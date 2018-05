Steven Hinrichs erzielte für den SVGO bei der HSG Verden-Aller zehn Treffer. (KOWALZIK)

Grambke. Die Landesliga-Handballer des SV Grambke-Oslebshausen bekamen in dieser Saison auswärts überhaupt kein Bein an den Boden. Die Gelb-Blauen kehrten mit einer 37:43 (16:16)-Pleite von ihrem letzten Gastspiel der Saison von der HSG Verden-Aller zurück. Damit holten sie in dieser Saison in fremder Halle nicht einen einzigen Punkt.

„Wir haben uns vom unglaublich warmen Klima in der Halle einlullen lassen“, schüttelte der Grambker Abwehr-Trainer Jochen Feldermann ob der schwachen Vorstellung seiner Spieler fassungslos den Kopf. „Unsere Leistung war eine einzige Katastrophe, wir waren selbst vorne schlecht“, stimmte ihm Spielertrainer Holger Langer zu.

Damit ist im Kampf um den möglicherweise rettenden drittletzten Platz einen Spieltag vor dem Saisonende noch keine Entscheidung gefallen. Der Tabellenzwölfte aus Grambke-Oslebshausen kann zwar vom Schlusslicht ATSV Habenhausen III nicht mehr eingeholt werden, dafür könnte aber noch der Vorletzte aus Sottrum mit ihm an Punkten gleichziehen.

Solange der SVGO in diesem Fall beim Torverhältnis die Nase vorn hat – aktuell steht er um 40 Treffer besser da –, würde er damit den drittletzten Rang verteidigen. Sollten die Niedersachsen am Ende an Toren besser dastehen, würde ihnen der Nichtantritt in dieser Saison in Delmenhorst zum Nachteil werden und es käme noch einmal zu einem Entscheidungsspiel gegen die Gelb-Blauen. Gerettet wäre aber selbst der Landesliga-Drittletzte noch nicht, da er durch die drohenden Abstiege von Bützfleth/Drochtersen und Sulingen aus der Verbandsliga darauf angewiesen ist, dass der VfL Horneburg seine Aufstiegsspiele zur Verbandsliga gewinnt. Ansonsten geht’s auch für ihn mit dem Fahrstuhl weiter nach unten.

Die beiden vorangegangenen Heimsiege in Folge waren für den SV Grambke-Oslebshausen hinsichtlich des Auftritts in der Domstadt Gift. „Die Einstellung war nicht da“, bemängelte Holger Langer. „Wir waren für ein Alles-oder-Nichts-Spiel nicht bereit“, präzisierte Jochen Feldermann.

Die Gäste hatten zwar durch Igor Hergert schnell mit 4:1 in Front gelegen (5.) und bis zum 10:9 ihres starken Linksaußens Felix Fuchs weiter geführt (19.), danach beschäftigten sie sich jedoch zu sehr mit den Schiedsrichterentscheidungen, wurden dadurch immer unkonzentrierter und kassierten obendrein auch noch einige unnötige Zeitstrafen. „Das hatte Verden einfach clever gemacht und sich besser auf den Unparteiischen eingestellt“, warf Holger Langer seinen Spielern vor.

Das 18:18 von Marcel Hägermann war das letzte Unentschieden in der Partie, nach dem 20:21 von Pascal Hinrichs riss schließlich die Tuchfühlung zum Gegner ab (34.). Die Domstädter erhöhten auf 24:20, bevor die Gelb-Blauen beim 25:29 zur doppelten Manndeckung griffen und damit Schiffbruch erlitten (25:33). Gepaart mit zu vielen Fehlwürfen Angriff konnte der SVGO den 32:30-Hinspielerfolg nicht wiederholen.