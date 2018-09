Vegesacks Kevin Jasarevic (links, hier im Spiel gegen Grolland) glänzte beim 3:2-Sieg gegen Farge als Vorbereiter und Torschütze. (Kosak)

Bremen-Nord. Im Nordderby gegen die SG Aumund-Vegesack II hatten die Gäste mit 2:3 das Nachsehen. Verloren hat am fünften Spieltag auch der Aufstiegskandidat SV Türkspor. Die Partie gegen den SC Lehe-Spaden endete nach enttäuschender Leistung beider Teams mit einer 0:1-Niederlage. Jubeln durfte indes der Blumenthaler SV II, der beim Aufstiegsaspiranten Tuspo Surheide ein 4:0-Feuerwerk abbrannte.

SG Aumund-Vegesack II – TSV Farge-Rekum 3:2 (1:0): Von Personalsorgen gebeutelt traten die Farger zum Derby an. Betreut wurden sie vom eingesprungenen Spieler Dennis Zäbe, der der Mannschaft keinen Vorwurf machen wollte. „Wir hatten unsere Chancen, haben sie aber nicht genutzt. Diejenigen, die da waren, haben gut gekämpft“, lobte Zäbe.

Aufseiten der SAV II war das Trainerduo Manuel Broekmann/Michael Leopold mit dem Dreier zufrieden. „Wir haben stark begonnen“, erklärte Spielertrainer Manuel Broekmann. Nach einigen Tormöglichkeiten, die Farge gut vereiteln konnte, gingen die Gastgeber kurz vor der Halbzeitpause in Führung. Alexander Kop erzielte mit einem beherzten Distanzschuss das 1:0 (44.).

Direkt nach dem Wechsel zog Vegesack II das Tempo weiter an und belohnte sich nach einer Traumkombination mit dem 2:0 von Kevin Jasarevic, der den Ball flach ins lange Eck schob (46.). „Anstatt jetzt ruhig aufzuspielen, wurden die Jungs nervös, verfielen in alte Muster und machten unnötige Fehler“, bemängelte Michael Leopold. Nach einem Abstimmungsfehler in der Vegesacker Defensive fiel dann auch das erste Tor für Farge. Christian Bohnhardt erzielte den Farger Anschlusstreffer zum 1:2 (60.).

Acht Minuten später setzten sich die Platzherren aber erneut ab. Nach toller Vorarbeit von Kevin Jasarevic und dem eingewechselten Mohamed Demir markierte Ghandi Mohamad das 3:1 (68.). Farge gab sich aber noch nicht geschlagen und kam noch zu zwei vielversprechenden Möglichkeiten. Aber nur aus einer machte Christian Bohnhardt unmittelbar vor dem Abpfiff den Treffer zum 3:2-Endstand für die Vegesacker.

„Bei unserer jungen Mannschaft bin ich davon überzeugt, dass wir bald auch über 90 Minuten alles geben können – dann traue ich uns zu, jeden Gegner zu schlagen“, ließ SAV-Spielertrainer Manuel Broekmann nach dem Abpfiff verlauten. In Farge wartet man derweil noch auf den ersten Saisonsieg und – als Voraussetzung dafür – auf eine schnelle Genesung der zahlreichen Verletzten.

SC Lehe-Spaden – SV Türkspor 1:0 (1:0): „Das war kein gutes Spiel – und zu schlecht für ein gutes Bezirksliga-Niveau“, urteilte Türkspor-Coach Bahadir Kilickeser scharf. Mit dem Auftreten seiner Mannschaft, die in der Vorwoche gegen den Aufstiegsmitkonkurrenten Tuspo Surheide einen tollen 2:0-Erfolg abgeliefert hatte, war Kilickeser diesmal komplett unzufrieden. Verständlich, denn der SV Türkspor besaß lediglich durch Goalgetter Milan Meyer in der 47. Minute eine Chance. Doch Meyer scheiterte alleine vor dem Spadener Torwart Stefan Jann.

Aber auch Lehe-Spaden hatte in der Offensive nichts zu bieten. Dass die Gastgeber sich dennoch mit 1:0 durchsetzten, hatten sie einerseits dem Blumenthaler Unglücksraben Turgay Kaptan, der den Ball nach einem weiten Einwurf an die Hand bekam, und andererseits ihrem Akteur Thomas Krupp, der den hierfür erteilten Strafstoß im Tor unterbrachte (37.), zu verdanken.

„Ganz trocken und schlecht. Ein Unentschieden wäre drin gewesen“, sagte Bahadir Kilickeser, der sich besonders über die unnötige Rote Karte ärgerte, die Juliano Barthel in der Nachspielzeit wegen Schiedsrichterbeleidigung sah (90.+6). „Das war absolut nicht mannschaftsdienlich. Wir müssen uns jetzt darüber klar werden, dass sich die Gegner zunächst immer hinten reinstellen. Solch eine Abwehr zu knacken, ist schwer. Surheide hat das letzte Woche nicht gemacht“, erklärte Bahadir Kilickeser.

Blumenthaler SV II – Tuspo Surheide 4:0 (2:0): Rund 20 Minuten brauchte der Blumenthaler SV II, um gegen die spielerisch starken Surheider einen Weg in die Begegnung zu finden. In der 18. Minute ließ es Leandro Zanatto Borges dann zum ersten Mal klingeln. Kurz darauf wehrte Surheides Schlussmann Paul Zielinski einen Schuss so ab, dass der Ball zu Jannik Ehlers prallte, der am Burgwall zum 2:0 einnetzte (25.).

„Unsere Taktik ist aufgegangen. Surheide wollte immer über das Zentrum das Spiel aufbauen. Das haben wir unterbunden. Vor allem unsere Verteidigung hat es clever gelöst“, freute sich BSV-Spielertrainer Daniel Rosenfeldt über die gezeigte Zweikampfstärke seines Teams. Weil die Blumenthaler im zweiten Durchgang schnell über die Außen kamen, gelang ihnen nach einem Konter in Person von Torben Vopalensky das 3:0 (70)., der den Ball nach tollem Zuspiel von Rosenfeldt in den Winkel drosch.

Beim Treffer zum 4:0-Endstand belohnte Daniel Rosenfeldt sich selbst, als er einen abgefälschten Ball im Tor unterbrachte und die Effektivität der Burgwall-Elf im Abschluss unterstrich (80.). „Ich glaube, der Sieg war vielleicht um ein Tor zu hoch“, sagte Rosenfeldt. Das anstehende Derby gegen den SV Türkspor werde da deutlich schwerer, so der BSV-Coach.