ton an. Er verwies den Österreicher Tim Nemeth vom SVS Schwechat gleich um 2,16 Sekunden auf den zweiten Platz. Schröders Vorsprung auf den Dritten Michael Albrecht vom ULC Dornbirn in Österreich betrug sogar satte 4,17 Sekunden.