Für den Lemwerder TV beginnt am Sonntag die Hallensaison in der 2. Faustball-Bundesliga Nord.

Lemwerder. Gut vorbereitet starten die Faustballerinnen des Lemwerder TV am Sonntag in die Hallen-Punktspielserie der 2. Bundesliga Nord. Beim Saisonauftakt in Wardenburg ist gleich auch Marie Seemann mit dabei, mit der sich das Team verstärkt hat. „Sie kann die Mannschaft im Zuspiel und in der Abwehr entlasten und aushelfen“, berichtet Patrick Bartelt vom LTV-Trainertrio, zu dem auch Arthur Dick und Sandra Weigt gehören.

Am Sonntag gehen die Lemwerderanerinnen als Erstes gegen Aufsteiger TK Hannover II auf's Feld. Anpfiff ist um 11 Uhr. Außerdem messen sie sich mit dem TuS Sprenge. Ein vermeintlich leichtes Programm, denn der LTV-Coach Patrick Bartelt zählt eher andere Teams zum Favoritenkreis der Achter-Staffel: So zum Beispiel Erstliga-Absteiger Bayer 04 Leverkusen, auf den der LTV bereits eine Woche später treffen wird, zudem der TV Voerde und der Ohligser TV.

Tagesform entscheidet

Mit seinen Damen, die in der Feldsaison den Aufstieg in die 1. Bundesliga Nord geschafft hatten, peilt Patrick Bartelt die Endplatzierung drei bis vier an. Stark schätzt er ferner den Wardenburger TV ein. Mit dem, aber auch mit den favorisierten Mannschaften der aktuellen Liga spiele seine Crew auf Augenhöhe. Die jeweilige Tagesform werde über Sieg oder Niederlage entscheiden. Als Generalprobe und Standortbestimmung diente den Faustballerinnen aus Lemwerder das kürzlich ausgetragene Turnier in Brettorf. Dort musste sich die LTV-Crew unter anderem auch gegen Erstliga-Teams behaupten. „Alles in allem standen wir gut da. Aber natürlich ist noch Luft nach oben“, fand Patrick Bartelt.

Personell sei die Mannschaft, die sich durch ihre Vielseitigkeit auszeichnet, besonders von der Altersstruktur her gut aufgestellt: Die reiche von Kira Hoffmann und Marie Seemann (17 Jahre) bis zur 33-jährigen Andrea Besser. Außerdem kann das LTV-Trainer-Trio auf die bewährten Kräfte wie Stephanie Suhren, Darja Seemann, Saskia Gelhaus, Janika Seemann und Anika Langpaap bauen.

„Natürlich hätten wir gerne noch ein bis zwei weitere Spielerinnen, aber die müssen wir uns wohl erst noch ranzüchten“, verrät Bartelt, der betont wie wichtig es sei, die Jugendlichen aufzubauen und in die Mannschaft zu integrieren. Zum Saisonauftakt am Sonntag ist Kira Hoffmann aus privaten Gründen verhindert. Alle anderen seien einsatzbereit, fit und brennen darauf, dass es endlich wieder losgehen kann. Nicht besonders begeistert sind Team und Trainer darüber, dass wieder Vierer-Spieltage angesetzt sind.

„Diese können sich sehr lange ziehen“, weiß Patrick Bartelt. Ein Vorteil der kommenden Serie sei dafür, dass diesmal keine langen Anfahrtswege bewältigt werden müssen. Neben drei Spieltagen in Wardenburg, stehen jeweils einer in Brettorf und in Hannover auf dem Programm. Am 2. Dezember und 20. Januar treten die Lemwerderanerinnen vor heimischem Publikum an.