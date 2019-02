Nur ganz selten hatte die HSG Vegesack/Hammersbeck, hier mit Claudia Weiß (mit Ball), im Bremenliga-Spiel gegen die SG Findorff II freie Bahn. (Maximilian von Lachner)

Schwanewede. Jennifer Meierhöfer und Marissa Deters steuerten dabei zusammen 21 Treffer zum Sieg der Gäste bei. Die HSG Vegesack/Hammersbeck musste eine überraschend deutliche 12:21-Schlappe gegen den Tabellennachbarn SG Findorff II hinnehmen.

TS Woltmershausen – HSG Schwanewede/Neuenkirchen 14:28 (5:17): „Das Spiel war bereits sehr früh entschieden. Nach einer geschlossenen, sehr guten Anfangsphase haben wir sehr früh mit 8:1 geführt“, teilte HSG-Trainer Ulf Dremel mit. Der Zweitplatzierte setzte die Partie auch sehr konzentriert mit einer guten Abwehr- und Angriffsleistung fort und beendete die erste Halbzeit mit einem deutlichen Vorsprung. „Wir hätten auch durchaus noch höher führen können“, versicherte Dremel. Auf der anderen Seite schien Schwanewedes Torhüterin Sandra Pein ihren Kasten gerade im ersten Durchgang zu vernageln.

„Sie hat auch über die gesamten 60 Minuten eine sehr starke Partie abgeliefert“, lobte Ulf Dremel seine Keeperin. In Abschnitt zwei habe dann die Dominanz des Titelanwärters ein wenig nachgelassen. „Wir waren mit einer Zwölf-Tore-Führung im Rücken nicht mehr so konzentriert und zielstrebig wie in Durchgang eins“, stellte Ulf Dremel fest. Dennoch habe seine Formation über die komplette Spielzeit ein gutes Match geboten. Der Titelaspirant eilte auch gleich nach der Pause mit einem 7:1-Lauf uneinholbar auf 24:6 davon.

HSG Schwanewede/Neuenkirchen: Lehmann, Pein; Frank (1), Woelke (3), Lindemann (1), Hanke (2), Klenner, Deters (10), Meierhöfer (11), Jäger, Thrun.

HSG Vegesack/Hammersbeck – SG Findorff II 12:21 (5:8): „Guter Dinge gingen wir gegen Findorff II ins Spiel. Schon die ersten 15 Minuten liefen aber nicht rund bei uns im Angriff“, erklärte HVH-Coach Carsten Blum. Seine Akteurinnen hätten die gegnerische Torhüterin regelrecht warm geworfen.

„Zwar stand unsere Abwehr gut, sodass Findorff II im gebundenen Spiel nicht sehr viel gegen uns ausrichten konnte. Doch vorne waren wir zu harmlos“, sagte Blum. Dafür habe seine Sieben die eigentliche Stärke der Gäste, das schnelle Spiel nach vorne, sehr gut unter Kontrolle gehabt.

„Aber auch in der zweiten Halbzeit fanden wir im Angriff nie richtig ins Spiel. Es häuften sich die Fehler, die Findorff II eiskalt zum Gegenstoß mit Torerfolg ausnutzte“, ließ Carsten Blum wissen. Der Gast habe jedoch auch von der Unterstützung von Spielerinnen aus dem ersten Team profitiert. „Dadurch hatte unser Gegner die Möglichkeit, ein hohes Tempo über die gesamte Spielzeit zu gehen“, gab Blum zu bedenken. Im Spiel seiner Mannschaft sei auf der anderen Seite überhaupt nichts zusammengelaufen. „Aber solche Tage gibt es halt“, übte sich Carsten Blum in Gelassenheit – das Heimteam vergab auch drei von fünf Siebenmetern.

HSG Vegesack/Hammersbeck: Ludemann, Marlies Kuls; Weiß (1), Gerber (5), Anders (1), Zielonka (3/2), Lamcke, Jasmin Kuls, Schacht (1), Haase (1).