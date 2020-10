Jonas Schelling beendete das erste Doppel im Kellerduell gegen Neustadt mit einem Schmetterball zugunsten der SAV III. (Christian Kosak)

Vegesack. Über den ersten Sieg in der Verbandsliga freuten sich die Badmintonspieler der SG Aumund-Vegesack III. Im Kellerduell gegen BTS Neustadt verbuchte das Team von Tammo Graue zu Hause einen 5:3-Erfolg. Tags zuvor hatten sich die Vegesacker beim TSV Osterholz-Tenever mit 2:6 beugen müssen. Doch mit der bisherigen Ausbeute von 3:5 Punkten und Tabellenplatz fünf ist Abteilungsleiter Graue vollauf zufrieden: „Wir sind dreimal in Folge aufgestiegen. Für uns geht es ganz klar gegen den Abstieg. Der Sieg gegen Neustadt war sehr wichtig für den angestrebten Klassenerhalt.“

TSV Osterholz-Tenever – SG Aumund-Vegesack III 2:6: Bei OT musste die SAV auf Jannis Menge verzichten, der an die zweite Vertretung ausgeliehen war. Als Ersatzmann kam Jonas Geier aus Hamburg angereist. Für das erste Herren-Doppel waren deshalb Tammo Graue und Michael Brennecke aufgestellt. Sie unterlagen dem OT-Duo Ritzel/Schult, das häufig mit sehr kurz gespielten Bälle punktete, deutlich mit 21:10, 21:10. „Wir sind aus der Verteidigung gar nicht rausgekommen“, berichteten Tammo Graue. Besser schlugen sich Jonas Geier und Jonas Schelling, die gegen Schönfelder/Böse aber ebenfalls den Kürzeren zogen (19:21, 17:21). Nachdem auch Stephanie Graue und Melanie Flöter ihr Doppel klar verloren hatten, lagen die Nordbremer SAV bereits mit 0:3 zurück.

Das erste Erfolgserlebnis verbuchte Tammo Graue für die Gäste. Im ersten Herren-Einzel bezwang er Daniel Ritzel mit 21:19, 21:16. „Das Angriffsspiel und die Abwehr passten besser als im Doppel. Und zum Schluss hat mein Gegner konditionell nachgelassen“, berichtete der SAV-Teamchef. Mehr gab es für den Aufsteiger in den Einzeln allerdings nicht zu holen. Nur das ehrgeizige SAV-Mixed eroberte noch einen Zähler. Nach drei Durchgängen hatten Stephanie Graue und Jonas Schelling das OT-Gespann Böse/Elges-Meyer mit 18:21, 21:18, 21:12 besiegt.

SG Aumund-Vegesack III - BTS Neustadt 5:3: In Bestbesetzung liefen die Vegesacker zum Kräftemessen der Kellerkinder auf. „Dieses Spiel müssen wir gewinnen“, lautete die Ansage von Tammo Graue. Aufatmen durften die Gastgeber, nachdem das Vorhaben schon einmal in den beiden Herren-Doppeln umgesetzt worden war. Dabei machten es Jannis Menge und Jonas Schelling gegen das BTSN-Duo Lambart/Stechow spannend: Dem 21:19 im ersten Satz folgte ein 14:21. Im dritten Satz erbeuteten die Vegesacker den wichtigen Zähler in der Verlängerung, Jonas Schelling platzierte einen unerreichbaren Schmetterball zum 24:22. Fest im Griff hatten Tammo Graue und Michael Brennecke ihre Doppelgegner.

Danach waren die Neustädter am Zug. Gegen das junge BTSN-Damen-Doppel unterlagen Stephanie Graue und Melanie Flöter klar, und auch Jannis Menge hatte bei der glatten Zweisatzniederlage keine Chance gegen Alexander Stechow. „Der hatte auf jeden Schlag von Jannis eine passende Antwort“, berichtete Tammo Graue anerkennend.

Für den Vegesacker Mannschaftskapitän setzte sich die Siegesserie fort: Graue ließ den etwas angeschlagenen Frank Lambart viel laufen und siegte in zwei Sätzen. Auch Michael Brennecke hatte seinen Gegner Jesse Spatz schnell bezwungen.

Dem SAV-Mixed war es vorbehalten, den fünften Punkt zum Sieg einzufahren. Dafür benötigten Stephanie Graue und Jonas Schelling gegen Müscher/Wienand drei Sätze (19:21, 21:9, 21:13). Unnötigerweise fand Teamchef Tammo Graue: „Die beiden haben den ersten Satz verdaddelt und erst danach richtig Gas gegeben.“

Weitere Informationen

TSV Osterholz-Tenever - SG Aumund-Vegesack III 6:2: 1. HD: Ritzel/Schult – Tammo Graue/Brennecke 21:10, 21:10; 2. HD: Schönfelder/Böse – Geier/Schelling 21:19, 21:17; DD: Feldmann/Elges-Meyer – Stephanie Graue/Flöter 21:14, 21:14; 1. HE: Ritzel – Tammo Graue 19:21, 16:21; 2. HE: Schönfelder – Geier 21:18, 21:11; 3. HE: Schult – Brennecke 21:8, 17:21, 21:13; DE: Feldmann – Flöter 21:17, 21:18; Mixed: Böse/Elges-Meyer – Schelling/Stephanie Graue 21:18, 18:21, 12:21

SG Aumund-Vegesack III – BTS Neustadt 5:3: 1. HD: Menge/Schelling – Lambart/Stechow 21:19, 14:21, 24:22; 2. HD: Tammo Graue/Brennecke – Moritz Müscher/Spatz 21:15, 21:15; DD: Stephanie Graue/Flöter – Maite Müscher/Wienand 16:21, 15:21; 1. HE: Menge – Stechow 12:21, 11:21; 2. HE: Tammo Graue – Lambart 21:14, 21:12; 3. HE: Brennecke – Spatz 21:12, 21:11; DE: Flöter - Vogt 19:21, 14:21; Mixed: Schelling/Stephanie Graue – Moritz Müscher/Wienand 19:21, 21:9, 21:13 LAN