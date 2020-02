Johanna Meyer (von links), Meira Jeschke, Leonie Kiecol und Nelly Quinckardt vom RV Neuenkirchen landeten bei den Bezirksmeisterschaften bei den Schülerinnen auf Rang vier. (Christian Kosak)

Schwanewede. Mit dem Gewinn von acht Titeln war der ausrichtende RV Vorwärts Neuenkirchen erfolgreichster Verein bei den Bezirksmeisterschaften der Kunst- und Einradsportler. Die Nachbarn vom Radsport Niedersachsen Schwanewede holten sich in fünf Disziplinen jeweils die Goldmedaille.

Ihrer Favoritenrolle wurde Anna-Lena Meyer im Einer-Kunstradsport der Altersklasse U 11 vollauf gerecht. Die Sportlerin aus Neuenkirchen war mit der höchsten Kürpunktzahl auf die Wettkampffläche gegangen und präsentierte sich in sehr guter Form. Mit ausgefahrenen 29,18 Punkten holte sie sich mit deutlichem Vorsprung vor Hanna Bachmann (22,59) vom RV Achim eine persönliche Bestmarke und den Titel.

Etwas Pech hingegen hatte ihre Vereinskameradin Philina Deckert, denn sie verpasste um nur 0,3 Zähler den Sprung auf das Treppchen und wurde Vierte. Dennoch konnte auch Philina Deckert mit ihrem Auftritt sehr zufrieden sein, denn sie erzielte auch eine neue persönliche Bestleistung und verbesserte sich mit diesem guten Kürvortrag vom achten auf den vierten Platz. Marai Haltermann (RS Schwanewede) strahlte bei der Siegerehrung und hielt stolz ihre Urkunde in der Hand. Die Nachwuchs-Sportlerin war bei ihrer ersten Bezirksmeisterschaft an neunter Stelle liegend in den Wettkampf gegangen und absolvierte ihre Kür sicher und ohne große Fehler. Dafür erhielt sie von den Wertungsrichtern 21,59 Punkte, das war ebenfalls eine persönliche Bestmarke. Sie schob sich auf Rang fünf vor.

Mit guten Ergebnissen überzeugten auch die Schwaneweder Paare im Zweier-Kunstradsport der Schülerinnen. Mit einer sturzfreien Kür überzeugten Mia Blendermann und Noraja Baumann. Sie erzielten 36,10 Punkte und sicherten sich damit die Goldmedaille vor ihren Vereinskameradinnen Nele Maskos und Belana Zimmermann (34,39). Für eine persönliche Bestleistung reichte es diesmal bei den Siegerinnen nicht, denn sie hatten mit dem „doppelten Sattellenkerstand“ eine Höchstschwierigkeit ihrer Kür ausgelassen. Die schwere Übung lief beim Training so unsicher, dass die beiden mit ihrer Trainerin beschlossen hatten, kein Sturzrisiko einzugehen.

Im Zweier-Kunstradsport der Frauen sicherten sich Marina und Jessica Mollzahn (Neuenkirchen) im Alleingang die Goldmedaille mit ausgefahrenen 103,89 Punkten. Für das Duo aus Neuenkirchen ging es hier in erster Linie um die Qualifikation zum DM-Halbfinale, welche sie mit dieser guten Leistung erfüllt haben.

Zum Duell Neuenkirchen gegen Schwanewede kam es im Vierer-Kunstradsport der Frauen. Beide Teams fahren auch national auf sehr hoher Ebene und gehören zu den bundesdeutschen Spitzenteams in dieser Disziplin. Das Neuenkirchener Quartett ging als erstes auf die Fahrfläche. Ihre mit Höchstschwierigkeiten gespickte Kür war noch nicht in allen Bereichen sicher und so gab es an der einen oder anderen Stelle Punktabzüge. Schließlich wurde ihr Vortrag mit 149,95 Punkten bewertet. Für den Schwaneweder Vierer galt es dann, diesen Wert zu überbieten. Anna Sgonina, Chelina Opitz, Kira Nowakowski und Nadine Gottschalk begannen zunächst sehr sicher, doch im Laufe der Kür schlichen sich auch hier ein paar Fehler ein. Da die Vertretung des RS Schwanewede mit einer höheren Schwierigkeitspunktzahl angetreten war, hatte sie am Ende auch die Nase vorne. Ihre 153,69 erzielten Zähler reichten zum Gewinn des Bezirksmeister-Titels. Mit einer persönlichen Bestleistung überzeugten die amtierenden deutschen Meister im Vierer-Kunstradsport Elite aus Neuenkirchen. Die Drillinge Lea, Lina und Luca Mollzahn fuhren zusammen mit Isabella Wehrenberg eine neu zusammengestellte Wettkampfkür. Auch hier gab es eine hohe Schwierigkeit, denn alle Übungsteile werden auf dem Hinterrad rückwärts fahrend dargeboten. Zwar passierte ganz am Ende ihres Vortrags noch ein Fehler bei einer sogenannten Torfahrt, doch der sich daran anschließende Sturz kam nicht mehr in die Wertung, da die Fahrzeit zu diesem Zeitpunkt bereits abgelaufen war. Schließlich erreichte der Neuenkirchener Mixed-Vierer mit 167,39 Punkten eine neue persönliche Bestmarke.

Einer-Kunstradsport; Frauen: 1. Jessica Mollzahn (114,83 Punkte) Neuenkirchen; 2. Celina Opitz (92,36) Schwanewede; Schüler U11: 2. Finn Lüershen (15,51) Neuenkirchen; Schülerinnen U11: 7. Ida Mill (17,34) ; 8. Clara Marquardt (16,33); 10. Doreen Reichelt (14,90); 12. Jana Woll (13,09); 13. Merle Fuchs (12,63); 14. Mia Schuldt (9,73) alle Neuenkirchen; Schülerinnen U13: 1. Johanna Meyer (41,6) Neuenkirchen; Schülerinnen U15: 2. Mia Blendermann (55,40); 3. Nele Maskos (49,71) beide Schwanewede; 4. Nelly Quinckardt (39,41); 5. Leonie Kiecol (37,95); 7. Meira Jeschke (36,82) alle Neuenkirchen.

Vierer-Einradsport; Elite: 1. RV Neuenkirchen III (120,09); Schülerinnen: 2. RV Neuenkirchen II (55,30)

Vierer-Kunstradsport; Juniorinnen: 2. RV Neuenkirchen V (62,91); Schüler: 1. RS Schwanewede VII (6,77); Schülerinnen: 1. RS Schwanewede II (76,94); 3. Schwanewede III (49,03); 4. RV Neuenkirchen VI (37,17); 5. RS Schwanewede IV (33,81); 6. RS Schwanewede V (23,96)

Sechser-Einradsport; Elite: 1. RV Neuenkirchen VIII (81,80).

Sechser-Kunstradsport: 1. RV Neuenkirchen IX (121,05); Schüler: 1. RS Schwanewede VIII (3,04) SHK