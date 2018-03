Mit einer persönlichen Bestleistung wurde Lina Mollzahn (Neuenkirchen) Erste im Einer-Kunstradsport der Juniorinnen. (Kosak)

Schwanewede. Erfolgreichster Verein bei den niedersächsischen Landesmeisterschaften der Hallenradsportler war der RV Vorwärts Neuenkirchen. Die Kunst- und Einradsportler des Klubs errangen in Seesen am Rande des Harzes gleich sieben Titel. Der Nachbarverein RS Niedersachsen Schwanewede entsendete nur drei Starter zu diesen Titelkämpfen, konnte jedoch mit einer Gold- und einer Silbermedaille ebenfalls zufrieden sein.

Mit einer persönlichen Bestleistung sicherte sich Lina Mollzahn aus Neuenkirchen die Goldmedaille im Einer-Kunstradsport der Juniorinnen. Sie war mit der höchsten eingereichten Punktzahl als Favoritin in den Wettkampf gegangen und wurde dieser Rolle auch vollends gerecht. Ihre sicher vorgetragene Kür bewerteten die Kampfrichter am Ende mit 108,95 Punkten.

Silber holte sich Angelina Wohlfarth aus Dorum mit 95,36 Zählern. Mit Bronze ging in dieser Disziplin eine weitere Medaille an den RV Vorwärts. Die Zwillingsschwester der Siegerin, Lea Mollzahn, erzielte 81,67 Punkte und belegte damit einen weiteren Treppchenplatz. Alica Schmelz vom RS Niedersachsen musste einen Sturz hinnehmen und kam am Ende mit 66,32 Punkten auf den siebten Platz der insgesamt 18 Starterinnen in dieser Disziplin.

Ähnlich gut lief es für Neuenkirchen auch im Einer-Kunstradsport der Frauen. Auch hier war die Neuenkirchenerin Jasmin Buck, nach dem verletzungsbedingten Ausfall ihrer Vereinskameradin Jessica Mollzahn, als Führende auf die Wettkampffläche gegangen. Zwar hatte sie nur einen knappen Vorsprung vor der Schwanewederin Celina Opitz, doch brachte sie diesen letztendlich ins Ziel. Mit einem persönlichen Bestwert von 107,79 Punkten erreichte sie den Titel. Celina Opitz zeigte ebenfalls ein gutes Kürprogramm, doch kassierte die Sportlerin des RS Schwanewede bei zwei Steiger-rückwärts-Drehungen Punktabzug. Auch gelang es ihr nicht ganz, alle Übungen in der vorgeschriebenen Zeit zu zeigen. Ein paar Sekunden fehlten und das bedeutete noch mal Punktabzug. Schließlich kam sie auf 98,50 Zähler und gewann Silber vor Melanie Stähle (RV Grünenplan, 69,97 Punkte). Sowohl Jasmin Buck als auch Celina Opitz schafften die Qualifikationshürde und sind beim Deutschland-Cup, dem DM-Halbfinale, startberechtigt.

Laura Teschner, Ramona Fried, Janina Mües und Nicole Rautenhaus präsentierten sich auf der Meisterschaft bereits in ausgezeichneter Form. Das Quartett war im Vierer-Einradsport der Frauen gegen die Teams aus Heere und Förste I und II angetreten. Mit eingereichten 151,20 Zählern zeigten die vier Einradfahrerinnen aus Neuenkirchen das schwierigste Kürprogramm in dieser Klasse. Und das Quartett wurde für das Risiko belohnt und erhielt von den Kampfrichtern 130,88 Punkte. Damit sicherten sie sich den Sieg und Qualifikation zum DM-Halbfinale. Wie stark die Leistung der Neuenkirchener Einradsportlerinnen war, zeigen die Punktabstände.

Die Zweitplazierten des RSV Germania Heere hatten mit 100,81 Zählern bereits 30 Punkte Rückstand, Bronzemedaillengewinner Förste I lag mit erzielten 31,75 Punkten mehr als 100 Zähler zurück. Im Sechser-Einradsport der Elite holte sich das Team aus Neuenkirchen im Alleingang den Meistertitel, qualifizierte sich jedoch auch für das Halbfinale zur deutschen Meisterschaft.

Obwohl die neu formierte Mannschaft im Vierer-Kunstradsport der Frauen vom RS Schwanewede einen Patzer in der Kür hatte, setzte sie sich gegen die Konkurrenz aus Neuenkirchen, Grünenplan, Delmenhorst und Dorum durch. Jana Koß, Anna Sgonina, Kira Nowakowski und Celina Opitz erzielten ein beachtliches Ergebnis von 161,34 Punkten und holten sich somit Titel mit ihrer ansonsten sehr schön ausgefahrenen Kür. Platz zwei ging an die zweite Vertretung des RV Vorwärts mit 142,96 Punkten. Die ersatzgeschwächte Mannschaft Neuenkirchen I musste sich diesmal mit Bronze (115,65 Punkte) zufrieden geben.

Drei weitere Titelgewinne gab es für den RV Vorwärts Neuenkirchen in den Mannschaftsdisziplinen. Im Vierer-Kunstradsport der Junioren sicherte sich das Team mit 146,78 Punkten Gold, die Mannschaften im Sechser-Kunstradsport der Junioren und der Elite holten sich jeweils im Alleingang den Landesmeistertitel und sicherten sich durch die erreichten Punktwerte die Startberechtigung beim Halbfinale zu den deutschen Meisterschaften.