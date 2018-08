Nach dem Abstieg in die Fußball-Kreisliga A stehen die Zeichen beim 1. FC Burg auf Neuanfang (von links): Teammanager Leif Eriksons, Neu-Coach Sascha Steinbusch und Co-Trainer Kai Stegemann. (Martin Prigge)

Grambke. Gut gebräunt ist Sascha Steinbusch aus seinem Urlaub zurückgekehrt. Einen Tag darauf hatte ihn der Alltag aber schon wieder – und es ist ein neuer Alltag. In der Kreisliga A stehen die Zeichen für den Grambker Traditionsklub nun erst einmal auf Neuanfang.

Darf man bei Sascha Steinbuschs Verpflichtung als Trainer von Krisenmanagement sprechen? „Nicht wirklich, da wir trotz des Abstiegs fast die gesamte Mannschaft halten konnten. Andere Vereine schaffen das nicht einmal beim Klassenerhalt“, betont Steinbusch, der sich auf die Zusammenarbeit freut. Eine Krise gibt es demnach nicht. Das Burger Team tritt stattdessen geschlossen auf den steinigen Pfad, der sie allerdings seit bereits zwei Jahren bergab führt. Dem Abstieg aus der Landesliga in die Bezirksliga folgte nun ein weiteres Durchreichen in die Kreisliga A.

Nur drei Akteure haben den Verein verlassen. Marco von Bistram wechselt zur TuSG Ritterhude und Jan Krieter sowie Torwart Jordan Pfannschmidt gehen zum Landesligisten TSV Lesum-Burgdamm. Sascha Steinbusch freut sich über die Rückkehr des von einem Kreuzbandriss genesenen Thomas Lange und außerdem stößt Martin Jaschik von der SG Marßel zu den Grambkern.

Sascha Steinbusch kennt die meisten FCB-Spieler ohnehin schon, agierte er in der Vergangenheit doch sporadisch als Keeper für die Erste. So wundert es nicht, dass er früh in der engeren Auswahl stand, als kurz vor Saisonende ein Nachfolger für den Ex-Spielertrainer Mirko Wendland gesucht wurde. „Wir wollten den Posten lieber intern vergeben, als jemanden von außen zu holen. Wenn man die Variante Sascha hat, muss man sie wahrnehmen“, spricht FCB-Teammanager dem neuen Mann sein auch sein Vertrauen aus.

Seine langjährige Erfahrung durch die Leitung der Burger U13-Mannschaft, die er acht Jahre lang betreute, und die erfolgreiche Arbeit bei den G-Junioren in der vergangenen Saison sowie eine abgeschlossene B-Lizenzausbildung sprachen für Sascha Steinbusch. „Eine Dreifachbelastung wäre aber zu viel des Guten gewesen“, begründet der 36-Jährige sein Ausscheiden als Jugendtrainer. „Ich kann mich jetzt voll auf die Erste konzentrieren.“ Das gelte allerdings nur für die Aufgaben als Trainer. Ins Tor möchte sich Steinbusch vorerst nämlich nicht mehr stellen. „Wir haben kein Torwartproblem. Also ist es nicht geplant, dass ich auflaufe.“

Seit dem frühen Alter von vier Jahren gehört Sascha Steinbusch dem 1. FC Burg an und wohnt auch in Grambke. Nur ein kurzer zweijähriger Exkurs führte das FCB-Urgestein zwischenzeitlich zum Nachbarn SV Türkspor, der damals in der Verbandsliga spielte, und ein Halbjahr verbrachte Steinbusch beim SV Grambke-Oslebshausen.

„Ich bin am Spielfeldrand kein stilles Mäuschen, sondern ein emotionaler Trainer, der die 90 Minuten lebt und alles gibt“, sagt der Coach über sich selbst. Die Saisonvorbereitung sieht er als „großes Abenteuer“ und möchte mit seinem Burger Team „durch deutlich offensiveren Fußball und mit gesundem Ehrgeiz zurückfinden – zu den erfolgreichen Zeiten.“

„Ein schönerer Fußball wäre toll“, erhofft sich auch Burgs Manager Leif Eriksons eine sportlich erfolgreiche Saison in der Kreisliga A. „Es wäre gut, dort keinen Fehlstart hinzulegen.“ Um dies zu erreichen, arbeitet die Mannschaft derzeit an Grundlagenausdauer und Fitness und richtete erstmals eine eigene Sportwoche aus. Außerdem ist ein Testspiel gegen die zweite A-Jugend des SV Werder Bremen für den 7. August terminiert, ehe am Wochenende darauf der Wettbewerb um den Bremer Lottopokal startet. Am 11. August wird zudem ein Kennenlernen-Abend der Burger stattfinden. „Dann wollen wir so viele Spiele wie möglich gewinnen“, blickt Sascha Steinbusch motiviert der kommenden Kreisliga A-Saison und seiner neuen Aufgabe entgegen.

Weitere Informationen

Zugänge: Martin Jaschik (SG Marßel), Thomas Lange (zuletzt verletzt)

Abgänge: Marco von Bistram (TuSG Ritterhude), Jordan Pfannschmidt, Jan Krieter (beide TSV Lesum-Burgdamm)

Restkader: Steven Lenzewski, Rene Bösenberg, Ömer Aydogdu, Patrick Nadolski, Michael Scholz, Niklas Siedenburg, Dennis Schumann, Mirco Boltjes, Norman Zurek, Thorben Nordhoff, Julian Kubicek, Kevin Stepput, Dennis Trenke, Tobias Trenke, Sergej Awik, Alessandro Kray, Marcel Böttcher, Hendrik Schröder, Emre Orhan

Trainer: Sascha Steinbusch

Co-Trainer: Kai Stegemann

Betreuerin: Martina Schallert MP