Thomas Schaaf (rechts) beobachtete das Spiel der BSV-Junioren. (nordphoto / Ewert)

Die gute Schiedsrichterarbeit zahlte sich für die SVG Berne aus. Der Fußball-Kreis Jade-Weser-Hunte belohnte den Verein aus der Wesermarsch mit einer Geldprämie von 300 Euro. Für fehlende Schiedsrichter in den Vereinen hatte der Kreis mit Beginn der Vorsaison eine Ausgleichsabgabe erhoben. Auf Beschluss des Vorstandes des Kreises Jade-Weser-Hunte erhalten die Klubs, die das Schiedsrichter-Soll erfüllen, einen Geldbetrag. „Das ist eine gute Geste“, kommentierte Spartenleiter Torsten Bruns (SVG Berne) den Vorstandsbeschluss des Neu-Kreises. Der Vereins-Schiedsrichterobmann Peter Schüler durfte den Preis in Empfang nehmen. Mit der Geldprämie sollen bei der SVG Berne, so Torsten Bruns, die Schiedsrichter besser ausgestattet werden. Als Verein aus der Wesermarsch erhielt der AT Rodenkirchen mit 350 Euro den höchsten Geldbetrag. RT



Hans-Jürgen Büse von der HSG Schwanewede/Neuenkirchen ist bei seinem Halbmarathon in der Hauptstadt von Costa Rica, San José, ins 45000 Zuschauer fassende Nationalstadion der Metropole eingelaufen. In einer Zeit von 2:54:13 Stunden belegte Büse auf der sehr anspruchsvollen Strecke den siebten Platz bei den Männern M65. Abenteuerlich wurde es dann für den 65-Jährigen beim 11. Moon-Run-Trail durch den Dschungel von Monteverde. Auf den ersten fünf Kilometern des 15-Kilometer-Wetbewerbs ging es dabei von 1350 auf 1850 Meter hoch. Runter war dann Rutschen angesagt, weil es viele Stunden zuvor geregnet hatte. „Ich habe mich dabei ein paar Male hingelegt und war nur froh, dass ich mir dabei nicht die Knochen gebrochen habe“, teilte der Routinier mit. Nach fünf Kilometern verließen die Starter dann den Dschungel. „Für diesen Teil habe ich alleine zwei Stunden gebraucht“, meinte Büse. Nach 3:33:24 Stunden überquerte er die Ziellinie auf Position 15 der Männer M65, der auch die Rundreise über die Insel mit einigen Vulkanen und Wasserfällen sehr genossen hat.



Prominent besucht war das Stadt-Derby der C-Junioren des Blumenthaler SV beim SV Werder Bremen in der Fußball-Regionalliga Nord. Den 4:1-Sieg der Grün-Weißen auf Platz 14 am Weserstadion sahen unter anderem Werders Ex-Profis Thomas Wolter und Christian Brand. „Ich möchte schon wissen, welche Spieler im nächsten Jahr zu mir hochkommen“, erklärte Bremens U17-Coach Christian Brand. Thomas Wolter war in seiner Eigenschaft als Sportlicher Leiter des Leistungszentrums vor Ort. „Die Blumenthaler haben es wie bereits im engen Hinspiel wieder sehr gut gemacht. Die haben schon ein paar gute Fußballer in ihren Reihen“, erklärte der frühere Nationalspieler. Die Nordbremer hätten den Herbstmeister trotz der Schlappe wie schon im Hinspiel wieder kräftig geärgert. „Deshalb war es auch ein sehr intensives Spiel“, betonte der 56-jährige Wolter, der auch das erste Aufeinandertreffen am Burgwall bereits gesehen hatte. Bei den Gastgebern habe er auch viele interessante Spieler für Werders U17 in der Bundesliga entdeckt.



Auch Werders früherer Meister-Coach Thomas Schaaf ließ sich den 4:1-Erfolg der C-Junioren der Grün-Weißen über den Blumenthaler SV nicht entgehen. „Beide Teams waren sehr engagiert. Weil beide Mannschaften weite Wege gegangen sind, war es für kein Team leicht, seine Linie beizubehalten“, kommentierte Thomas Schaaf das Nachbarschaftsduell. Viele Aktionen beider Formationen hätten eine gewünschte Klarheit verhindert. Werders Technischer Direktor war zuletzt als Co-Trainer unter Cheftrainer Konrad Fünfstück bei Werder II in der Regionalliga eingesprungen. „Ansonsten verspüre ich aber nicht den Drang, wieder als Trainer zu arbeiten“, betonte der Double-Sieger-Coach von 2004. Seine Aufgabe bei den Grün-Weißen sei es unter anderem, den Nachwuchs durchlässig für den Profibereich zu machen und Ansprechpartner für die verschiedenen Leistungsmannschaften zu sein. Dabei arbeitet der 58-Jährige wie bereits in den 2000er Jahren, als Thomas Wolter Trainer der zweiten Formation war, wieder eng mit seinem früheren Mitspieler zusammen. KH



20 Minuten hatten die Landesklasse-Handballerinnen des SV Grambke-Oslebshausen und des TS Woltmershausen auf den vorgesehenen Schiedsrichter gewartet. Der Schiri steckte jedoch auf der A27 im dicken Stau, weil neben der Sperrung der Lesumbrücke auch noch ein Unfall für ein Totalchaos auf den Straßen gesorgt hatte. Die Mannschaften einigten sich nach der langen Wartezeit auf zwei Schiedsrichterinnen aus Pusdorf, die überraschende 19:23-Heimpleite wollte der SVGO-Trainer Stephan Rix aber nicht auf die Gäste-Referees zurückführen. „Die waren okay“, sagte er. Der verkehrsgeplagte Unparteiische des HC Bremen traf in der zweiten Hälfte in der Halle in der Sperberstraße ein und schaute dem Spiel zu.



Für kräftige Nebengeräusche sorgte der 33:31-Auswärtssieg der HSG Schwanewede/Neuenkirchen in der Handball-Oberliga der Männer bei der HSG Delmenhorst. Der Gastgeber bescherte sich darüber, dass die „Schwäne“ eine Spielverlegung ablehnten, obwohl bei den Delmestädtern nach eigenen Angaben 70 Prozent der Spieler stark grippegeschwächt waren und nur mit 30 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit spielen konnten. „An den beiden mir angebotenen Ersatzterminen würden mir selbst mehrere Spieler fehlen“, erklärte der Schwaneweder Trainer Andreas Szwalkiewicz seine Ablehnung. Er selbst verlor über die Probleme in seinem Team kein Wort, obwohl ihm seit vielen Wochen gerade wichtige Rückraumspieler wie Marco Wilhelms, Tizian von Lien oder einige Male Marc Blum fehlten. Zwischendurch standen ihm sogar nur drei etatmäßige Rückraumspieler zur Verfügung. Am Montag vor dem Auftritt in Delmenhorst war bei den „Schwänen“ das Training aufgrund von einigen Erkrankungen im Team ausgefallen, am Donnerstag darauf fiel das Training durch einen Schlösserwechsel an den Türen der Trainingshalle komplett ins Wasser.



Apropos HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Der Traumstart der Oberliga-Männer in die Handball-Saison ist eigentlich noch besser, als er in der offiziellen Tabelle des Verbandes ausgewiesen wird. Bei Punktgleichheit zweier Teams entscheidet nämlich laut des Regelwerks des Bremer Handballverbandes eigentlich der direkte Vergleich über die Platzierung. Und den haben die „Schwäne“ gegen den aktuellen, punktgleichen Dritten aus Altjührden zu Hause mit 32:30 für sich entschieden. Da die Tabelle jedoch erst nach dem Abschluss aller Begegnungen nach dem direkten Vergleich dargestellt wird, steht die SG Altjührden aufgrund ihrer 53 mehr geworfenen Tore vor der HSG Schwanewede/Neuenkirchen. Beide Mannschaften gehen mit 16:8 Punkten in die Weihnachtspause. Der „Schwäne“-Trainer Andreas Szwalkiewicz ist mit dem starken Abschneiden des Aufsteigers auch so „sehr, sehr zufrieden.“ ELO